الشرطة البيروفية تداهم منزل "رئيسة الدولة" بسبب "روليكس"... فيديو
10:32 GMT 30.03.2024 (تم التحديث: 10:47 GMT 30.03.2024)
© AFP 2023 / DENIS SASSOU GUEIPEURالشرطة التشادية
© AFP 2023 / DENIS SASSOU GUEIPEUR
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داهمت الشرطة البيروفية، اليوم السبت، منزل رئيسة البيرو، دينا بولوارتي، في إطار تحقيق في تهم فساد ضدها.
وشارك نحو 40 عنصرا في عملية المداهمة، بحثا عن ساعات من ماركة "روليكس" لم تصرح عنها بولوارتي.
وقالت الشرطة إن المداهمة "هي بغرض البحث والمصادرة".
🔴 #Política || Gustavo Adrianzén, jefe del gabinete, llegó a Palacio de Gobierno tras el allanamiento a la casa de Dina Boluarte. Créditos: Canal N. pic.twitter.com/WefVaYjYoe— La Noticia Perú (@lanoticiaveraz) March 30, 2024
في وقت سابق من هذا الشهر، بدأت السلطات تحقيقا بعد تقرير صحفي ذكر أن بولوارتي كانت ترتدي ساعة فاخرة من مصدر مجهول لم يتم الكشف عنه في التقارير الرسمية.
ونُفذت العملية بقوات مشتركة بين الشرطة ومكتب المدعي العام.
#LoÚltimo: Policía rompe la puerta de la calle Los Halcones, en San Isidro, domicilio de la Presidenta Dina Boluarte, para iniciar diligencia de allanamiento por el caso Rolex pic.twitter.com/Ebd6N4MC6V— Panorama (@PanoramaPTV) March 30, 2024
وتولت بولوارتي، رئاسة البيرو، في ديسمبر/ كانون الأول 2022، بعد أن حاول الرئيس السابق بيدرو كاستيلو، حل مجلس الشيوخ والحكم بموجب مراسيم، ما أدى إلى عزله من منصبه واعتقاله.