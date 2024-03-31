قبل 70 عاما قدم الاتحاد السوفيتي طلبا إلى الناتو.. ماذا كانت النتيجة؟

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
04:31 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرناج الصباحي
07:00 GMT
123 د
On air
07:04 GMT
2 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:18 GMT
14 د
من الملعب
تألق فريق فيراري في جائزة استراليا الكبرى للفورمولا واحد
09:33 GMT
27 د
صدى الحياة
رقصة "التانغو" في ساحات الحرب
10:29 GMT
4 د
كواليس السينما
السينما بين الأفول وتحديات الإستمرار
10:32 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
زواج الشاب العربي من الفتاة الأجنبية... ماله وما عليه
11:03 GMT
19 د
On air
11:14 GMT
14 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:23 GMT
7 د
شؤون عسكرية
خبير: قوات العمليات التابعة لجهاز الأمن السوداني تتولى قيادة حرب المدن
11:30 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
12:00 GMT
183 د
On air
12:05 GMT
24 د
On air
12:35 GMT
23 د
On air
13:05 GMT
24 د
ملفات ساخنة
هل تهدد أزمة تجنيد الحريديم حكومة نتنياهو؟
15:03 GMT
29 د
مساحة حرة
لماذا فشل التحالف الأمريكي في حماية السفن في البحر الأحمر؟
15:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
اقتراح إسرائيلي بتشكيل قوة متعددة الجنسيات لحفظ الأمن في غزة
16:03 GMT
59 د
عرب بوينت بودكاست
جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
17:03 GMT
39 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
17:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
18:00 GMT
10 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
18:10 GMT
19 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
145 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
On air
07:04 GMT
2 د
من الملعب
تألق فريق فيراري في جائزة استراليا الكبرى للفورمولا واحد
08:04 GMT
27 د
قوانين الاقتصاد
خبراء يوضحون أهمية التعاون النووي بين موسكو ودمشق
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نجدهم بين الأزقة وعلى قارعة الطريق يبيعون المناديل ويمسحون زجاج السيارات، سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع.
09:19 GMT
41 د
عرب بوينت بودكاست
هجرة العقول والأدمغة من البلدان العربية... إهمال رسمي أم سياسة متعمدة؟
10:03 GMT
26 د
مساحة حرة
لماذا فشل التحالف الأمريكي في حماية السفن في البحر الأحمر؟
10:31 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
On air
11:14 GMT
14 د
On air
12:05 GMT
24 د
On air
12:35 GMT
23 د
On air
13:05 GMT
24 د
كواليس السينما
السينما بين الأفول وتحديات الإستمرار
16:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
16:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
17:00 GMT
25 د
صدى الحياة
خبير: الوضع الكارثي في لبنان يجعله فعلا في قائمة أسفل البلدان السعيدة
17:25 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
17:54 GMT
6 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
وسائط متعددة
استمتع بأحدث مقاطع الفيديو والصور والرسوم المعلوماتية. "سبوتنيك" تقدم الصور والفيديو والصور الأكثر أهمية وإثارة.
https://sputnikarabic.ae/20240331/قبل-70-عاما-قدم-الاتحاد-السوفيتي-طلبا-إلى-الناتو-ماذا-كانت-النتيجة؟-1087521399.html
قبل 70 عاما قدم الاتحاد السوفيتي طلبا إلى الناتو.. ماذا كانت النتيجة؟
قبل 70 عاما قدم الاتحاد السوفيتي طلبا إلى الناتو.. ماذا كانت النتيجة؟
سبوتنيك عربي
