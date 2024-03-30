https://sputnikarabic.ae/20240330/الدفاع-الروسية-زيادة-إنتاج-المكونات-المعقدة-للأسلحة-لأكثر-من-3-أضعاف-1087516385.html
الدفاع الروسية: زيادة إنتاج المكونات المعقدة للأسلحة لأكثر من 3 أضعاف
الدفاع الروسية: زيادة إنتاج المكونات المعقدة للأسلحة لأكثر من 3 أضعاف
سبوتنيك عربي
ذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن إنتاج المكونات المعقدة للأسلحة والذخيرة في مؤسسات المجمع الصناعي العسكري في إقليم ألتاي، زاد بمقدار 3.5 أضعاف. 30.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-30T07:04+0000
2024-03-30T07:04+0000
2024-03-30T07:04+0000
روسيا
سلاح روسيا
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وقالت الدفاع الروسية في بيان: "أبلغ رئيس المجمع، الوزير سيرغي شويغو، أنه ابتداء من عام 2022، زاد إنتاج المصنع بمقدار 3.5 أضعاف، ويجري تطوير قاعدة الإنتاج بنشاط، ويجري إطلاق مواقع جديدة وبناء مرافق إنتاج إضافية".وأضاف البيان: "وعلى مدى العامين الماضيين، تضاعف عدد الموظفين بأكثر من 1600 شخص، وفي الوقت ذاته، ارتفع مستوى أجور عمال المجمع بنسبة 30%، وتجاوز متوسط مستوى الأجور في إقليم ألتاي".وأشار البيان إلى أنه "في مؤسسة إنتاج مكونات معدات الذخيرة، تم إبلاغ سيرغي شويغو، أنه منذ عام 2023، زاد حجم الإنتاج بمقدار ثلاثة أضعاف، وقد تم تحقيق ذلك من خلال المشاريع الجارية لتحديث خطوط الإنتاج بمعدات حديثة ذات تقنية عالية، فضلا عن توسيع الطاقة الإنتاجية".وتفقد وزير الدفاع الروسي إنتاج المكونات المعقدة للأسلحة والذخائر في مؤسسة للصناعات الدفاعية، التي تنتج مكونات ذخائر الطيران والذخائر المضادة للطائرات وقاذفات الصواريخ المتعددة وقاذفات القنابل اليدوية وأحزمة الذخيرة.
https://sputnikarabic.ae/20240330/شويغو-يتفقد-تنفيذ-أمر-دفاع-الدولة-في-مؤسسات-الصناعات-الدفاعية-بإقليم-ألتاي-1087516026.html
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روسيا, سلاح روسيا
الدفاع الروسية: زيادة إنتاج المكونات المعقدة للأسلحة لأكثر من 3 أضعاف
ذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن إنتاج المكونات المعقدة للأسلحة والذخيرة في مؤسسات المجمع الصناعي العسكري في إقليم ألتاي، زاد بمقدار 3.5 أضعاف.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "أبلغ رئيس المجمع، الوزير سيرغي شويغو، أنه ابتداء من عام 2022، زاد إنتاج المصنع بمقدار 3.5 أضعاف، ويجري تطوير قاعدة الإنتاج بنشاط، ويجري إطلاق مواقع جديدة وبناء مرافق إنتاج إضافية".
وأضافت الوزارة: "في العام الماضي، تم تركيب نحو 300 آلة ومعدة جديدة في مواقع الإنتاج المختلفة".
وأضاف البيان: "وعلى مدى العامين الماضيين، تضاعف عدد الموظفين بأكثر من 1600 شخص، وفي الوقت ذاته، ارتفع مستوى أجور عمال المجمع بنسبة 30%، وتجاوز متوسط مستوى الأجور في إقليم ألتاي".
وبحسب البيان فإنه "تم إبلاغ شويغو، أنه في العام الحالي 2024، سيفتتح مركز تدريب مرخص خاصًا بالمجمع، يركز على احتياجات المجمع، حيث سيتم تدريب نحو 200 متخصص بحلول نهاية هذا العام".
وأشار البيان إلى أنه "في مؤسسة إنتاج مكونات معدات الذخيرة، تم إبلاغ سيرغي شويغو، أنه منذ عام 2023، زاد حجم الإنتاج بمقدار ثلاثة أضعاف، وقد تم تحقيق ذلك من خلال المشاريع الجارية لتحديث خطوط الإنتاج بمعدات حديثة ذات تقنية عالية، فضلا عن توسيع الطاقة الإنتاجية".
وأكد رئيس المجمع أنه تم البدء في بناء مجمع جديد من مرافق الإنتاج والتخزين على نطاق واسع.
وتفقد وزير الدفاع الروسي إنتاج المكونات المعقدة للأسلحة والذخائر في مؤسسة للصناعات الدفاعية، التي تنتج مكونات ذخائر الطيران والذخائر المضادة للطائرات وقاذفات الصواريخ المتعددة وقاذفات القنابل اليدوية وأحزمة الذخيرة.