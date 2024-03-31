اليمن.. مقتل وإصابة 7 جنود إثر كمين لـ "القاعدة" في محافظة أبين

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:18 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
09:52 GMT
8 د
ملفات ساخنة
هل أصبحت واشنطن منخرطة رسميا في الحرب على غزة؟
10:03 GMT
29 د
من الملعب
تألق فريق فيراري في جائزة استراليا الكبرى للفورمولا واحد
10:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
11:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
11:21 GMT
10 د
صدى الحياة
خبير: الوضع الكارثي في لبنان يجعله فعلا في قائمة أسفل البلدان السعيدة
11:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
12:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: قوات العمليات التابعة لجهاز الأمن السوداني تتولى قيادة حرب المدن
15:03 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبراء يوضحون أهمية التعاون النووي بين موسكو ودمشق
15:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
العدل الدولية تقرر إلزام إسرائيل بضمان وصول الإمدادات الغذائية إلى غزة دون تأخير
16:03 GMT
59 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
17:03 GMT
46 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
17:49 GMT
11 د
مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
أصداء كوكبنا المبكر مخبأة في أعماق المحيط الهادئ
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
04:31 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرناج الصباحي
07:00 GMT
123 د
On air
07:04 GMT
2 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:18 GMT
14 د
من الملعب
تألق فريق فيراري في جائزة استراليا الكبرى للفورمولا واحد
09:33 GMT
27 د
صدى الحياة
رقصة "التانغو" في ساحات الحرب
10:29 GMT
4 د
كواليس السينما
السينما بين الأفول وتحديات الإستمرار
10:32 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
زواج الشاب العربي من الفتاة الأجنبية... ماله وما عليه
11:03 GMT
19 د
On air
11:14 GMT
14 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:23 GMT
7 د
شؤون عسكرية
خبير: قوات العمليات التابعة لجهاز الأمن السوداني تتولى قيادة حرب المدن
11:30 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
12:00 GMT
183 د
On air
12:05 GMT
24 د
On air
12:35 GMT
23 د
On air
13:05 GMT
24 د
ملفات ساخنة
هل تهدد أزمة تجنيد الحريديم حكومة نتنياهو؟
15:03 GMT
29 د
مساحة حرة
لماذا فشل التحالف الأمريكي في حماية السفن في البحر الأحمر؟
15:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
اقتراح إسرائيلي بتشكيل قوة متعددة الجنسيات لحفظ الأمن في غزة
16:03 GMT
59 د
عرب بوينت بودكاست
جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
17:03 GMT
39 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
17:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
18:00 GMT
10 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
18:10 GMT
19 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sputnikarabic.ae/20240331/اليمن-مقتل-وإصابة-7-جنود-إثر-كمين-لـ-القاعدة-في-محافظة-أبين-1087543726.html
اليمن.. مقتل وإصابة 7 جنود إثر كمين لـ "القاعدة" في محافظة أبين
اليمن.. مقتل وإصابة 7 جنود إثر كمين لـ "القاعدة" في محافظة أبين
سبوتنيك عربي
قُتل وأصيب 7 جنود، اليوم الأحد، إثر استهداف نفذه تنظيم القاعدة (المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، في محافظة أبين الساحلية جنوب اليمن. 31.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-31T01:53+0000
2024-03-31T01:53+0000
العالم العربي
أخبار اليمن الأن
القاعدة
الجيش اليمني
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/02/19/1048205177_0:132:2897:1761_1920x0_80_0_0_b875fe3f9fc4dd2f0f635f42495db098.jpg
القاهرة - سبوتنيك. وأفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة أبين لوكالة "سبوتنيك" بأن عناصر تابعة لـ "القاعدة" نصبت كميناً لدورية للواء الخامس في قوات الدعم والإسناد التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي [مطالب بانفصال جنوب اليمن] أُثناء مرورها غرب وادي عُومران شرق مديرية مُودية شمال شرقي أبين.ويأتي الاستهداف بعد أيام، من مقتل جنديين وإصابة 3 آخرين، يوم الأحد الماضي، إثر كمين مماثل نصبه "القاعدة" لآلية عسكرية جنوب وادي عُومران شرق مديرية مُودية شمال شرقي أبين.وأعلنت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، في 18 سبتمبر/ أيلول الماضي، السيطرة على مناطق وادي عُومران الاستراتيجي الذي كانت تتخذه عناصر "القاعدة" معقلاً لها.ومنذ إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي، في 22 أغسطس/ آب 2022، إطلاق قواته عملية "سهام الشرق" لتأمين محافظة أبين الساحلية من عناصر "القاعدة"، تزايدت هجمات التنظيم على القوات العسكرية والأمنية موقعةً قتلى وجرحى في صفوفها.وتصاعد حضور عناصر تنظيم القاعدة في مناطق عدة في اليمن، منذ اندلاع الصراع الذي يدخل عامه العاشر، على السلطة بين الحكومة المعترف بها دولياً وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين).وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20240330/اليمن-مقتل-3-جنود-إثر-هجوم-جوي-منسوب-لـ-أنصار-الله-في-محافظة-الضالع-1087513351.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/02/19/1048205177_0:0:2571:1928_1920x0_80_0_0_836487b176f6dbc06e8c20b6647ee665.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار اليمن الأن, القاعدة, الجيش اليمني
العالم العربي, أخبار اليمن الأن, القاعدة, الجيش اليمني

