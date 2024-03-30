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مسؤول فلسطيني: صفقة الأسلحة الأمريكية لإسرائيل تعبر عن جوهر العلاقة بينهما
مسؤول فلسطيني: صفقة الأسلحة الأمريكية لإسرائيل تعبر عن جوهر العلاقة بينهما
سبوتنيك عربي
قال الدكتور أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن قرار الإدارة الأمريكية بتزويد إسرائيل بصفقة أسلحة تتجاوز 4 مليار دولار، يعبر عن... 30.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-30T21:29+0000
2024-03-30T21:29+0000
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
العالم
حصري
تقارير سبوتنيك
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وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن الخلاف بين الإدارة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية لا يعني تخلي واشنطن عن تل أبيب وعن دعمها وضمان تفوقها العسكري على كل دول المنطقة.وقال إن هذه الخطوة تعبر عن طبيعة العلاقة الاستراتيجية ما بين أمريكا وإسرائيل، لكنه بذات الوقت يرسل رسالتين مختلفتين للمجتمع الأمريكي والقوى التي تؤيد إسرائيل، بأن الإدارة الأمريكية تحفظ توازن دعم إسرائيل، وكذلك للقوى المعارضة والتي تهدد بايدن من عدم التصويت له، سواء كان من التيار التقدمي أو التجمعات العربية والإسلامية المناهضة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بما في ذلك قوى المجتمع المدني وغيرها في الولايات المتحدة الأمريكية.وفيما يتعلق بموقف واشنطن السابق بشأن الامتناع عن التصويت في قرار مجلس الأمن المتعلق بوقف إطلاق النار، بات واضحا أنه غير قابل للتطبيق وغير ملزم لإسرائيل، في ذات الوقت محدود التاريخ والمدة، حيث يفترض وقفا لإطلاق النار لما تبقى من شهر رمضان.هذه الرسالة تؤكد بأنه من الممكن إذا لم تنصع إسرائيل لتعليمات الأمريكية والاستجابة للمصالح الأمريكية وضبط إيقاع التحرك السياسي الإسرائيلي في قطاع غزة وفي المنطقة بما لا يتعارض مع المصالح الاستراتيجية الأمريكية، فإن واشنطن من الممكن أن ترفع الغطاء الدبلوماسي والسياسي عن حكومة نتنياهو.وافقت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على تزويد إسرائيل بمعدات عسكرية تقدر قيمتها بمليارات الدولارات، وسط مخاوف من هجوم إسرائيلي محتمل على مدينة رفح في قطاع غزة.ووفقًا لمسؤولي البنتاغون ووزارة الخارجية الأمريكية، تشمل الشحنات الجديدة أكثر من 1800 قنبلة "إم كي 84" و500 قنبلة "إم كي 82".وبحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، يعتقد بعض الديمقراطيين أن الحكومة الأمريكية يجب أن تمتنع عن توريد الأسلحة في غياب التزام إسرائيل بالحد من عدد الضحايا المدنيين خلال العملية المخطط لها في رفح.يذكر أن مجلس الأمن الدولي اعتمد، يوم 25 مارس/ آذار الجاري، القرار رقم 2728 الذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان، ما يؤدي إلى "وقف دائم ومستدام لإطلاق النار"، وبرفع "جميع العوائق التي تحول دون تقديم المساعدة الإنسانية على نطاق واسع"، حسب نص القرار.
https://sputnikarabic.ae/20240330/محلل-فلسطيني-إسرائيل-ترى-أن-الضفة-تشكل-خطرا-أمنيا-على-مشروعها-الاستيطاني-1087541942.html
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إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم, حصري, تقارير سبوتنيك
إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم, حصري, تقارير سبوتنيك

مسؤول فلسطيني: صفقة الأسلحة الأمريكية لإسرائيل تعبر عن جوهر العلاقة بينهما

21:29 GMT 30.03.2024
© AFP 2023 / John Macdougallتظهر هذه الصورة المأخوذة بالقرب من الحدود مع قطاع غزة دخانا يتصاعد من المباني بعد تعرضها لضربات إسرائيلية، في 1 ديسمبر 2023.
