البحرية الهندية تعلن تحرير سفينة إيرانية اختطفها قراصنة... صور
© AP Photo / Eranga Jayawardenaالبحرية الهندية
© AP Photo / Eranga Jayawardena
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أعلنت القوات البحرية الهندية، أمس الجمعة، أنها حررت سفينة صيد إيرانية اختطفها 9 قراصنة مسلحين في بحر العرب، وأنقذت طاقمها دون أن يصابوا بأذى.
وقالت البحرية الهندية، في بيان، أمس الجمعة، إن سفينة الصيد الإيرانية، كانت متواجدة جنوب غرب جزيرة سقطرى اليمنية، في 28 مارس/ آذار الجاري، عندما وُرد إليها أن قراصنة صعدوا على سطح السفينة.
#INSSumedha intercepted FV Al-Kambar during early hours of #29Mar 24 & was joined subsequently by the guided missile frigate #INSTrishul.— SpokespersonNavy (@indiannavy) March 29, 2024
After more than 12 hrs of intense coercive tactical measures as per the SOPs, the pirates on board the hijacked FV were forced to surrender.… https://t.co/2q3Ihgk1jn pic.twitter.com/E2gtTDHVKu
وأضاف البيان أن سفينتين تابعتين للبحرية الهندية، اعترضتا سفينة الصيد، وبعد 12 ساعة من الإجراءات التكتيكية المكثفة، تم إجبار القراصنة على الاستسلام.
وأوضحت البحرية الهندية أن طاقم السفينة الإيرانية المكون من 23 مواطنا باكستانيا، لم يصب بأذى.
كما أشار البيان إلى أن فرق البحرية الهندية المتخصصة تقوم حاليا بإجراء فحوصات شاملة للتطهير وصلاحية للإبحار للسفينة الإيرانية، من أجل مرافقتها إلى منطقة آمنة لاستئناف أنشطة الصيد العادية لها.