https://sputnikarabic.ae/20240331/شكري-وعبد-اللهيان-يناقشان-تطورات-أزمة-غزة-ويؤكدان-ضرورة-وقف-الحرب-1087557014.html

شكري وعبد اللهيان يناقشان تطورات أزمة غزة ويؤكدان ضرورة وقف الحرب

شكري وعبد اللهيان يناقشان تطورات أزمة غزة ويؤكدان ضرورة وقف الحرب

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، ونظيره الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، خلال اتصال هاتفي، اليوم الأحد، الالتزام بمبادئ الاحترام المتبادل وحسن الجوار،... 31.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-31T13:58+0000

2024-03-31T13:58+0000

2024-03-31T13:58+0000

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وقالت الخارجية المصرية في بيان، إن "الاتصال (بين شكري وعبد اللهيان) تناول مسار العلاقات المصرية الإيرانية في أعقاب اللقاء الذي تم بين الوزيرين في مدينة جنيف السويسرية الشهر المنصرم، حيث تم التداول حول مختلف الموضوعات المرتبطة بالعلاقة الثنائية، مع تأكيد الطرفين على الالتزام بمبادئ الاحترام المتبادل وحسن الجوار، والعمل على تحقيق مصالح الشعبين المصري والإيراني، ودعم استقرار المنطقة". وأضاف البيان أن "الاتصال تناول بشكل مستفيض التطورات الخاصة بأزمة قطاع غزة، وتم التوافق علي الأولوية القصوى لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب الدائرة في قطاع غزة".وأكد البيان أن "وزير الخارجية أعرب خلال الاتصال عن قلق مصر البالغ من اتساع رقعه الصراع في المنطقة، لا سيما فى منطقة جنوب البحر الأحمر وتأثيراتها الخطيرة على حركة الملاحة وتدفق التجارة الدولية فى هذا الشريان الدولي الهام".ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع، منذ نحو 6 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية بحسب الأمم المتحدة.وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شنّ مقاتلون من "حماس" هجوما على جنوبي إسرائيل، أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.وردًا على هجوم حماس، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة، أودى بحياة نحو 33 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، حسب وزارة الصحة في قطاع غزة.وفي غضون ذلك، تتواصل المساعي الإقليمية والدولية للتوصل إلى صفقة لإطلاق سراح المحتجزين ووقف إطلاق النار في القطاع.

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