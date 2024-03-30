https://sputnikarabic.ae/20240330/أمريكي-يغير-اسمه-إلى-حرفيا-أي-شخص-آخر-ويعلن-ترشحه-للرئاسة-فيديو-1087520455.html
أمريكي يغير اسمه إلى "حرفيا أي شخص آخر" ويعلن ترشحه للرئاسة... فيديو
أمريكي يغير اسمه إلى "حرفيا أي شخص آخر" ويعلن ترشحه للرئاسة... فيديو
سبوتنيك عربي
أقدم رجل أمريكي من ولاية تكساس، على تغيير اسمه في الأوراق الرسمية إلى اسم "حرفيا أي شخص آخر"، قبل أن يعلن عن ترشحه لانتخابات الرئاسة الأمريكية. 30.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-30T10:03+0000
2024-03-30T10:03+0000
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وقال الرجل في مقابلة تليفزيونية، أمس الجمعة، إنه كان يحمل سابقا اسم داستين إيبي (35 عاما)، وهو جندي أمريكي سابق وأستاذ للرياضيات بإحدى المدارس.وأضاف: "300 مليون شخص يمكنهم تحقيق نتيجة أفضل، يجب أن يكون هناك منفذ للأشخاص مثلي، للذين سأموا من تنازع السلطة بين الحزبين الذي لا يصب في الصالح العام".وحسب التقارير الأمريكية، يحتاج الرجل لجمع 113 ألف توقيع من الناخبين غير الأساسيين في ولاية تكساس، لوضع اسمه على بطاقات الاقتراع.وفي ظل صعوبة تنفيذ تلك الفكرة، بدأ بدعوة الناخبين المعارضين لكل من بايدن، وترامب، أن يكتبوا اسمه على بطاقات الاقتراع.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, دونالد ترامب, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, دونالد ترامب, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أمريكي يغير اسمه إلى "حرفيا أي شخص آخر" ويعلن ترشحه للرئاسة... فيديو
10:03 GMT 30.03.2024 (تم التحديث: 10:04 GMT 30.03.2024)
أقدم رجل أمريكي من ولاية تكساس، على تغيير اسمه في الأوراق الرسمية إلى اسم "حرفيا أي شخص آخر"، قبل أن يعلن عن ترشحه لانتخابات الرئاسة الأمريكية.
وقال الرجل في مقابلة تليفزيونية، أمس الجمعة، إنه كان يحمل سابقا اسم داستين إيبي (35 عاما)، وهو جندي أمريكي سابق وأستاذ للرياضيات بإحدى المدارس.
وأوضح أنه "قرر تغيير اسمه لشعوره بعدم الرضا، بسبب ترشح جو بايدن، ودونالد ترامب، للانتخابات الرئاسية الأمريكية".
وأضاف: "300 مليون شخص يمكنهم تحقيق نتيجة أفضل، يجب أن يكون هناك منفذ للأشخاص مثلي، للذين سأموا من تنازع السلطة بين الحزبين الذي لا يصب في الصالح العام".
وتابع: "الأمر لا يتعلق بي شخصيا، لكن لا يوجد لدينا في ورقة التصويت خيار رفض كلا المرشحين، لذلك أرغب في لعب ذلك الدور".
وحسب التقارير الأمريكية، يحتاج الرجل لجمع 113 ألف توقيع من الناخبين غير الأساسيين في ولاية تكساس، لوضع اسمه على بطاقات الاقتراع.
وفي ظل صعوبة تنفيذ تلك الفكرة، بدأ بدعوة الناخبين المعارضين لكل من بايدن، وترامب
، أن يكتبوا اسمه على بطاقات الاقتراع.