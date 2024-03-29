https://sputnikarabic.ae/20240329/الأمن-الفيدرالي-الروسي-إحباط-أنشطة-3-أشخاص-كانوا-يخططون-لهجوم-إرهابي-في-إقليم-ستافروبول-1087509807.html

الأمن الفيدرالي الروسي: إحباط أنشطة 3 أشخاص كانوا يخططون لهجوم إرهابي في إقليم ستافروبول

الأمن الفيدرالي الروسي: إحباط أنشطة 3 أشخاص كانوا يخططون لهجوم إرهابي في إقليم ستافروبول

سبوتنيك عربي

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الجمعة، أنه تم إحباط أنشطة 3 مواطنين من إحدى دول آسيا الوسطى كانوا يخططون لهجوم إرهابي في إقليم ستافروبول. 29.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-29T18:41+0000

2024-03-29T18:41+0000

2024-03-29T19:02+0000

روسيا

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وأشار جهاز الأمن الفيدرالي إلى أنه "تم إحباط الأنشطة الإرهابية لـ 3 مواطنين من إحدى دول آسيا الوسطى خططوا لارتكاب عمل إرهابي عن طريق تفجير في أحد الأماكن المزدحمة في إقليم ستافروبول".وأضاف جهاز الأمن الفيدرالي أنه تم ضبط مكونات العبوات الناسفة والمواد الكيميائية والعناصر المدمرة في مكان إقامة المتهمين في القضية.وفتح قسم التحقيق التابع لجهاز الأمن الفيدرالي قضية جنائية بموجب المادتين "التحضير لارتكاب جريمة ومحاولة ارتكاب جريمة" و "عمل إرهابي".وأفادت لجنة التحقيق الروسية، اليوم الجمعة، بأن إرهابيي هجوم "كروكوس" توجهوا إلى أوكرانيا بعد جريمتهم للحصول على مكافأة مالية.وأضافت لجنة التحقيق أنه "بناء على تعليمات المنسق، وبعد ارتكاب الجريمة، توجه الإرهابيون بسيارة باتجاه الحدود الروسية الأوكرانية ليقوموا بعد ذلك بعبورها والوصول إلى كييف لتسلم المكافأة التي وعدوا بها، ولا يزال التحقيق مستمرا في تنفيذ مجموعة من العمليات".وذكر المتهمون بالهجوم الإرهابي في "كروكوس سيتي" أثناء الاستجوابات أن أفعالهم عبر الرسائل الصوتية على "يلغرام" تم تنسيقها من قبل رجل تحت اسم مستعار.وأفاد مراسل"سبوتنيك"، اليوم الجمعة، بأن محكمة "باسماني" في موسكو ألقت القبض على المتهم التاسع في قضية الهجوم الإرهابي على قاعة "كروكوس سيتي"، نازريماد لوتفولوي.وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، الذي شهد الحادث بأن ثلاثة أشخاص على الأقل يرتدون ملابس مموهة ودون أقنعة اقتحموا قاعة "كروكوس سيتي هول" وأطلقوا النار على الناس من مسافة قريبة وألقوا قنابل حارقة.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن يوم 24 مارس/آذار الجاري، يوم حداد وطني، وذلك خلال كلمة للمواطنين الروس ألقاها يوم السبت الماضي.بوتين يضيء شمعة تكريما لأرواح ضحايا هجوم "كروكوس" الإرهابي... فيديووأدان الرئيس الروسي، الهجوم، قائلًا إنه "عمل إرهابي همجي"، متوعدا جميع مرتكبي هذه الجريمة ومنظميها وعملائها بالعقاب.كما أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن المتورطين في هجوم "كروكوس" الإرهابي خططوا لعبور الحدود الروسية الأوكرانية، وكانوا على تواصل مع أشخاص على الجانب الأوكراني.

https://sputnikarabic.ae/20240329/لجنة-التحقيق-الروسية-إرهابيو-هجوم-كروكوس-توجهوا-إلى-أوكرانيا-بعد-جريمتهم-للحصول-على-مكافأة-مالية-1087501670.html

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