https://sputnikarabic.ae/20240331/اليمن-مقتل-وإصابة-7-جنود-إثر-كمين-لـ-القاعدة-في-محافظة-أبين-1087543726.html
اليمن.. مقتل وإصابة 7 جنود إثر كمين لـ "القاعدة" في محافظة أبين
اليمن.. مقتل وإصابة 7 جنود إثر كمين لـ "القاعدة" في محافظة أبين
سبوتنيك عربي
قُتل وأصيب 7 جنود، اليوم الأحد، إثر استهداف نفذه تنظيم القاعدة (المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، في محافظة أبين الساحلية جنوب اليمن. 31.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-31T01:53+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وأفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة أبين لوكالة "سبوتنيك" بأن عناصر تابعة لـ "القاعدة" نصبت كميناً لدورية للواء الخامس في قوات الدعم والإسناد التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي [مطالب بانفصال جنوب اليمن] أُثناء مرورها غرب وادي عُومران شرق مديرية مُودية شمال شرقي أبين.ويأتي الاستهداف بعد أيام، من مقتل جنديين وإصابة 3 آخرين، يوم الأحد الماضي، إثر كمين مماثل نصبه "القاعدة" لآلية عسكرية جنوب وادي عُومران شرق مديرية مُودية شمال شرقي أبين.وأعلنت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، في 18 سبتمبر/ أيلول الماضي، السيطرة على مناطق وادي عُومران الاستراتيجي الذي كانت تتخذه عناصر "القاعدة" معقلاً لها.ومنذ إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي، في 22 أغسطس/ آب 2022، إطلاق قواته عملية "سهام الشرق" لتأمين محافظة أبين الساحلية من عناصر "القاعدة"، تزايدت هجمات التنظيم على القوات العسكرية والأمنية موقعةً قتلى وجرحى في صفوفها.وتصاعد حضور عناصر تنظيم القاعدة في مناطق عدة في اليمن، منذ اندلاع الصراع الذي يدخل عامه العاشر، على السلطة بين الحكومة المعترف بها دولياً وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين).وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20240330/اليمن-مقتل-3-جنود-إثر-هجوم-جوي-منسوب-لـ-أنصار-الله-في-محافظة-الضالع-1087513351.html
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العالم العربي, أخبار اليمن الأن, القاعدة, الجيش اليمني
العالم العربي, أخبار اليمن الأن, القاعدة, الجيش اليمني
اليمن.. مقتل وإصابة 7 جنود إثر كمين لـ "القاعدة" في محافظة أبين
قُتل وأصيب 7 جنود، اليوم الأحد، إثر استهداف نفذه تنظيم القاعدة (المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، في محافظة أبين الساحلية جنوب اليمن.
القاهرة - سبوتنيك. وأفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة أبين لوكالة "سبوتنيك" بأن عناصر تابعة لـ "القاعدة" نصبت كميناً لدورية للواء الخامس في قوات الدعم والإسناد التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي [مطالب بانفصال جنوب اليمن] أُثناء مرورها غرب وادي عُومران شرق مديرية مُودية شمال شرقي أبين.
وأضاف أن الكمين أسفر عن مقتل 3 جنود، وإصابة 4 آخرين اثنان منهم في حالة حرجة، وتدمير الدورية العسكرية التابعة للكتيبة الثانية في اللواء الخامس.
ويأتي الاستهداف بعد أيام، من مقتل جنديين وإصابة 3 آخرين، يوم الأحد الماضي، إثر كمين مماثل نصبه "القاعدة"
لآلية عسكرية جنوب وادي عُومران شرق مديرية مُودية شمال شرقي أبين.
وأعلنت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، في 18 سبتمبر/ أيلول الماضي، السيطرة على مناطق وادي عُومران الاستراتيجي الذي كانت تتخذه عناصر "القاعدة" معقلاً لها.
ومنذ إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي، في 22 أغسطس/ آب 2022، إطلاق قواته عملية "سهام الشرق" لتأمين محافظة أبين الساحلية من عناصر "القاعدة"، تزايدت هجمات التنظيم على القوات العسكرية والأمنية موقعةً قتلى وجرحى في صفوفها.
وتصاعد حضور عناصر تنظيم القاعدة في مناطق عدة في اليمن، منذ اندلاع الصراع الذي يدخل عامه العاشر، على السلطة بين الحكومة المعترف بها دولياً وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين).
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.