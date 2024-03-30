https://sputnikarabic.ae/20240330/شويغو-يتفقد-تنفيذ-أمر-دفاع-الدولة-في-مؤسسات-الصناعات-الدفاعية-بإقليم-ألتاي-1087516026.html
شويغو يتفقد تنفيذ أمر دفاع الدولة في مؤسسات الصناعات الدفاعية بإقليم ألتاي
شويغو يتفقد تنفيذ أمر دفاع الدولة في مؤسسات الصناعات الدفاعية بإقليم ألتاي
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن وزيرالدفاع الروسي سيرغي شويغو، قام بتفقد تنفيذ أمر دفاع الدولة في مؤسسات المجمع الصناعي العسكري في إقليم ألتاي. 30.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-30T06:37+0000
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وقالت الدفاع: "تفقد وزير الدفاع الروسي إنتاج المكونات المعقدة للأسلحة والذخائر في مؤسسة للصناعات الدفاعية، التي تنتج مكونات ذخائر الطيران والذخائر المضادة للطائرات وقاذفات الصواريخ المتعددة وقاذفات القنابل اليدوية وأحزمة الذخيرة".وعقب نتائج العمل، عقد وزير الدفاع الروسي اجتماع عمل بمشاركة قيادة وزارة الدفاع ووزارة الصناعة والتجارة الروسية، وممثلي هيئات الإدارة العسكرية ذات الصلة والمديرين العامين من المؤسسات.الدفاع الروسية تعلن بدء إنتاج القنابل الجوية شديدة الانفجار "فاب–3000" على نطاق واسعوبحسب الوزير، فإن ذلك ينطبق "على المعدات العسكرية وجميع المكونات اللازمة لتجهيز الذخيرة، سواء للمدفعية الصاروخية أو المدفعية أو ذخيرة الطيران".وأكد شويغو، بالقول: "يجري تنفيذ قرار الرئيس الروسي، الذي اتخذ في تموز/ يوليو الماضي، وقد خُصصت الأموال بالكامل ولا توجد أسئلة بشأن التمويل، وقد اشترت الشركات المعدات اللازمة لإعادة التجهيز التقني، وتم شراء مواد البناء لجميع المرافق، والشيء الوحيد الذي يمنعنا من إنجاز المهام، التي نواجهها في الوقت المناسب وبشكل مخطط له، هو المشاكل المتعلقة بالتصميم".وأضاف شويغو: "بشكل عام، تفي الشركات ببرنامج عام 2024، بل وتتجاوزه في بعض المجالات، والشيء الرئيسي هو أننا نستطيع الاستمرار في تنفيذ أمر الدفاع الحكومي بوتيرة كافية وبأحجام كافية، في الربع الأخير من عام 2024، وفي السنوات اللاحقة".شويغو: القوات الأوكرانية تتكبد خسائر فادحة وحالات الفرار منها في ازدياد
https://sputnikarabic.ae/20240321/شويغو-يتفحص-إنتاج-ذخيرة-غياتسينت-1087234704.html
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روسيا, العالم, سلاح روسيا
شويغو يتفقد تنفيذ أمر دفاع الدولة في مؤسسات الصناعات الدفاعية بإقليم ألتاي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن وزيرالدفاع الروسي سيرغي شويغو، قام بتفقد تنفيذ أمر دفاع الدولة في مؤسسات المجمع الصناعي العسكري في إقليم ألتاي.
وقالت الدفاع: "تفقد وزير الدفاع الروسي إنتاج المكونات المعقدة للأسلحة والذخائر في مؤسسة للصناعات الدفاعية، التي تنتج مكونات ذخائر الطيران والذخائر المضادة للطائرات وقاذفات الصواريخ المتعددة وقاذفات القنابل اليدوية وأحزمة الذخيرة".
وأشار البيان إلى أن شويغو قام بتحديد مهمة تسريع عملية بناء مرافق الإنتاج الجديدة.
وعقب نتائج العمل، عقد وزير الدفاع الروسي اجتماع عمل بمشاركة قيادة وزارة الدفاع ووزارة الصناعة والتجارة الروسية، وممثلي هيئات الإدارة العسكرية ذات الصلة والمديرين العامين من المؤسسات.
وأضاف البيان: "أشار جنرال الجيش سيرغي شويغو، إلى أنه في الشركات، وكجزء من تنفيذ قرار رئيس الدولة، بدأ العمل على إعادة التجهيز الفني لخطوط الإنتاج في جميع مجالات إنتاج الأسلحة والذخائر تقريبًا".
وبحسب الوزير، فإن ذلك ينطبق "على المعدات العسكرية وجميع المكونات اللازمة لتجهيز الذخيرة، سواء للمدفعية الصاروخية أو المدفعية أو ذخيرة الطيران".
وأكد شويغو، بالقول: "يجري تنفيذ قرار الرئيس الروسي، الذي اتخذ في تموز/ يوليو الماضي، وقد خُصصت الأموال بالكامل ولا توجد أسئلة بشأن التمويل، وقد اشترت الشركات المعدات اللازمة لإعادة التجهيز التقني، وتم شراء مواد البناء لجميع المرافق، والشيء الوحيد الذي يمنعنا من إنجاز المهام، التي نواجهها في الوقت المناسب وبشكل مخطط له، هو المشاكل المتعلقة بالتصميم".
وطالب الوزير بـ"حل القضايا المتعلقة بالتأخير في تطوير وثائق المشروع في أسرع وقت ممكن"، ومحاسبة المنظمات المسؤولة عن تأخير بناء المنشآت الجديدة.
وأضاف شويغو: "بشكل عام، تفي الشركات ببرنامج عام 2024، بل وتتجاوزه في بعض المجالات، والشيء الرئيسي هو أننا نستطيع الاستمرار في تنفيذ أمر الدفاع الحكومي بوتيرة كافية وبأحجام كافية، في الربع الأخير من عام 2024، وفي السنوات اللاحقة".