استنفار أمني في ماليزيا بعد اعتقال شخص يشتبه بأنه "عميل" لإسرائيل
© AP Photo / Vincent Thianبرجا بتروناس التوأم في ماليزيا
© AP Photo / Vincent Thian
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أعلنت الشرطة الماليزية، رفع مستوى التأهب الأمني إلى "الدرجة القصوى" بعد اعتقال رجل يشتبه بأنه "عميل استخبارات" داخل فندق في العاصمة كوالالمبور.
وحسب وكالة الأنباء الماليزية، قالت الشرطة في مؤتمر صحفي في وقت متأخر من يوم أمس الجمعة، إنه "تم اعتقال شخص يبلغ من العمر 36 عامًا، ويشتبه في أنه عميل للاستخبارات الإسرائيلية".
Malaysia police bust an Israeli French agent on a mission to kill Malaysians, he was armed to the teeth. His hosts 2 locals Husband & Wife. @JackyGee10 @RajaFai62430867 @georgegalloway @jakeshieldsajj @aaronjmate @MaxBlumenthal @GarlandNixon @elonmusk @PresidencyZA @briebriejoy pic.twitter.com/aLdWTBfnI7— StraightTalk. Think if you're InDePeNdEnT! (@straightalk19) March 30, 2024
وأضافت الشرطة أنه وبسبب هذا الاعتقال، تم وضع الأجهزة الأمنية في حالة "تأهب قصوى".
وتابعت: "علينا أن نكون حذرين فيما يتعلق بالأمن بسبب الوضع في فلسطين وإسرائيل".
وفي السياق ذاته، ذكر موقع "ذي ستار" الإخباري الماليزي، أنه "تم اعتقال الرجل، في 27 مارس/ آذار الجاري، من قبل فريق من الشرطة وإدارة التحقيقات الجنائية في كوالالمبور".
28 مارس, 17:52 GMT
ونقل الموقع عن المفتش العام للشرطة، رضاء الدين حسين، قوله إنه "بناءً على التحقيقات، دخل الرجل البلاد باستخدام جواز سفر فرنسي، وبعد ذلك تبين أنه يحمل جواز سفر إسرائيليا".
وأضاف أن "الرجل يدعي أنه دخل البلاد لملاحقة وقتل مواطن إسرائيلي على خلفية نزاع عائلي"، لكن الشرطة لا تصدق تصريحاته وتعتقد أنه قد يكون لديه أجندة أخرى.
ووفقا للمسؤول الأمني، صادرت الشرطة من المشتبه به 6 مسدسات و200 رصاصة، لافتًا إلى أن 3 من الأسلحة كانت محشوة عند العثور عليها.