https://sputnikarabic.ae/20240331/أبو-الغيط-يؤكد-ضرورة-تنفيذ-قرار-مجلس-الأمن-بشأن-وقف-إطلاق-نار-فوري-في-قطاع-غزة-1087564932.html

أبو الغيط يؤكد ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق نار فوري في قطاع غزة

أبو الغيط يؤكد ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق نار فوري في قطاع غزة

سبوتنيك عربي

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم الأحد، ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق نار فوري في قطاع غزة. 31.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-31T19:18+0000

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وجاء ذلك خلال لقاء أبو الغيط بوزير خارجية نيوزيلندا، وينستون بيترز، مناشدا نيوزيلندا باتخاذ قرار بالاعتراف بدولة فلسطين لتحقيق التسوية السلمية على أساس حل الدولتين.وشدد على ضرورة العمل على إنهاء العمليات العسكرية الإسرائيلية ووقف نزيف الدم الذي استمر شهوراً داخل القطاع، والعمل على إغاثة السكان وإدخال المساعدات الإنسانية وفق آلية مستدامة وموثوقة.ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع، منذ نحو 6 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية بحسب الأمم المتحدة.وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شنّ مقاتلون من "حماس" هجوما على جنوبي إسرائيل، أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.وردًا على هجوم حماس، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة، أودى بحياة نحو 33 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، حسب وزارة الصحة في قطاع غزة.

https://sputnikarabic.ae/20240331/نتنياهو-لا-يوجد-تردد-في-دخول-قواتنا-إلى-رفح-ونعمل-على-إجلاء-السكان-لهذا-الغرض-1087562455.html

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