https://sputnikarabic.ae/20240331/خليجي-ينجو-بأعجوبة-بعد-انقلاب-سيارته-على-الشاطئ-فيديو-1087551240.html
خليجي ينجو بأعجوبة بعد انقلاب سيارته على الشاطئ.. فيديو
خليجي ينجو بأعجوبة بعد انقلاب سيارته على الشاطئ.. فيديو
سبوتنيك عربي
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جذب ملايين المشاهدات، إذ يوضح نجاة شاب كويتي من حادث سير مروع، أثناء محاولته "التفحيط"(سياقة السيارة بشكل بهلواني... 31.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-31T10:26+0000
2024-03-31T10:26+0000
2024-03-31T10:27+0000
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ويبين الفيديو فقدان الشاب السيطرة على سيارته قرب الأمواج، ما جعلها تنقلب مرات عدة، وتقذف به خارج النافذة ليسقط في البحر، دون أن يصاب بأذى ولكن بدا عليه الذهول مما تعرض له.ولدى خروجه من البحر، سارع أصدقاء الشاب الكويتي نحوه للاطمئنان عليه، فيما قامت فرق الإنقاذ باستخراج السيارة من البحر.
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الكويت, نادي الفيديو, الأخبار, العالم العربي
الكويت, نادي الفيديو, الأخبار, العالم العربي
خليجي ينجو بأعجوبة بعد انقلاب سيارته على الشاطئ.. فيديو
10:26 GMT 31.03.2024 (تم التحديث: 10:27 GMT 31.03.2024)
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جذب ملايين المشاهدات، إذ يوضح نجاة شاب كويتي من حادث سير مروع، أثناء محاولته "التفحيط"(سياقة السيارة بشكل بهلواني ومتهور) بسيارته ذات الدفع الرباعي، على شاطئ "أبو الحصاني" في الكويت.
ويبين الفيديو فقدان الشاب السيطرة على سيارته قرب الأمواج، ما جعلها تنقلب مرات عدة، وتقذف به خارج النافذة ليسقط في البحر، دون أن يصاب بأذى ولكن بدا عليه الذهول مما تعرض له.
ولدى خروجه من البحر، سارع أصدقاء الشاب الكويتي نحوه للاطمئنان عليه، فيما قامت فرق الإنقاذ باستخراج السيارة من البحر.