يصادف اليوم 31 مارس/ آذار، الذكرى الـ70 لقيام الاتحاد السوفيتي بالإعلان عن رغبته في الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) وقدم طلبًا إلى الحلف، فماذا كان رد... 31.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-31T06:00+0000
2024-03-31T06:07+0000
وسائط متعددة
انفوجرافيك
أخبار روسيا اليوم
روسيا
الناتو
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/03/1e/1087521206_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_5cad15732490dbb216e0459f7ad0406c.png
بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، بدأ الغرب يراقب السياسة التوسعية السوفيتية بقلق، وكانت موسكو تلجأ بانتظام إلى ممارسةحق النقض في مجلس الأمن التابع للأمن المتحدة، ضد المقترحات الغربية التي تستهدف الحد من توسيع دائرة نفوذها في أوروبا الشرقية، التي بدأت دولها تسقط واحدة تلو الأخرى تحت حكم حكومات شيوعية موالية للاتحاد السوفيتي، وبعد انسحاب القوات الأمريكية والكندية من أوروبا، ارتفعت حدة التوتر بين المعسكرين الغربي والشرقي، وتعرضت بعض الدول مثل النرويج واليونان وتركيا وتشيكوسلوفاكيا لتهديدات أمنية، ثم حصل "انقلاب براغ" عام 1948، الذي اعتبرته دول أوروبا الغربية تعديًا مباشرًا على مصالحها وأمنها.ومع "حصار برلين" بين صيف عام 1948 وربيع العام التالي، قررت كل من فرنسا وبلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ والمملكة المتحدة، توقيع "معاهدة بروكسل" لإنشاء الحلف الأوروبي الغربي، وتبع ذلك مفاوضات مع كندا والولايات المتحدة، انضمت إليها فيما بعد إيطاليا والدنمارك وآيسلندا والنرويج والبرتغال، ونتج عن ذللك توقيع "معاهدة واشنطن".وبعد انضمام تركيا واليونان إلى الناتو في عام 1954، اقترح الاتحاد السوفيتي بناء تحالف مع حلف شمال الأطلسي أو الانضمام إليه، إلا أن الدول الأعضاء رفضت اقتراح موسكو، التي قررت على أثره إنشاء "حلف وارسو" في عام 1955.كان حلف الناتو عبارة عن رابطة سياسية، إلا أنه تحول بعد الحرب الكورية إلى تحالف دائم تدعمه منظومة عسكرية تحت إشراف القيادات العسكرية الأمريكية، وعند بدء "الحرب الباردة" اتجهت دول المعسكر الشرقي إلى تشكيل "حلف وارسو" عام 1955، ضامًا إليه الدول المجاورة للاتحاد السوفيتي.ولكن مع سقوط "جدار برلين" في عام 1989، ظهرت فرصة الانضمام إلى الناتو أمام عدد من دول أوروبا الشرقية، التي كانت تنتمي إلى "حلف وارسو"، وبعض الجمهوريات السوفيتية السابقة، وكانت فنلندا آخر الدول التي انضمت إلى الحلف، في أبريل/ نيسان العام الماضي، بعد عقود طويلة من الحياد العسكري الذي تخلت عنه في أعقاب العملية العسكرية الخاصة الروسية، في أوكرانيا.ومن الجدير بالذكر، أنه قبل 20 عامًا، ضم "الناتو" كلا من بلغاريا وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينا، ضمن فترة توسع كاسحة لما بعد الحرب الباردة، والآن أصبحت الأنشطة التي يقوم بها الناتو (بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية) في أوروبا الشرقية ومنطقة البحر الأسود تشكل تهديدًا مباشرًا لروسيا الاتحادية.وأفادت وزارة الخارجية الروسية، الخميس الماضي، أن نشاط حلف الناتو في شرق أوروبا ومنطقة البحر الأسود، يهدف إلى استعداد الحلفاء لمواجهة محتملة مع روسيا.اقرأ المزيد من التفاصيل - الناتو يدشن خطة قديمة منذ 20 عاما لمواجهة روسياوقد بيجيك أيضا - بوتين: روسيا ترد على توسع الناتو بالتعاون مع الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/03/1e/1087521206_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_ca72157fd0ccf894362d9dc578d5de73.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
انفوجرافيك, أخبار روسيا اليوم, روسيا, الناتو, الولايات المتحدة الأمريكية, инфографика
انفوجرافيك, أخبار روسيا اليوم, روسيا, الناتو, الولايات المتحدة الأمريكية, инфографика

