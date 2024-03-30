مقتل طفل فلسطيني وإصابة شابين أحدهما بجروح خطيرة جنوب جنين

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البرنامج الصباحي
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الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
كواليس السينما
السينما بين الأفول وتحديات الإستمرار
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
أبعاد اتفاق مصر وتركيا على إنشاء منطقة صناعية على ساحل المتوسط
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
11:30 GMT
30 د
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11:36 GMT
6 د
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حصاد الأسبوع
خبير روسي: واشنطن وبروكسل شركاء في الهجوم الإرهابي على "كروكوس"
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60 د
ملفات ساخنة
هل أصبحت واشنطن منخرطة رسميا في الحرب على غزة؟
16:03 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: الوضع الكارثي في لبنان يجعله فعلا في قائمة أسفل البلدان السعيدة
16:34 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
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مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
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ملفات ساخنة
غزة... هل يشن نتانياهو عملية عسكرية في رفح رغم معارضة واشنطن؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
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150 د
مدار الليل والنهار
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06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:18 GMT
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عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
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ملفات ساخنة
هل أصبحت واشنطن منخرطة رسميا في الحرب على غزة؟
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عالم سبوتنيك
العدل الدولية تقرر إلزام إسرائيل بضمان وصول الإمدادات الغذائية إلى غزة دون تأخير
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مقتل طفل فلسطيني وإصابة شابين أحدهما بجروح خطيرة جنوب جنين
مقتل طفل فلسطيني وإصابة شابين أحدهما بجروح خطيرة جنوب جنين
سبوتنيك عربي
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بمقتل طفل فلسطيني وإصابة شابين أحدهما بجروح خطيرة، خلال اقتحام قوات الجيش الإسرائيلي فجر اليوم السبت بلدة قباطية جنوب... 30.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-30T03:33+0000
2024-03-30T03:33+0000
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وبحسب وكالة "وفا"، أكد مدير مستشفى الرازي في جنين، فواز حماد، مقتل الطفل معتصم نبيل أبو عابد (13 عاما)، وإصابة شاب بجروح خطيرة، مشيرا إلى أن الطفل والشاب وصلا إلى الرازي فجر اليوم عقب إصابتهما برصاص الجيش الإسرائيلي في قباطية.وسبق الاقتحام تسلل قوات خاصة من الجيش الإسرائيلي بمركبات تحمل لوحة تسجيل فلسطينية إلى قباطية، وفقا لـ"وفا".وأشارت وكالة "وفا"، إلى أن قوات الجيش الإسرائيلي أصابت شابين بالرصاص أحدهما جروحه خطيرة، كما اعتقلت المواطن سامر زكارنة ونجله محمد عقب مداهمة منزله، وداهم جنود الجيش الإسرائيلي منزل المواطنين سامي زكارنة وعلاء الحثناوي ومحمد نزال، مؤكدة أن جنود الاحتلال حطموا محتويات المنازل.كما أكدت وكالة "وفا"، أن قوات الجيش الإسرائيلي احتجزت مركبات الإسعاف ومنعتها من الدخول للبلدة لنقل المصابين.
https://sputnikarabic.ae/20240329/الدفاع-الروسية-منظوماتنا-الدفاعية-الجوية-دمرت-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-مقاطعة-بيلغورود-1087513072.html
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جنين, أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى, غزة
جنين, أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى, غزة

مقتل طفل فلسطيني وإصابة شابين أحدهما بجروح خطيرة جنوب جنين

03:33 GMT 30.03.2024
© AFP 2023 / Ronaldo Schemidtتداعيات العملية العسكرية "المنزل والحديقة" التي شنها الجيش الإسرائيلي في جنين، الضفة الغربية، فلسطين
تداعيات العملية العسكرية المنزل والحديقة التي شنها الجيش الإسرائيلي في جنين، الضفة الغربية، فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2024
© AFP 2023 / Ronaldo Schemidt
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أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بمقتل طفل فلسطيني وإصابة شابين أحدهما بجروح خطيرة، خلال اقتحام قوات الجيش الإسرائيلي فجر اليوم السبت بلدة قباطية جنوب جنين.
وبحسب وكالة "وفا"، أكد مدير مستشفى الرازي في جنين، فواز حماد، مقتل الطفل معتصم نبيل أبو عابد (13 عاما)، وإصابة شاب بجروح خطيرة، مشيرا إلى أن الطفل والشاب وصلا إلى الرازي فجر اليوم عقب إصابتهما برصاص الجيش الإسرائيلي في قباطية.
وأكدت وكالة "وفا"، أن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت البلدة، وتجولت في عدة مناطق وتمركزت في حي الزكارنة وقرب الحسبة، واقتحم جنود الاحتلال عدة منازل، ونشروا القناصة في عدة بنايات ومنازل وسط مواجهات عنيفة.
وسبق الاقتحام تسلل قوات خاصة من الجيش الإسرائيلي بمركبات تحمل لوحة تسجيل فلسطينية إلى قباطية، وفقا لـ"وفا".
وأشارت وكالة "وفا"، إلى أن قوات الجيش الإسرائيلي أصابت شابين بالرصاص أحدهما جروحه خطيرة، كما اعتقلت المواطن سامر زكارنة ونجله محمد عقب مداهمة منزله، وداهم جنود الجيش الإسرائيلي منزل المواطنين سامي زكارنة وعلاء الحثناوي ومحمد نزال، مؤكدة أن جنود الاحتلال حطموا محتويات المنازل.
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أمس, 22:12 GMT
كما أكدت وكالة "وفا"، أن قوات الجيش الإسرائيلي احتجزت مركبات الإسعاف ومنعتها من الدخول للبلدة لنقل المصابين.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. "حزب الله" يستهدف 10 مواقع للجيش الإسرائيلي جنوب لبنان01:31 GMTПалестинцы осматривают разрушения вокруг жилых зданий после авиаударов Израиля по лагерю беженцев Рафах - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. مقتل وإصابة عشرات الفلسطينيين جراء قصف إسرائيلي على غزة.. فيديو وصورأمس, 05:42 GMT
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