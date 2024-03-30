https://sputnikarabic.ae/20240330/رجل-مسلح-يحتجز-عددا-من-الرهائن-داخل-مقهى-في-هولندا-صور-وفيديو-1087521713.html
رجل مسلح يحتجز عددا من الرهائن داخل مقهى في هولندا... صور وفيديو
رجل مسلح يحتجز عددا من الرهائن داخل مقهى في هولندا... صور وفيديو
سبوتنيك عربي
أفادت الشرطة الهولندية، اليوم السبت، بأن عدة أشخاص احتُجزوا كرهائن في بلدة إيده شرقي البلاد، وإنها أخلت المنازل في منطقة الحادثة. 30.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-30T10:37+0000
2024-03-30T10:37+0000
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وذكرت الشرطة، في بيان، أنه تم إرسال وحدات عدة من الشرطة الخاصة إلى الموقع، وهو مبنى في وسط المدينة.وأضافت أنه جرى إخلاء 150 منزلًا وطُلب من السكان الابتعاد عن المنطقة لأن "الوضع خطير".وفي وقت لاحق، أفادت الشرطة بأنه لا يوجد ما يشير إلى أن عملية احتجاز الرهائن وراءها دافع إرهابي.وفي السياق، ذكرت وسائل إعلام محلية أن رجلا بحوزته أسلحة ومتفجرات احتجز رهائن في مقهى "بيتيكوت" في وقت مبكر من صباح اليوم السبت.كما أشارت إلى أنه لا يزال عدد الأشخاص المحتجزين غير معروف.
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أخبار هولندا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار هولندا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
رجل مسلح يحتجز عددا من الرهائن داخل مقهى في هولندا... صور وفيديو
أفادت الشرطة الهولندية، اليوم السبت، بأن عدة أشخاص احتُجزوا كرهائن في بلدة إيده شرقي البلاد، وإنها أخلت المنازل في منطقة الحادثة.
وذكرت الشرطة
، في بيان، أنه تم إرسال وحدات عدة من الشرطة الخاصة إلى الموقع، وهو مبنى في وسط المدينة.
وأضافت أنه جرى إخلاء 150 منزلًا وطُلب من السكان الابتعاد عن المنطقة لأن "الوضع خطير".
وفي وقت لاحق، أفادت الشرطة بأنه لا يوجد ما يشير إلى أن عملية احتجاز الرهائن وراءها دافع إرهابي.
وفي السياق، ذكرت
وسائل إعلام محلية أن رجلا بحوزته أسلحة ومتفجرات احتجز رهائن في مقهى "بيتيكوت" في وقت مبكر من صباح اليوم السبت.
كما أشارت إلى أنه لا يزال عدد الأشخاص المحتجزين غير معروف.