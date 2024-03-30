الدفاع الروسية: زيادة إنتاج المكونات المعقدة للأسلحة لأكثر من 3 أضعاف

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:18 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
09:52 GMT
8 د
ملفات ساخنة
هل أصبحت واشنطن منخرطة رسميا في الحرب على غزة؟
10:03 GMT
29 د
من الملعب
تألق فريق فيراري في جائزة استراليا الكبرى للفورمولا واحد
10:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
11:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
11:21 GMT
10 د
صدى الحياة
خبير: الوضع الكارثي في لبنان يجعله فعلا في قائمة أسفل البلدان السعيدة
11:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
12:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: قوات العمليات التابعة لجهاز الأمن السوداني تتولى قيادة حرب المدن
15:03 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبراء يوضحون أهمية التعاون النووي بين موسكو ودمشق
15:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
العدل الدولية تقرر إلزام إسرائيل بضمان وصول الإمدادات الغذائية إلى غزة دون تأخير
16:03 GMT
59 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
17:03 GMT
46 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
17:49 GMT
11 د
مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
أصداء كوكبنا المبكر مخبأة في أعماق المحيط الهادئ
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
04:31 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرناج الصباحي
07:00 GMT
123 د
On air
07:04 GMT
2 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:18 GMT
14 د
من الملعب
تألق فريق فيراري في جائزة استراليا الكبرى للفورمولا واحد
09:33 GMT
27 د
صدى الحياة
رقصة "التانغو" في ساحات الحرب
10:29 GMT
4 د
كواليس السينما
السينما بين الأفول وتحديات الإستمرار
10:32 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
زواج الشاب العربي من الفتاة الأجنبية... ماله وما عليه
11:03 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:23 GMT
7 د
شؤون عسكرية
خبير: قوات العمليات التابعة لجهاز الأمن السوداني تتولى قيادة حرب المدن
11:30 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
12:00 GMT
183 د
مساحة حرة
لماذا فشل التحالف الأمريكي في حماية السفن في البحر الأحمر؟
15:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
17:03 GMT
39 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
17:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
18:00 GMT
10 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
18:10 GMT
19 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
18:31 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sputnikarabic.ae/20240330/الدفاع-الروسية-زيادة-إنتاج-المكونات-المعقدة-للأسلحة-لأكثر-من-3-أضعاف-1087516385.html
الدفاع الروسية: زيادة إنتاج المكونات المعقدة للأسلحة لأكثر من 3 أضعاف
الدفاع الروسية: زيادة إنتاج المكونات المعقدة للأسلحة لأكثر من 3 أضعاف
سبوتنيك عربي
ذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن إنتاج المكونات المعقدة للأسلحة والذخيرة في مؤسسات المجمع الصناعي العسكري في إقليم ألتاي، زاد بمقدار 3.5 أضعاف. 30.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-30T07:04+0000
2024-03-30T07:04+0000
روسيا
سلاح روسيا
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/0b/13/1047244948_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_dddd1424db6ea2fc24bd9557a42155de.jpg
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "أبلغ رئيس المجمع، الوزير سيرغي شويغو، أنه ابتداء من عام 2022، زاد إنتاج المصنع بمقدار 3.5 أضعاف، ويجري تطوير قاعدة الإنتاج بنشاط، ويجري إطلاق مواقع جديدة وبناء مرافق إنتاج إضافية".وأضاف البيان: "وعلى مدى العامين الماضيين، تضاعف عدد الموظفين بأكثر من 1600 شخص، وفي الوقت ذاته، ارتفع مستوى أجور عمال المجمع بنسبة 30%، وتجاوز متوسط ​​​​مستوى الأجور في إقليم ألتاي".وأشار البيان إلى أنه "في مؤسسة إنتاج مكونات معدات الذخيرة، تم إبلاغ سيرغي شويغو، أنه منذ عام 2023، زاد حجم الإنتاج بمقدار ثلاثة أضعاف، وقد تم تحقيق ذلك من خلال المشاريع الجارية لتحديث خطوط الإنتاج بمعدات حديثة ذات تقنية عالية، فضلا عن توسيع الطاقة الإنتاجية".وتفقد وزير الدفاع الروسي إنتاج المكونات المعقدة للأسلحة والذخائر في مؤسسة للصناعات الدفاعية، التي تنتج مكونات ذخائر الطيران والذخائر المضادة للطائرات وقاذفات الصواريخ المتعددة وقاذفات القنابل اليدوية وأحزمة الذخيرة.
https://sputnikarabic.ae/20240330/شويغو-يتفقد-تنفيذ-أمر-دفاع-الدولة-في-مؤسسات-الصناعات-الدفاعية-بإقليم-ألتاي-1087516026.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/0b/13/1047244948_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_4ca8e82188164651d6de4848ec4842d5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, سلاح روسيا
روسيا, سلاح روسيا

