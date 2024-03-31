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الأمن الفيدرالي الروسي يحاصر أفراد مجموعة إرهابية في جمهورية داغستان
الأمن الفيدرالي الروسي يحاصر أفراد مجموعة إرهابية في جمهورية داغستان
سبوتنيك عربي
أعلنت لجنة مكافحة الإرهاب الروسية، اليوم الأحد، محاصرة الأمن الفيدرالي الروسي، أفراد مجموعة إرهابية في شقق عدة بأحياء سكنية في مدينتي محج قلعة وكاسبيسك، في... 31.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-31T05:34+0000
2024-03-31T05:56+0000
روسيا
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وقالت اللجنة: "في سياق التدابير العملياتية والتحقيقات في داغستان، تلقت الأجهزة الأمنية معلومات عن مكان وجود أشخاص مسلحين متورطين في نشاط إرهابي، وقد قامت القوات الخاصة التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، الليلة (فجر اليوم الأحد)، بمحصارتهم في شقعدة في أحياء سكنية في محج قلعة وكاسبيسك".وأضافت: "من أجل ضمان سلامة المواطنين في المنطقة التي تم العثور فيها على المسلحين، قام رئيس الإدارة الإقليمية لجهاز الأمن الفدرالي الروسي، بفرض إجراءات مكافحة الإرهاب".وأشارت اللجنة إلى أنه تم التأكيد على إخلاء سكان المنازل المجاورة، ويتم تنسيق عمل قوات إنفاذ القانون من قبل مقر عمليات المركز الوطني للمكافحة.وأعلن عمدة محج قلعة، يوسوب أومافوف، عبر قناته على "تلغرام"، فرض إجراءات مكافحة الإرهاب داخل مناطق لينينسكي وسوفيتسكي في محج قلعة ومدينة كاسبيسك، موضحًا أنه "خلال عملية مكافحة الإرهاب، سيتم اتخاذ تدابير خاصة وقيود مؤقتة حتى إشعار آخر".
https://sputnikarabic.ae/20240329/الأمن-الفيدرالي-الروسي-إحباط-أنشطة-3-أشخاص-كانوا-يخططون-لهجوم-إرهابي-في-إقليم-ستافروبول-1087509807.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

الأمن الفيدرالي الروسي يحاصر أفراد مجموعة إرهابية في جمهورية داغستان

05:34 GMT 31.03.2024 (تم التحديث: 05:56 GMT 31.03.2024)
© ЦОС ФСБ РФ / الانتقال إلى بنك الصورعناصر من الأمن الفيدرالي الروسي في خضم مهمة في القرم
عناصر من الأمن الفيدرالي الروسي في خضم مهمة في القرم - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2024
© ЦОС ФСБ РФ
/
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أعلنت لجنة مكافحة الإرهاب الروسية، اليوم الأحد، محاصرة الأمن الفيدرالي الروسي، أفراد مجموعة إرهابية في شقق عدة بأحياء سكنية في مدينتي محج قلعة وكاسبيسك، في جمهورية داغستان.
وقالت اللجنة: "في سياق التدابير العملياتية والتحقيقات في داغستان، تلقت الأجهزة الأمنية معلومات عن مكان وجود أشخاص مسلحين متورطين في نشاط إرهابي، وقد قامت القوات الخاصة التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، الليلة (فجر اليوم الأحد)، بمحصارتهم في شقعدة في أحياء سكنية في محج قلعة وكاسبيسك".
وأضافت: "من أجل ضمان سلامة المواطنين في المنطقة التي تم العثور فيها على المسلحين، قام رئيس الإدارة الإقليمية لجهاز الأمن الفدرالي الروسي، بفرض إجراءات مكافحة الإرهاب".
وأشارت اللجنة إلى أنه تم التأكيد على إخلاء سكان المنازل المجاورة، ويتم تنسيق عمل قوات إنفاذ القانون من قبل مقر عمليات المركز الوطني للمكافحة.
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.03.2024
الأمن الفيدرالي الروسي: إحباط أنشطة 3 أشخاص كانوا يخططون لهجوم إرهابي في إقليم ستافروبول
29 مارس, 18:41 GMT
وأعلن عمدة محج قلعة، يوسوب أومافوف، عبر قناته على "تلغرام"، فرض إجراءات مكافحة الإرهاب داخل مناطق لينينسكي وسوفيتسكي في محج قلعة ومدينة كاسبيسك، موضحًا أنه "خلال عملية مكافحة الإرهاب، سيتم اتخاذ تدابير خاصة وقيود مؤقتة حتى إشعار آخر".
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