https://sputnikarabic.ae/20240330/ضابط-أمريكي-يكشف-سبب-امتناع-واشنطن-عن-الاعتراف-بالهزيمة-في-أوكرانيا-1087532422.html

ضابط أمريكي يكشف سبب امتناع واشنطن عن الاعتراف بالهزيمة في أوكرانيا

ضابط أمريكي يكشف سبب امتناع واشنطن عن الاعتراف بالهزيمة في أوكرانيا

سبوتنيك عربي

أفاد الضابط المتقاعد في الجيش الأمريكي، دانييل ديفيس، بأن "الصراع في أوكرانيا عار على أمريكا"، والشعب الأوكراني يدفع ثمن ذلك. 30.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-30T15:29+0000

2024-03-30T15:29+0000

2024-03-30T15:29+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار أوكرانيا

العالم

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وقال ديفيس على منصة "يوتيوب": "كان السيناتور ليندسي غراهام في كييف منذ بضعة أيام وكان يشجع المزيد من الرجال على الذهاب للقتال. وكان يقول: "أنت بحاجة إلى وضع المزيد من الرجال في ساحة المعركة!" إنه يحاول دفع المزيد من الرجال إلى الموت بلا معنى".وتابع ديفيس: "أعتقد أنه من غير الأخلاقي الاستمرار في تشجيعهم على خوض الحرب لأنه لا يوجد طريق للنصر"، مشيرا إلى أن:وقال ديفيس: "لماذا نأخذ 60 مليار دولار أخرى وننفقها على شيء لا يمكن أن ينجح؟ لأن الغطرسة لن تسمح لنا بمواجهة الحقيقة التي لا توصف حول كيفية سير الأمور على الأرض، ولكن حان الوقت للقيام بذلك".وصرح مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية روبرت بيرنز، سابقًا، أنه دون مساعدة عسكرية إضافية من الولايات المتحدة الأمريكية، ستضطر أوكرانيا إلى الدخول في مفاوضات سلام بشروط موسكو في غضون عام.وكما ذكرت صحيفة "موندو" نقلاً عن مسؤول عسكري أوكراني، فإن كييف ستخسر إذا لم تتلق ذخيرة من الغرب في المستقبل القريب.بدوره، قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، إن الاتحاد الأوروبي لن يتمكن من تزويد أوكرانيا بالموارد المالية الكافية التي تسمح لها بتحقيق نصر عسكري في الصراع مع روسيا.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022 إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

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