اليمن.. مقتل وإصابة 7 جنود إثر كمين لـ "القاعدة" في محافظة أبين

01:53 GMT 31.03.2024
© AP Photo / Yemen's Defense Ministryجنود من الجيش اليمني يطلقون صواريخ
جنود من الجيش اليمني يطلقون صواريخ - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2024
© AP Photo / Yemen's Defense Ministry
تابعنا عبر
قُتل وأصيب 7 جنود، اليوم الأحد، إثر استهداف نفذه تنظيم القاعدة (المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، في محافظة أبين الساحلية جنوب اليمن.
القاهرة - سبوتنيك. وأفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة أبين لوكالة "سبوتنيك" بأن عناصر تابعة لـ "القاعدة" نصبت كميناً لدورية للواء الخامس في قوات الدعم والإسناد التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي [مطالب بانفصال جنوب اليمن] أُثناء مرورها غرب وادي عُومران شرق مديرية مُودية شمال شرقي أبين.
وأضاف أن الكمين أسفر عن مقتل 3 جنود، وإصابة 4 آخرين اثنان منهم في حالة حرجة، وتدمير الدورية العسكرية التابعة للكتيبة الثانية في اللواء الخامس.
ويأتي الاستهداف بعد أيام، من مقتل جنديين وإصابة 3 آخرين، يوم الأحد الماضي، إثر كمين مماثل نصبه "القاعدة" لآلية عسكرية جنوب وادي عُومران شرق مديرية مُودية شمال شرقي أبين.
وأعلنت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، في 18 سبتمبر/ أيلول الماضي، السيطرة على مناطق وادي عُومران الاستراتيجي الذي كانت تتخذه عناصر "القاعدة" معقلاً لها.
ومنذ إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي، في 22 أغسطس/ آب 2022، إطلاق قواته عملية "سهام الشرق" لتأمين محافظة أبين الساحلية من عناصر "القاعدة"، تزايدت هجمات التنظيم على القوات العسكرية والأمنية موقعةً قتلى وجرحى في صفوفها.
جماعة أنصار الله اليمنية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2024
اليمن.. مقتل 3 جنود إثر هجوم جوي منسوب لـ "أنصار الله" في محافظة الضالع
أمس, 00:10 GMT
وتصاعد حضور عناصر تنظيم القاعدة في مناطق عدة في اليمن، منذ اندلاع الصراع الذي يدخل عامه العاشر، على السلطة بين الحكومة المعترف بها دولياً وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين).
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. "حزب الله" يستهدف 8 مواقع للجيش الإسرائيلي بالقرب جنوب لبنانأمس, 23:43 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала