https://sputnikarabic.ae/20240330/مسؤول-فلسطيني-صفقة-الأسلحة-الأمريكية-لإسرائيل-تعبر-عن-جوهر-العلاقة-بينهما-1087542594.html

مسؤول فلسطيني: صفقة الأسلحة الأمريكية لإسرائيل تعبر عن جوهر العلاقة بينهما

مسؤول فلسطيني: صفقة الأسلحة الأمريكية لإسرائيل تعبر عن جوهر العلاقة بينهما

سبوتنيك عربي

قال الدكتور أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن قرار الإدارة الأمريكية بتزويد إسرائيل بصفقة أسلحة تتجاوز 4 مليار دولار، يعبر عن... 30.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-30T21:29+0000

2024-03-30T21:29+0000

2024-03-30T21:29+0000

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وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن الخلاف بين الإدارة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية لا يعني تخلي واشنطن عن تل أبيب وعن دعمها وضمان تفوقها العسكري على كل دول المنطقة.وقال إن هذه الخطوة تعبر عن طبيعة العلاقة الاستراتيجية ما بين أمريكا وإسرائيل، لكنه بذات الوقت يرسل رسالتين مختلفتين للمجتمع الأمريكي والقوى التي تؤيد إسرائيل، بأن الإدارة الأمريكية تحفظ توازن دعم إسرائيل، وكذلك للقوى المعارضة والتي تهدد بايدن من عدم التصويت له، سواء كان من التيار التقدمي أو التجمعات العربية والإسلامية المناهضة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بما في ذلك قوى المجتمع المدني وغيرها في الولايات المتحدة الأمريكية.وفيما يتعلق بموقف واشنطن السابق بشأن الامتناع عن التصويت في قرار مجلس الأمن المتعلق بوقف إطلاق النار، بات واضحا أنه غير قابل للتطبيق وغير ملزم لإسرائيل، في ذات الوقت محدود التاريخ والمدة، حيث يفترض وقفا لإطلاق النار لما تبقى من شهر رمضان.هذه الرسالة تؤكد بأنه من الممكن إذا لم تنصع إسرائيل لتعليمات الأمريكية والاستجابة للمصالح الأمريكية وضبط إيقاع التحرك السياسي الإسرائيلي في قطاع غزة وفي المنطقة بما لا يتعارض مع المصالح الاستراتيجية الأمريكية، فإن واشنطن من الممكن أن ترفع الغطاء الدبلوماسي والسياسي عن حكومة نتنياهو.وافقت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على تزويد إسرائيل بمعدات عسكرية تقدر قيمتها بمليارات الدولارات، وسط مخاوف من هجوم إسرائيلي محتمل على مدينة رفح في قطاع غزة.ووفقًا لمسؤولي البنتاغون ووزارة الخارجية الأمريكية، تشمل الشحنات الجديدة أكثر من 1800 قنبلة "إم كي 84" و500 قنبلة "إم كي 82".وبحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، يعتقد بعض الديمقراطيين أن الحكومة الأمريكية يجب أن تمتنع عن توريد الأسلحة في غياب التزام إسرائيل بالحد من عدد الضحايا المدنيين خلال العملية المخطط لها في رفح.يذكر أن مجلس الأمن الدولي اعتمد، يوم 25 مارس/ آذار الجاري، القرار رقم 2728 الذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان، ما يؤدي إلى "وقف دائم ومستدام لإطلاق النار"، وبرفع "جميع العوائق التي تحول دون تقديم المساعدة الإنسانية على نطاق واسع"، حسب نص القرار.

https://sputnikarabic.ae/20240330/محلل-فلسطيني-إسرائيل-ترى-أن-الضفة-تشكل-خطرا-أمنيا-على-مشروعها-الاستيطاني-1087541942.html

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