https://sputnikarabic.ae/20240309/فصائل-عراقية-تعلن-استهداف-مصافي-نفط-في-حيفا-بإسرائيل-بالطيران-المسير-1086814496.html

فصائل عراقية تعلن استهداف مصافي نفط حيفا في إسرائيل بالطيران المسير

فصائل عراقية تعلن استهداف مصافي نفط حيفا في إسرائيل بالطيران المسير

سبوتنيك عربي

أعلنت فصائل عراقية مسلحة أنها "قصفت بالطيران المسير مصافي نفط في حيفا بإسرائيل". 09.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-09T08:45+0000

2024-03-09T08:45+0000

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وذكرت الفصائل، في بيان لها، أن ذلك "يأتي استكمالا لعمليات مواجهة الاحتلال ونصرة أهلنا في غزة"، وذلك بعدما أعلنت فصائل عراقية مسلحة، يوم الأربعاء الماضي، استهداف مطار كريات شمونة في إسرائيل بطائرات مسيرة.ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عن نحو 31 ألف قتيلا وأكثر من 70 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

https://sputnikarabic.ae/20240118/رئيس-الوزراء-العراقي-استقرار-المنطقة-مرهون-بإيقاف-الحرب-الإسرائيلية-على-غزة-1085136185.html

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