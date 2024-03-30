https://sputnikarabic.ae/20240330/الصحة-العالمية-آلاف-المرضى-محرومون-من-الرعاية-الصحية-في-قطاع-غزة-1087527804.html

الصحة العالمية: آلاف المرضى محرومون من الرعاية الصحية في قطاع غزة

الصحة العالمية: آلاف المرضى محرومون من الرعاية الصحية في قطاع غزة

سبوتنيك عربي

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، أن "آلاف المرضى محرومون من الرعاية الصحية مع وجود 10 مستشفيات فقط تعمل بشكل محدود في قطاع غزة". 30.03.2024, سبوتنيك عربي

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وقالت الصحة العالمية، في بيان لها، إن "نحو 9000 مريض في غزة بحاجة إلى نقلهم للخارج للحصول على خدمات طبية"، مشيرة إلى أنه "حتى الآن نقل أكثر من 3400 مريض إلى الخارج عبر معبر رفح بينهم 2198 جريحا".ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/ كتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، ما أسفر حتى الآن عن مقتل أكثر من 32 ألف، وإصابة أكثر من 75 ألف فلسطيني.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وتجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق للأول من كانون الأول/ ديسمبر 2023، بعد انتهاء الهدنة.

https://sputnikarabic.ae/20240330/عباس-يؤكد-على-ضرورة-استلام-دولة-فلسطين-لمهامها-في-قطاع-غزة-كما-هو-الحال-بالضفة-الغربية-1087518463.html

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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم