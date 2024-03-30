https://sputnikarabic.ae/20240330/سياسي-فرنسي-الغرب-يشعر-بالذعر-إزاء-هزيمته-في-أوكرانيا-1087538048.html
سياسي فرنسي: الغرب يشعر بالذعر إزاء هزيمته في أوكرانيا
سياسي فرنسي: الغرب يشعر بالذعر إزاء هزيمته في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أكد زعيم حزب "الوطنيين" الفرنسي، فلوريان فيليبو، أن الغرب في حالة من الذعر بسبب إدراك الهزيمة في الصراع في أوكرانيا. 30.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-30T17:59+0000
2024-03-30T17:59+0000
2024-03-30T17:59+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وكتب فيليبو على منصة "إكس": "كل الاضطرابات الحالية، والضجيج اللفظي، وشحنات الأسلحة، والهراء حول "اقتصاد الحرب"، ومليارات اليوروهات التي يتم ضخها، كل هذا مصمم لإخفاء الذعر التام للنظام قدر الإمكان، من الواضح أن روسيا فازت، وخسر الناتو".وأوضح فيليبو أن الموقف المعقول الوحيد هو البدء بمفاوضات السلام، واختتم كلامه قائلاً: "تسقط الهستيريا".وفي الأسبوع الماضي، أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أنه منذ بداية العام، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 71 ألف شخص و11 ألف قطعة من المعدات.وأشار شويغو إلى أن خسائر الجيش الأوكراني زادت بثلاث مرات تقريبا عما كانت عليه في نفس الفترة من العام الماضي.وأضاف الوزير أن الجيش الروسي يواصل إخراج العدو من مواقعه ولا يسمح له بالحصول على موطئ قدم في خطوط القتال الجديدة.
https://sputnikarabic.ae/20240330/ضابط-أمريكي-يكشف-سبب-امتناع-واشنطن-عن-الاعتراف-بالهزيمة-في-أوكرانيا-1087532422.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
سياسي فرنسي: الغرب يشعر بالذعر إزاء هزيمته في أوكرانيا
أكد زعيم حزب "الوطنيين" الفرنسي، فلوريان فيليبو، أن الغرب في حالة من الذعر بسبب إدراك الهزيمة في الصراع في أوكرانيا.
وكتب فيليبو على منصة "إكس": "كل الاضطرابات الحالية، والضجيج اللفظي، وشحنات الأسلحة، والهراء حول "اقتصاد الحرب"، ومليارات اليوروهات التي يتم ضخها، كل هذا مصمم لإخفاء الذعر التام للنظام قدر الإمكان، من الواضح أن روسيا فازت، وخسر الناتو".
وأوضح فيليبو أن الموقف المعقول الوحيد هو البدء بمفاوضات السلام، واختتم كلامه قائلاً: "تسقط الهستيريا".
وفي الأسبوع الماضي، أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أنه منذ بداية العام، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 71 ألف شخص و11 ألف قطعة من المعدات.
وأشار شويغو إلى أن خسائر الجيش الأوكراني زادت بثلاث مرات تقريبا عما كانت عليه في نفس الفترة من العام الماضي.
وأضاف الوزير أن الجيش الروسي يواصل إخراج العدو من مواقعه ولا يسمح له بالحصول على موطئ قدم في خطوط القتال الجديدة.