https://sputnikarabic.ae/20240331/الأمن-الفيدرالي-الروسي-يحاصر-أفراد-مجموعة-إرهابية-في-جمهورية-داغستان-1087545426.html
الأمن الفيدرالي الروسي يحاصر أفراد مجموعة إرهابية في جمهورية داغستان
الأمن الفيدرالي الروسي يحاصر أفراد مجموعة إرهابية في جمهورية داغستان
سبوتنيك عربي
أعلنت لجنة مكافحة الإرهاب الروسية، اليوم الأحد، محاصرة الأمن الفيدرالي الروسي، أفراد مجموعة إرهابية في شقق عدة بأحياء سكنية في مدينتي محج قلعة وكاسبيسك، في... 31.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-31T05:34+0000
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وقالت اللجنة: "في سياق التدابير العملياتية والتحقيقات في داغستان، تلقت الأجهزة الأمنية معلومات عن مكان وجود أشخاص مسلحين متورطين في نشاط إرهابي، وقد قامت القوات الخاصة التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، الليلة (فجر اليوم الأحد)، بمحصارتهم في شقعدة في أحياء سكنية في محج قلعة وكاسبيسك".وأضافت: "من أجل ضمان سلامة المواطنين في المنطقة التي تم العثور فيها على المسلحين، قام رئيس الإدارة الإقليمية لجهاز الأمن الفدرالي الروسي، بفرض إجراءات مكافحة الإرهاب".وأشارت اللجنة إلى أنه تم التأكيد على إخلاء سكان المنازل المجاورة، ويتم تنسيق عمل قوات إنفاذ القانون من قبل مقر عمليات المركز الوطني للمكافحة.وأعلن عمدة محج قلعة، يوسوب أومافوف، عبر قناته على "تلغرام"، فرض إجراءات مكافحة الإرهاب داخل مناطق لينينسكي وسوفيتسكي في محج قلعة ومدينة كاسبيسك، موضحًا أنه "خلال عملية مكافحة الإرهاب، سيتم اتخاذ تدابير خاصة وقيود مؤقتة حتى إشعار آخر".
https://sputnikarabic.ae/20240329/الأمن-الفيدرالي-الروسي-إحباط-أنشطة-3-أشخاص-كانوا-يخططون-لهجوم-إرهابي-في-إقليم-ستافروبول-1087509807.html
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روسيا, العالم
الأمن الفيدرالي الروسي يحاصر أفراد مجموعة إرهابية في جمهورية داغستان
05:34 GMT 31.03.2024 (تم التحديث: 05:56 GMT 31.03.2024)
أعلنت لجنة مكافحة الإرهاب الروسية، اليوم الأحد، محاصرة الأمن الفيدرالي الروسي، أفراد مجموعة إرهابية في شقق عدة بأحياء سكنية في مدينتي محج قلعة وكاسبيسك، في جمهورية داغستان.
وقالت اللجنة: "في سياق التدابير العملياتية والتحقيقات في داغستان، تلقت الأجهزة الأمنية معلومات عن مكان وجود أشخاص مسلحين متورطين في نشاط إرهابي، وقد قامت القوات الخاصة التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، الليلة (فجر اليوم الأحد)، بمحصارتهم في شقعدة في أحياء سكنية في محج قلعة وكاسبيسك".
وأضافت: "من أجل ضمان سلامة المواطنين في المنطقة التي تم العثور فيها على المسلحين، قام رئيس الإدارة الإقليمية لجهاز الأمن الفدرالي الروسي، بفرض إجراءات مكافحة الإرهاب".
وأشارت اللجنة إلى أنه تم التأكيد على إخلاء سكان المنازل المجاورة، ويتم تنسيق عمل قوات إنفاذ القانون من قبل مقر عمليات المركز الوطني للمكافحة.
وأعلن عمدة محج قلعة، يوسوب أومافوف، عبر قناته على "تلغرام"، فرض إجراءات مكافحة الإرهاب داخل مناطق لينينسكي وسوفيتسكي في محج قلعة ومدينة كاسبيسك، موضحًا أنه "خلال عملية مكافحة الإرهاب، سيتم اتخاذ تدابير خاصة وقيود مؤقتة حتى إشعار آخر".