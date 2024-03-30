"إسكندر" الروسي يدمر موقعا أوكرانيا في مقاطعة خاركوف... فيديو
© Sputnik . Russian Defence Ministry / الانتقال إلى بنك الصورإطلاق صاروخ منظومة إسكندر لتدمير حظائر الطائرات بالمعدات العسكرية والذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية، 25 أبريل 2022
© Sputnik . Russian Defence Ministry/
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قامت وحدة من القوات الروسية بتدمير موقع تابع لمجموعة "القوميين الأوكرانيين" النازية الإرهابية، في مقاطعة خاركوف، بضربة بواسطة صاروخين من طراز "إسكندر".
وأوضحت الدفاع الروسية في بيان أنه تم تحديد موقع الأفراد والمعدات العسكرية للقوميين المتطرفين الأوكرانيين في منطقة الغابات في مقاطعة خاركوف من قبل طاقم الطائرة المسيرة التابعة لقوات مجموعة "الغرب" الروسية.
وأضاف البيان أنه تم نقل إحداثيات هدف المجموعة المكتشف إلى نقطة السيطرة القتالية، وأعقب ذلك مباشرة قرار شن ضربة صاروخية.
وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، في ملخص عن سير العملية العسكرية الخاصة، للفترة من 23 إلى 30 مارس/ آذار 2024، بأن 18 جنديا أوكرانيا استسلموا للقوات الروسية.
📍 مقطع فيديو يظهر لقطات لقيام القوات المسلحة الروسية، بتدمير موقع تابع لمجموعة "القوميين الأوكرانيين" النازية الإرهابية، في مقاطعة خاركوف، بضربة بواسطة صاروخين من طراز "إسكندر" pic.twitter.com/ezqeuhpgCR— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) March 30, 2024
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022 إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.