تظهر هذه الصورة المأخوذة بالقرب من الحدود مع قطاع غزة دخانا يتصاعد من المباني بعد تعرضها لضربات إسرائيلية، في 1 ديسمبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2024
© AFP 2023 / John Macdougall
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حصري
قال الدكتور أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن قرار الإدارة الأمريكية بتزويد إسرائيل بصفقة أسلحة تتجاوز 4 مليار دولار، يعبر عن جوهر العلاقة ما بين أمريكا وإسرائيل باعتبار تل أبيب كيانا وظيفيا في خدمة واشنطن.
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن الخلاف بين الإدارة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية لا يعني تخلي واشنطن عن تل أبيب وعن دعمها وضمان تفوقها العسكري على كل دول المنطقة.
وقال إن هذه الخطوة تعبر عن طبيعة العلاقة الاستراتيجية ما بين أمريكا وإسرائيل، لكنه بذات الوقت يرسل رسالتين مختلفتين للمجتمع الأمريكي والقوى التي تؤيد إسرائيل، بأن الإدارة الأمريكية تحفظ توازن دعم إسرائيل، وكذلك للقوى المعارضة والتي تهدد بايدن من عدم التصويت له، سواء كان من التيار التقدمي أو التجمعات العربية والإسلامية المناهضة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بما في ذلك قوى المجتمع المدني وغيرها في الولايات المتحدة الأمريكية.
وأوضح أن الرسالتين متناقضتان تحاول إرضاء بشكل متوازن كلا الأطراف التي تؤثر على الحملة الانتخابية الرئاسية المقبلة.
وفيما يتعلق بموقف واشنطن السابق بشأن الامتناع عن التصويت في قرار مجلس الأمن المتعلق بوقف إطلاق النار، بات واضحا أنه غير قابل للتطبيق وغير ملزم لإسرائيل، في ذات الوقت محدود التاريخ والمدة، حيث يفترض وقفا لإطلاق النار لما تبقى من شهر رمضان.
ويرى مجدلاني أن الولايات المتحدة الأمريكية أرادت من وراء الامتناع عن التصويت إرسال رسالة لإسرائيل، في ظل الاحتدام الناشئ في العلاقات والتوتر بين بايدن وحكومة نتنياهو.
هذه الرسالة تؤكد بأنه من الممكن إذا لم تنصع إسرائيل لتعليمات الأمريكية والاستجابة للمصالح الأمريكية وضبط إيقاع التحرك السياسي الإسرائيلي في قطاع غزة وفي المنطقة بما لا يتعارض مع المصالح الاستراتيجية الأمريكية، فإن واشنطن من الممكن أن ترفع الغطاء الدبلوماسي والسياسي عن حكومة نتنياهو.
اشتباكات عنيفة بين فلسطينيين وقوات الجيش الإسرلئيلي في مدينة نابلس، الضفة الغربية، فلسطين 22 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2024
محلل فلسطيني: إسرائيل ترى أن الضفة تشكل خطرا أمنيا على مشروعها الاستيطاني
20:47 GMT
وافقت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على تزويد إسرائيل بمعدات عسكرية تقدر قيمتها بمليارات الدولارات، وسط مخاوف من هجوم إسرائيلي محتمل على مدينة رفح في قطاع غزة.
ووفقًا لمسؤولي البنتاغون ووزارة الخارجية الأمريكية، تشمل الشحنات الجديدة أكثر من 1800 قنبلة "إم كي 84" و500 قنبلة "إم كي 82".
وبحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، يعتقد بعض الديمقراطيين أن الحكومة الأمريكية يجب أن تمتنع عن توريد الأسلحة في غياب التزام إسرائيل بالحد من عدد الضحايا المدنيين خلال العملية المخطط لها في رفح.
يذكر أن مجلس الأمن الدولي اعتمد، يوم 25 مارس/ آذار الجاري، القرار رقم 2728 الذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان، ما يؤدي إلى "وقف دائم ومستدام لإطلاق النار"، وبرفع "جميع العوائق التي تحول دون تقديم المساعدة الإنسانية على نطاق واسع"، حسب نص القرار.
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