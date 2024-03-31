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https://sputnikarabic.ae/20240331/إعلام-إسرائيلي-مظاهرت-الأمس-ضد-نتنياهو-هي-الأضخم-منذ-7-أكتوبر-1087552512.html
إعلام إسرائيلي: تظاهرات الأمس ضد نتنياهو هي الأضخم منذ 7 أكتوبر
إعلام إسرائيلي: تظاهرات الأمس ضد نتنياهو هي الأضخم منذ 7 أكتوبر
سبوتنيك عربي
وصف إعلامي إسرائيلي التظاهرات التي خرجت، أمس السبت، ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بأنها الأضخم منذ عملية "طوفان الأقصى"، التي أعلنت عنها حركة حماس، في... 31.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-31T11:35+0000
2024-03-31T11:57+0000
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وأكد الإعلامي والكاتب في الموقع الإلكتروني الإسرائيلي "واللا"، باراك رافيد، مساء أمس السبت، أن التظاهرات التي اندلعت، طوال ساعات يوم الأمس، ضد نتنياهو، تعد الأضخم منذ 7 أكتوبر الماضي، وقد تكون نقطة تحول مهمة في ملف صفقة تبادل المحتجزين الإسرائيليين لدى "حماس" في قطاع غزة.وأوضح الصحفي الإسرائيلي والذي أرفق على حسابه الرسمي على "إكس"، لقطات فيديو تبيّن خروج عشرات الآلاف من الإسرائيليين للتظاهر في مدينة تل أبيب وحدها، أن هؤلاء المحتجين طالبوا نتنياهو، ببذل المزيد من الجهد لإطلاق سراح المحتجزين لدى حماس في قطاع غزة.وشهدت إسرائيل، يوم أمس السبت، مظاهرات ضد الحكومة في البلاد عمت الشوارع في أكثر من مدينة وبلدة، فضلًا عن إغلاق الشوارع للضغط لإنجاز صفقة تبادل للمحتجزين بعد أن دخلت الحرب على غزة، يومها 176.في وقت أصدر ذوو وأهالي المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة "حماس" في قطاع غزة، أمس السبت، بيانا اتهموا فيه رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بعرقلة أي اتفاق بشأن ذويهم.ونقلت القناة الـ 12 الإسرائيلية، عن أهالي وذوي محتجزين إسرائيليين لدى "حماس" إصدارهم بيانا مهما من أمام مقر "الكرياه" (وزارة الدفاع في تل أبيب)، حيث تظاهر المئات منهم، وجاء في بيانهم أن "ما سنقوله كلام قاس ولكن ليس لدينا خيار.. نتنياهو يمنع التوصل إلى اتفاق".فيما نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن أهالي المحتجزين، خلال تظاهرهم بمدينة تل أبيب، أن نتنياهو يقف عائقا أمام أي اتفاق مع حماس بشأن المحتجزين الـ134 الإسرائيليين في قطاع غزة.ولم يكتف المتظاهرون بذلك بل طالبوا كلًا من بيني غانتس، وغادي آيزنكوت، عضوا "كابينيت الحرب" على غزة، وجميع أعضاء الكنيست ليحلوا محل نتنياهو على الفور.ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع، منذ 6 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية بحسب الأمم المتحدة.ففي 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شنّ مقاتلون من "حماس" هجوما على جنوبي إسرائيل، أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.وردًا على هجوم حماس، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة، أودى بحياة نحو 33 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، حسب وزارة الصحة في قطاع غزة.وفي غضون ذلك، تتواصل المساعي الإقليمية والدولية للتوصل إلى صفقة لإطلاق سراح المحتجزين ووقف إطلاق النار في القطاع.
