"إسكندر" الروسي يدمر موقعا أوكرانيا في مقاطعة خاركوف... فيديو

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06:00 GMT
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هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:18 GMT
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عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
09:52 GMT
8 د
ملفات ساخنة
هل أصبحت واشنطن منخرطة رسميا في الحرب على غزة؟
10:03 GMT
29 د
من الملعب
تألق فريق فيراري في جائزة استراليا الكبرى للفورمولا واحد
10:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
11:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
11:21 GMT
10 د
صدى الحياة
خبير: الوضع الكارثي في لبنان يجعله فعلا في قائمة أسفل البلدان السعيدة
11:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
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12:00 GMT
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شؤون عسكرية
خبير: قوات العمليات التابعة لجهاز الأمن السوداني تتولى قيادة حرب المدن
15:03 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبراء يوضحون أهمية التعاون النووي بين موسكو ودمشق
15:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
العدل الدولية تقرر إلزام إسرائيل بضمان وصول الإمدادات الغذائية إلى غزة دون تأخير
16:03 GMT
59 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
17:03 GMT
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صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
17:49 GMT
11 د
مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
أصداء كوكبنا المبكر مخبأة في أعماق المحيط الهادئ
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
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البرناج الصباحي
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حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
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14 د
من الملعب
تألق فريق فيراري في جائزة استراليا الكبرى للفورمولا واحد
09:33 GMT
27 د
صدى الحياة
رقصة "التانغو" في ساحات الحرب
10:29 GMT
4 د
كواليس السينما
السينما بين الأفول وتحديات الإستمرار
10:32 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
زواج الشاب العربي من الفتاة الأجنبية... ماله وما عليه
11:03 GMT
19 د
On air
11:14 GMT
14 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:23 GMT
7 د
شؤون عسكرية
خبير: قوات العمليات التابعة لجهاز الأمن السوداني تتولى قيادة حرب المدن
11:30 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
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هل تهدد أزمة تجنيد الحريديم حكومة نتنياهو؟
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29 د
مساحة حرة
لماذا فشل التحالف الأمريكي في حماية السفن في البحر الأحمر؟
15:34 GMT
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عالم سبوتنيك
اقتراح إسرائيلي بتشكيل قوة متعددة الجنسيات لحفظ الأمن في غزة
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عرب بوينت بودكاست
جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
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التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
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الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
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Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240330/إسكندر-الروسي-يدمر-موقعا-أوكرانيا-في-مقاطعة-خاركوف-فيديو-1087536915.html
"إسكندر" الروسي يدمر موقعا أوكرانيا في مقاطعة خاركوف... فيديو
"إسكندر" الروسي يدمر موقعا أوكرانيا في مقاطعة خاركوف... فيديو
سبوتنيك عربي
قامت وحدة من القوات الروسية بتدمير موقع تابع لمجموعة "القوميين الأوكرانيين" النازية الإرهابية، في مقاطعة خاركوف، بضربة بواسطة صاروخين من طراز "إسكندر". 30.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-30T16:49+0000
2024-03-30T16:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأوضحت الدفاع الروسية في بيان أنه تم تحديد موقع الأفراد والمعدات العسكرية للقوميين المتطرفين الأوكرانيين في منطقة الغابات في مقاطعة خاركوف من قبل طاقم الطائرة المسيرة التابعة لقوات مجموعة "الغرب" الروسية.وأضاف البيان أنه تم نقل إحداثيات هدف المجموعة المكتشف إلى نقطة السيطرة القتالية، وأعقب ذلك مباشرة قرار شن ضربة صاروخية.وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، في ملخص عن سير العملية العسكرية الخاصة، للفترة من 23 إلى 30 مارس/ آذار 2024، بأن 18 جنديا أوكرانيا استسلموا للقوات الروسية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022 إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240330/القوات-الروسية-تنفذ-58-ضربة-على-منشآت-المجمع-الصناعي-العسكري-الأوكراني-1087526312.html
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روسيا
روسيا

"إسكندر" الروسي يدمر موقعا أوكرانيا في مقاطعة خاركوف... فيديو

16:49 GMT 30.03.2024
© Sputnik . Russian Defence Ministry / الانتقال إلى بنك الصورإطلاق صاروخ منظومة إسكندر لتدمير حظائر الطائرات بالمعدات العسكرية والذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية، 25 أبريل 2022
إطلاق صاروخ منظومة إسكندر لتدمير حظائر الطائرات بالمعدات العسكرية والذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية، 25 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2024
© Sputnik . Russian Defence Ministry
/
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تابعنا عبر
قامت وحدة من القوات الروسية بتدمير موقع تابع لمجموعة "القوميين الأوكرانيين" النازية الإرهابية، في مقاطعة خاركوف، بضربة بواسطة صاروخين من طراز "إسكندر".
وأوضحت الدفاع الروسية في بيان أنه تم تحديد موقع الأفراد والمعدات العسكرية للقوميين المتطرفين الأوكرانيين في منطقة الغابات في مقاطعة خاركوف من قبل طاقم الطائرة المسيرة التابعة لقوات مجموعة "الغرب" الروسية.
وأضاف البيان أنه تم نقل إحداثيات هدف المجموعة المكتشف إلى نقطة السيطرة القتالية، وأعقب ذلك مباشرة قرار شن ضربة صاروخية.
راجمات صواريخ روسية تقصف مواقع القوات الأوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تنفذ 58 ضربة على منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني
12:27 GMT
وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، في ملخص عن سير العملية العسكرية الخاصة، للفترة من 23 إلى 30 مارس/ آذار 2024، بأن 18 جنديا أوكرانيا استسلموا للقوات الروسية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022 إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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