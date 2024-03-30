https://sputnikarabic.ae/20240330/الخارجية-الفلسطينية-الاستجداء-الدولي-لنتنياهو-فشل-متواصل-في-حماية-المدنيين-1087520621.html

الخارجية الفلسطينية: الاستجداء الدولي لنتنياهو فشل متواصل في حماية المدنيين

الخارجية الفلسطينية: الاستجداء الدولي لنتنياهو فشل متواصل في حماية المدنيين

سبوتنيك عربي

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم السبت، أن "مطالبة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وقف قتل المدنيين وتزويده بالأسلحة، تناقض مبدئي وأخلاقي غير... 30.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-30T09:59+0000

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وأدنت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، "حرب الإبادة المتواصلة على الشعب الفلسطيني لليوم 177 على التوالي"، مؤكدة أن "الاستجداء الدولي لنتنياهو، فشل متواصل في حماية المدنيين".وأعرب الوزارة عن أسفها الشديد لـ"مواصلة الفشل الدولي في إجبار إسرائيل على الانصياع لقرارات مجلس الأمن والأوامر الاحترازية لمحكمة العدل الدولية لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين وإدخال المساعدات الإغاثية بشكل مستدام".ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/ كتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، ما أسفر حتى الآن عن مقتل أكثر من 32 ألف، وإصابة نحو 75 ألف فلسطيني.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وتجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق للأول من كانون الأول/ ديسمبر 2023، بعد انتهاء الهدنة.

https://sputnikarabic.ae/20240330/عباس-يؤكد-على-ضرورة-استلام-دولة-فلسطين-لمهامها-في-قطاع-غزة-كما-هو-الحال-بالضفة-الغربية-1087518463.html

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