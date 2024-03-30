https://sputnikarabic.ae/20240330/طريق-الخروج-من-سيطرة-الدولار-ما-هو-نظام-بريكس-باي-1087530730.html
طريق الخروج من سيطرة الدولار... ما هو نظام "بريكس باي"؟
طريق الخروج من سيطرة الدولار... ما هو نظام "بريكس باي"؟
سبوتنيك عربي
تعتزم مجموعة "بريكس" التحرر تدريجيا من سيطرة الدولار وتوسيع المدفوعات غير المرتبطة به، من خلال الابتعاد عن منظومة المراسلات المصرفية "سويفت"، التي تسيطر عليها... 30.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-30T13:53+0000
2024-03-30T13:53+0000
2024-03-30T13:53+0000
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ويعتبر مشروع "بريكس باي" أحد أبرز الخطوات لتحقيق ذلك الهدف.
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MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, مجموعة بريكس, инфографика
انفوجرافيك, مجموعة بريكس, инфографика
طريق الخروج من سيطرة الدولار... ما هو نظام "بريكس باي"؟
تعتزم مجموعة "بريكس" التحرر تدريجيا من سيطرة الدولار وتوسيع المدفوعات غير المرتبطة به، من خلال الابتعاد عن منظومة المراسلات المصرفية "سويفت"، التي تسيطر عليها الولايات المتحدة الأمريكية.
ويعتبر مشروع "بريكس باي" أحد أبرز الخطوات لتحقيق ذلك الهدف.