https://sputnikarabic.ae/20240331/باراك-نتنياهو-فقد-إحساسه-بالواقع-والأهم-بالنسبة-له-أن-يبقى-في-السلطة-1087551612.html
https://sputnikarabic.ae/20240330/ذوو-المحتجزين-الإسرائيليين-لدى-حماس-نتنياهو-يمنع-التوصل-إلى-اتفاق-لتبادل-الأسرى-1087536575.html
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حركة حماس, العالم العربي, الأخبار, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
حركة حماس, العالم العربي, الأخبار, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

إعلام إسرائيلي: تظاهرات الأمس ضد نتنياهو هي الأضخم منذ 7 أكتوبر

11:35 GMT 31.03.2024 (تم التحديث: 11:57 GMT 31.03.2024)
© AP Photo / Gene J. Puskarعلم إسرائيل
علم إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2024
© AP Photo / Gene J. Puskar
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وصف إعلامي إسرائيلي التظاهرات التي خرجت، أمس السبت، ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بأنها الأضخم منذ عملية "طوفان الأقصى"، التي أعلنت عنها حركة حماس، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وأكد الإعلامي والكاتب في الموقع الإلكتروني الإسرائيلي "واللا"، باراك رافيد، مساء أمس السبت، أن التظاهرات التي اندلعت، طوال ساعات يوم الأمس، ضد نتنياهو، تعد الأضخم منذ 7 أكتوبر الماضي، وقد تكون نقطة تحول مهمة في ملف صفقة تبادل المحتجزين الإسرائيليين لدى "حماس" في قطاع غزة.
وأوضح الصحفي الإسرائيلي والذي أرفق على حسابه الرسمي على "إكس"، لقطات فيديو تبيّن خروج عشرات الآلاف من الإسرائيليين للتظاهر في مدينة تل أبيب وحدها، أن هؤلاء المحتجين طالبوا نتنياهو، ببذل المزيد من الجهد لإطلاق سراح المحتجزين لدى حماس في قطاع غزة.
رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إيهود باراك - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2024
باراك: نتنياهو فقد إحساسه بالواقع والأهم بالنسبة له أن يبقى في السلطة
10:43 GMT
وشهدت إسرائيل، يوم أمس السبت، مظاهرات ضد الحكومة في البلاد عمت الشوارع في أكثر من مدينة وبلدة، فضلًا عن إغلاق الشوارع للضغط لإنجاز صفقة تبادل للمحتجزين بعد أن دخلت الحرب على غزة، يومها 176.
في وقت أصدر ذوو وأهالي المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة "حماس" في قطاع غزة، أمس السبت، بيانا اتهموا فيه رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بعرقلة أي اتفاق بشأن ذويهم.
ونقلت القناة الـ 12 الإسرائيلية، عن أهالي وذوي محتجزين إسرائيليين لدى "حماس" إصدارهم بيانا مهما من أمام مقر "الكرياه" (وزارة الدفاع في تل أبيب)، حيث تظاهر المئات منهم، وجاء في بيانهم أن "ما سنقوله كلام قاس ولكن ليس لدينا خيار.. نتنياهو يمنع التوصل إلى اتفاق".
فيما نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن أهالي المحتجزين، خلال تظاهرهم بمدينة تل أبيب، أن نتنياهو يقف عائقا أمام أي اتفاق مع حماس بشأن المحتجزين الـ134 الإسرائيليين في قطاع غزة.
ولم يكتف المتظاهرون بذلك بل طالبوا كلًا من بيني غانتس، وغادي آيزنكوت، عضوا "كابينيت الحرب" على غزة، وجميع أعضاء الكنيست ليحلوا محل نتنياهو على الفور.
احتجاجات في تل-أبيب، ولافتات مناهضة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ضد ارتفاع تكاليف مستوى المعيشة، 14 ديسمبر/ كانون الأول 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.03.2024
ذوو المحتجزين الإسرائيليين لدى "حماس": نتنياهو يمنع التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى
أمس, 16:23 GMT
ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع، منذ 6 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية بحسب الأمم المتحدة.
ففي 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شنّ مقاتلون من "حماس" هجوما على جنوبي إسرائيل، أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.
وردًا على هجوم حماس، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة، أودى بحياة نحو 33 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، حسب وزارة الصحة في قطاع غزة.
وفي غضون ذلك، تتواصل المساعي الإقليمية والدولية للتوصل إلى صفقة لإطلاق سراح المحتجزين ووقف إطلاق النار في القطاع.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. تصاعد الاحتجاجات ضد نتنياهو بسبب المحتجزين وتهديدات بـ"حرق البلاد"11:49 GMTВоеннослужащие подразделений ВДВ проходят боевую подготовку с зенитной пушкой С-60 на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:54 GMT
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