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"مليارات جديدة من صندوق النقد ورأس الحكمة"... مصر تبشر مواطنيها بتحسن الأمور
"مليارات جديدة من صندوق النقد ورأس الحكمة"... مصر تبشر مواطنيها بتحسن الأمور
سبوتنيك عربي
أكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، اليوم السبت، أن الأمور في مصر تتحسن وستتحسن للأفضل في الفترة المقبلة. 30.03.2024, سبوتنيك عربي
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وقال مدبولي، في مؤتمر صحفي، إن "صادرات مصر ستتجاوز 145 مليار دولار خلال الست سنوات القادمة"، مشيرا إلى أن "الدفعة الأولى من قيمة قرض صندوق النقد ستصل الأسبوع القادم، بجانب الدفعة الثانية من صفقة تطوير رأس الحكمة ستصل مع بداية مايو (أيار) المقبل".وأوضح أنه "زار 5 مصانع في (منطقة) العاشر من رمضان، منها مصنعان لكبرى شركات العالم، وهي رسالة ثقة كبيرة في الاقتصاد المصري، مؤكدا أن "الفجوة الدولارية تقل مع تعميق التصنيع المحلي وزيادة الإنتاج".ونقلت وسائل إعلام محلية عن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري، أن بلاده تسلمت 5 مليارات دولار أخرى باقي صفقة الشراكة الاستثمارية مع الإمارات، بشأن مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة.وكان رئيس الوزراء المصري، أعلن الشهر الماضي، أن صفقة مشروع بناء مدينة رأس الحكمة، بين الإمارات ومصر، هي الأضخم في مجال الاستثمار، وذلك عقب توقيع الصفقة بين الجانبين: "هذه الصفقة الاستثمارية الضخمة هي الأكبر في مجال الاستثمار".ويعتبر المشروع شراكة بين مصر والإمارات العربية المتحدة، إذ يمثل الجانب المصري فيه هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وسيتضمن المشروع تأسيس شركة "رأس الحكمة" وستكون الشركة القابضة للمشروع وسيتضمن المشروع فنادق ومشروعات ترفيهية ومنطقة نشاط مالي وأعمال وإنشاء مطار دولي جنوبي المدينة.وكان الدين الخارجي لمصر اتخذ منحنى تصاعديا، منذ العام 2013، ليبلغ أعلى مستوياته في مطلع عام 2022، قبل أن يتراجع في الربعين الثاني والثالث من العام ذاته.
https://sputnikarabic.ae/20240307/لماذا-تصر-مصر-على-قرض-صندوق-النقد-رغم-مليارات-صفقة-رأس-الحكمة--1086759121.html
https://sputnikarabic.ae/20240228/الفلوس-وصلت-البلد-أول-تعليق-من-السيسي-على-مشروع-رأس-الحكمة-1086478224.html
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مصر, أخبار مصر الآن, أخبار الإمارات العربية المتحدة, سعر الدولار اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار الإمارات العربية المتحدة, سعر الدولار اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي

"مليارات جديدة من صندوق النقد ورأس الحكمة"... مصر تبشر مواطنيها بتحسن الأمور

13:04 GMT 30.03.2024 (تم التحديث: 13:55 GMT 30.03.2024)
© AFP 2023 / FETHI BELAIDرئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي
رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2024
© AFP 2023 / FETHI BELAID
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أكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، اليوم السبت، أن الأمور في مصر تتحسن وستتحسن للأفضل في الفترة المقبلة.
وقال مدبولي، في مؤتمر صحفي، إن "صادرات مصر ستتجاوز 145 مليار دولار خلال الست سنوات القادمة"، مشيرا إلى أن "الدفعة الأولى من قيمة قرض صندوق النقد ستصل الأسبوع القادم، بجانب الدفعة الثانية من صفقة تطوير رأس الحكمة ستصل مع بداية مايو (أيار) المقبل".
وأوضح أنه "زار 5 مصانع في (منطقة) العاشر من رمضان، منها مصنعان لكبرى شركات العالم، وهي رسالة ثقة كبيرة في الاقتصاد المصري، مؤكدا أن "الفجوة الدولارية تقل مع تعميق التصنيع المحلي وزيادة الإنتاج".
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وأضاف: "الدولة المصرية مؤمنة بقطاع الصناعة، وفي سبيل ذلك بدأت بالرخصة الذهبية، وهو ما أدى إلى ظهور بعض المصانع في أقل من عام"، مؤكدا أن ذلك هو السبيل للتقدم في مجال الصناعة.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري، أن بلاده تسلمت 5 مليارات دولار أخرى باقي صفقة الشراكة الاستثمارية مع الإمارات، بشأن مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة.
وكان رئيس الوزراء المصري، أعلن الشهر الماضي، أن صفقة مشروع بناء مدينة رأس الحكمة، بين الإمارات ومصر، هي الأضخم في مجال الاستثمار، وذلك عقب توقيع الصفقة بين الجانبين: "هذه الصفقة الاستثمارية الضخمة هي الأكبر في مجال الاستثمار".
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ويعتبر المشروع شراكة بين مصر والإمارات العربية المتحدة، إذ يمثل الجانب المصري فيه هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وسيتضمن المشروع تأسيس شركة "رأس الحكمة" وستكون الشركة القابضة للمشروع وسيتضمن المشروع فنادق ومشروعات ترفيهية ومنطقة نشاط مالي وأعمال وإنشاء مطار دولي جنوبي المدينة.
وكان الدين الخارجي لمصر اتخذ منحنى تصاعديا، منذ العام 2013، ليبلغ أعلى مستوياته في مطلع عام 2022، قبل أن يتراجع في الربعين الثاني والثالث من العام ذاته.
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