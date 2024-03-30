https://sputnikarabic.ae/20240330/ما-فحوى-تحذيرات-كيسنجر-لزيلينسكي-مستشار-الرئيس-الأوكراني-الأسبق-يكشف-التفاصيل-1087538529.html
ما فحوى تحذيرات كيسنجر لزيلينسكي.. مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق يكشف التفاصيل
ما فحوى تحذيرات كيسنجر لزيلينسكي.. مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق يكشف التفاصيل
سبوتنيك عربي
أفاد أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما، بأن وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، هنري كيسنجر، حذر الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، من... 30.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-30T18:43+0000
2024-03-30T18:43+0000
2024-03-30T18:43+0000
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وقال سوسكين على موقع "يوتيوب": "عليك أن تدرك أن أوكرانيا هي بيدق صغير. حاول كيسنجر نقل هذه الفكرة إلى زيلينسكي في وقت من الأوقات، ولكن كما تعلم، لم يقبل زيلينسكي ذلك، ولو قبل ذلك لكنا تجنبنا هذه الكارثة".وأضاف سوسكين: "على هذا الأساس تحتاج إلى بناء خطواتك، كونها صغيرة جدًا، ولم تعد حتى موضوعًا، بل بيدقا على رقعة الشطرنج العالمية".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022 إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240330/إسكندر-الروسي-يدمر-موقعا-أوكرانيا-في-مقاطعة-خاركوف-فيديو-1087536915.html
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العالم, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا
العالم, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا
ما فحوى تحذيرات كيسنجر لزيلينسكي.. مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق يكشف التفاصيل
أفاد أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما، بأن وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، هنري كيسنجر، حذر الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، من أنه بحاجة إلى بناء سياسة خارجية تقوم على فهم دور أوكرانيا الصغير في العالم.
وقال سوسكين على موقع "يوتيوب": "عليك أن تدرك أن أوكرانيا هي بيدق صغير. حاول كيسنجر نقل هذه الفكرة إلى زيلينسكي في وقت من الأوقات، ولكن كما تعلم، لم يقبل زيلينسكي ذلك، ولو قبل ذلك لكنا تجنبنا هذه الكارثة".
وأوضح سوسكين أن أمريكا ليست مهتمة بمصالح نظام كييف، فهم في أمريكا يلعبون لعبتهم العالمية الخاصة، حيث يتم تقديم قضية أوكرانيا كمؤامرة صغيرة فقط.
وأضاف سوسكين: "على هذا الأساس تحتاج إلى بناء خطواتك، كونها صغيرة جدًا، ولم تعد حتى موضوعًا، بل بيدقا على رقعة الشطرنج العالمية".
يذكر أنه قبل أشهر قليلة من وفاته، قال وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، هنري كيسنجر، لصحيفة أمريكية إن الرغبة في جعل أوكرانيا عضوا في الناتو كانت خطأ فادحا وأدت إلى الصراع الأوكراني.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022 إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية
الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.