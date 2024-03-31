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القوات الروسية تشن ضربة جماعية على منشآت البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا
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https://sputnikarabic.ae/20240331/خليجي-ينجو-بأعجوبة-بعد-انقلاب-سيارته-على-الشاطئ-فيديو-1087551240.html
خليجي ينجو بأعجوبة بعد انقلاب سيارته على الشاطئ.. فيديو
خليجي ينجو بأعجوبة بعد انقلاب سيارته على الشاطئ.. فيديو
سبوتنيك عربي
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جذب ملايين المشاهدات، إذ يوضح نجاة شاب كويتي من حادث سير مروع، أثناء محاولته "التفحيط"(سياقة السيارة بشكل بهلواني... 31.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-31T10:26+0000
2024-03-31T10:27+0000
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ويبين الفيديو فقدان الشاب السيطرة على سيارته قرب الأمواج، ما جعلها تنقلب مرات عدة، وتقذف به خارج النافذة ليسقط في البحر، دون أن يصاب بأذى ولكن بدا عليه الذهول مما تعرض له.ولدى خروجه من البحر، سارع أصدقاء الشاب الكويتي نحوه للاطمئنان عليه، فيما قامت فرق الإنقاذ باستخراج السيارة من البحر.
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الكويت, نادي الفيديو, الأخبار, العالم العربي
الكويت, نادي الفيديو, الأخبار, العالم العربي

خليجي ينجو بأعجوبة بعد انقلاب سيارته على الشاطئ.. فيديو

10:26 GMT 31.03.2024 (تم التحديث: 10:27 GMT 31.03.2024)
© AFP 2023 / CHRISTOPHE SIMONحادث سيارة
حادث سيارة - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2024
© AFP 2023 / CHRISTOPHE SIMON
تابعنا عبر
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جذب ملايين المشاهدات، إذ يوضح نجاة شاب كويتي من حادث سير مروع، أثناء محاولته "التفحيط"(سياقة السيارة بشكل بهلواني ومتهور) بسيارته ذات الدفع الرباعي، على شاطئ "أبو الحصاني" في الكويت.
ويبين الفيديو فقدان الشاب السيطرة على سيارته قرب الأمواج، ما جعلها تنقلب مرات عدة، وتقذف به خارج النافذة ليسقط في البحر، دون أن يصاب بأذى ولكن بدا عليه الذهول مما تعرض له.
ولدى خروجه من البحر، سارع أصدقاء الشاب الكويتي نحوه للاطمئنان عليه، فيما قامت فرق الإنقاذ باستخراج السيارة من البحر.
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