الدفاع الروسية: زيادة إنتاج المكونات المعقدة للأسلحة لأكثر من 3 أضعاف

07:04 GMT 30.03.2024
© Photo / Ministry of Defence of the Russian Federationتدريبات قوات الصواريخ والمدفعية الروسية في يوم تأسيس "قوات الصواريخ والمدفعية"
تدريبات قوات الصواريخ والمدفعية الروسية في يوم تأسيس قوات الصواريخ والمدفعية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2024
© Photo / Ministry of Defence of the Russian Federation
تابعنا عبر
ذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن إنتاج المكونات المعقدة للأسلحة والذخيرة في مؤسسات المجمع الصناعي العسكري في إقليم ألتاي، زاد بمقدار 3.5 أضعاف.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "أبلغ رئيس المجمع، الوزير سيرغي شويغو، أنه ابتداء من عام 2022، زاد إنتاج المصنع بمقدار 3.5 أضعاف، ويجري تطوير قاعدة الإنتاج بنشاط، ويجري إطلاق مواقع جديدة وبناء مرافق إنتاج إضافية".

وأضافت الوزارة: "في العام الماضي، تم تركيب نحو 300 آلة ومعدة جديدة في مواقع الإنتاج المختلفة".

وأضاف البيان: "وعلى مدى العامين الماضيين، تضاعف عدد الموظفين بأكثر من 1600 شخص، وفي الوقت ذاته، ارتفع مستوى أجور عمال المجمع بنسبة 30%، وتجاوز متوسط ​​​​مستوى الأجور في إقليم ألتاي".

وبحسب البيان فإنه "تم إبلاغ شويغو، أنه في العام الحالي 2024، سيفتتح مركز تدريب مرخص خاصًا بالمجمع، يركز على احتياجات المجمع، حيث سيتم تدريب نحو 200 متخصص بحلول نهاية هذا العام".

وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2024
شويغو يتفقد تنفيذ أمر دفاع الدولة في مؤسسات المجمع الصناعي العسكري بإقليم ألتاي
06:37 GMT
وأشار البيان إلى أنه "في مؤسسة إنتاج مكونات معدات الذخيرة، تم إبلاغ سيرغي شويغو، أنه منذ عام 2023، زاد حجم الإنتاج بمقدار ثلاثة أضعاف، وقد تم تحقيق ذلك من خلال المشاريع الجارية لتحديث خطوط الإنتاج بمعدات حديثة ذات تقنية عالية، فضلا عن توسيع الطاقة الإنتاجية".

وأكد رئيس المجمع أنه تم البدء في بناء مجمع جديد من مرافق الإنتاج والتخزين على نطاق واسع.

وتفقد وزير الدفاع الروسي إنتاج المكونات المعقدة للأسلحة والذخائر في مؤسسة للصناعات الدفاعية، التي تنتج مكونات ذخائر الطيران والذخائر المضادة للطائرات وقاذفات الصواريخ المتعددة وقاذفات القنابل اليدوية وأحزمة الذخيرة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военные инженеры группировки войск Центр Центрального военного округа проводят разминирование в Авдеевке - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:44 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. "حزب الله" يستهدف 10 مواقع للجيش الإسرائيلي جنوب لبنان01:31 GMTПалестинцы осматривают разрушения вокруг жилых зданий после авиаударов Израиля по лагерю беженцев Рафах - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. مقتل وإصابة عشرات الفلسطينيين جراء قصف إسرائيلي على غزة.. فيديو وصورأمس, 05:42 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала