https://sputnikarabic.ae/20240330/مقتل-طفل-فلسطيني-وإصابة-شابين-أحدهما-بجروح-خطيرة-جنوب-جنين-1087514112.html
مقتل طفل فلسطيني وإصابة شابين أحدهما بجروح خطيرة جنوب جنين
مقتل طفل فلسطيني وإصابة شابين أحدهما بجروح خطيرة جنوب جنين
سبوتنيك عربي
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بمقتل طفل فلسطيني وإصابة شابين أحدهما بجروح خطيرة، خلال اقتحام قوات الجيش الإسرائيلي فجر اليوم السبت بلدة قباطية جنوب... 30.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-30T03:33+0000
2024-03-30T03:33+0000
2024-03-30T03:33+0000
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وبحسب وكالة "وفا"، أكد مدير مستشفى الرازي في جنين، فواز حماد، مقتل الطفل معتصم نبيل أبو عابد (13 عاما)، وإصابة شاب بجروح خطيرة، مشيرا إلى أن الطفل والشاب وصلا إلى الرازي فجر اليوم عقب إصابتهما برصاص الجيش الإسرائيلي في قباطية.وسبق الاقتحام تسلل قوات خاصة من الجيش الإسرائيلي بمركبات تحمل لوحة تسجيل فلسطينية إلى قباطية، وفقا لـ"وفا".وأشارت وكالة "وفا"، إلى أن قوات الجيش الإسرائيلي أصابت شابين بالرصاص أحدهما جروحه خطيرة، كما اعتقلت المواطن سامر زكارنة ونجله محمد عقب مداهمة منزله، وداهم جنود الجيش الإسرائيلي منزل المواطنين سامي زكارنة وعلاء الحثناوي ومحمد نزال، مؤكدة أن جنود الاحتلال حطموا محتويات المنازل.كما أكدت وكالة "وفا"، أن قوات الجيش الإسرائيلي احتجزت مركبات الإسعاف ومنعتها من الدخول للبلدة لنقل المصابين.
https://sputnikarabic.ae/20240329/الدفاع-الروسية-منظوماتنا-الدفاعية-الجوية-دمرت-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-مقاطعة-بيلغورود-1087513072.html
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جنين, أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى, غزة
جنين, أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى, غزة
مقتل طفل فلسطيني وإصابة شابين أحدهما بجروح خطيرة جنوب جنين
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بمقتل طفل فلسطيني وإصابة شابين أحدهما بجروح خطيرة، خلال اقتحام قوات الجيش الإسرائيلي فجر اليوم السبت بلدة قباطية جنوب جنين.
وبحسب وكالة "وفا"، أكد مدير مستشفى الرازي في جنين، فواز حماد، مقتل الطفل معتصم نبيل أبو عابد (13 عاما)، وإصابة شاب بجروح خطيرة، مشيرا إلى أن الطفل والشاب وصلا إلى الرازي فجر اليوم عقب إصابتهما برصاص الجيش الإسرائيلي
في قباطية.
وأكدت وكالة "وفا"، أن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت البلدة، وتجولت في عدة مناطق وتمركزت في حي الزكارنة وقرب الحسبة، واقتحم جنود الاحتلال عدة منازل، ونشروا القناصة في عدة بنايات ومنازل وسط مواجهات عنيفة.
وسبق الاقتحام تسلل قوات خاصة من الجيش الإسرائيلي بمركبات تحمل لوحة تسجيل فلسطينية إلى قباطية، وفقا لـ"وفا".
وأشارت وكالة "وفا"، إلى أن قوات الجيش الإسرائيلي أصابت شابين بالرصاص أحدهما جروحه خطيرة، كما اعتقلت المواطن سامر زكارنة ونجله محمد عقب مداهمة منزله، وداهم جنود الجيش الإسرائيلي منزل المواطنين سامي زكارنة وعلاء الحثناوي ومحمد نزال، مؤكدة أن جنود الاحتلال حطموا محتويات المنازل.
كما أكدت وكالة "وفا"، أن قوات الجيش الإسرائيلي احتجزت مركبات الإسعاف ومنعتها من الدخول للبلدة لنقل المصابين.