قبل 70 عاما قدم الاتحاد السوفيتي طلبا إلى الناتو.. ماذا كانت النتيجة؟

06:00 GMT 31.03.2024 (تم التحديث: 06:07 GMT 31.03.2024)
تابعنا عبر
يصادف اليوم 31 مارس/ آذار، الذكرى الـ70 لقيام الاتحاد السوفيتي بالإعلان عن رغبته في الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) وقدم طلبًا إلى الحلف، فماذا كان رد الحلف وما هي النتائج التي ترتبت على ذلك، شاهدوا الإنفوغراف الذي أعدته "سبوتنيك".
بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، بدأ الغرب يراقب السياسة التوسعية السوفيتية بقلق، وكانت موسكو تلجأ بانتظام إلى ممارسةحق النقض في مجلس الأمن التابع للأمن المتحدة، ضد المقترحات الغربية التي تستهدف الحد من توسيع دائرة نفوذها في أوروبا الشرقية، التي بدأت دولها تسقط واحدة تلو الأخرى تحت حكم حكومات شيوعية موالية للاتحاد السوفيتي، وبعد انسحاب القوات الأمريكية والكندية من أوروبا، ارتفعت حدة التوتر بين المعسكرين الغربي والشرقي، وتعرضت بعض الدول مثل النرويج واليونان وتركيا وتشيكوسلوفاكيا لتهديدات أمنية، ثم حصل "انقلاب براغ" عام 1948، الذي اعتبرته دول أوروبا الغربية تعديًا مباشرًا على مصالحها وأمنها.
ومع "حصار برلين" بين صيف عام 1948 وربيع العام التالي، قررت كل من فرنسا وبلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ والمملكة المتحدة، توقيع "معاهدة بروكسل" لإنشاء الحلف الأوروبي الغربي، وتبع ذلك مفاوضات مع كندا والولايات المتحدة، انضمت إليها فيما بعد إيطاليا والدنمارك وآيسلندا والنرويج والبرتغال، ونتج عن ذللك توقيع "معاهدة واشنطن".
وبعد انضمام تركيا واليونان إلى الناتو في عام 1954، اقترح الاتحاد السوفيتي بناء تحالف مع حلف شمال الأطلسي أو الانضمام إليه، إلا أن الدول الأعضاء رفضت اقتراح موسكو، التي قررت على أثره إنشاء "حلف وارسو" في عام 1955.
كان حلف الناتو عبارة عن رابطة سياسية، إلا أنه تحول بعد الحرب الكورية إلى تحالف دائم تدعمه منظومة عسكرية تحت إشراف القيادات العسكرية الأمريكية، وعند بدء "الحرب الباردة" اتجهت دول المعسكر الشرقي إلى تشكيل "حلف وارسو" عام 1955، ضامًا إليه الدول المجاورة للاتحاد السوفيتي.
ولكن مع سقوط "جدار برلين" في عام 1989، ظهرت فرصة الانضمام إلى الناتو أمام عدد من دول أوروبا الشرقية، التي كانت تنتمي إلى "حلف وارسو"، وبعض الجمهوريات السوفيتية السابقة، وكانت فنلندا آخر الدول التي انضمت إلى الحلف، في أبريل/ نيسان العام الماضي، بعد عقود طويلة من الحياد العسكري الذي تخلت عنه في أعقاب العملية العسكرية الخاصة الروسية، في أوكرانيا.
ومن الجدير بالذكر، أنه قبل 20 عامًا، ضم "الناتو" كلا من بلغاريا وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينا، ضمن فترة توسع كاسحة لما بعد الحرب الباردة، والآن أصبحت الأنشطة التي يقوم بها الناتو (بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية) في أوروبا الشرقية ومنطقة البحر الأسود تشكل تهديدًا مباشرًا لروسيا الاتحادية.
وأفادت وزارة الخارجية الروسية، الخميس الماضي، أن نشاط حلف الناتو في شرق أوروبا ومنطقة البحر الأسود، يهدف إلى استعداد الحلفاء لمواجهة محتملة مع روسيا.

وقالت الوزارة: "إن مثل هذا النشاط من قبل أعضاء حلف شمال الأطلسي محض إثارة، يزيد من التوتر العسكري على طول حدودنا، ويخلق تهديدات إضافية لأمن روسيا".

اقرأ المزيد من التفاصيل - الناتو يدشن خطة قديمة منذ 20 عاما لمواجهة روسيا
وقد بيجيك أيضا - بوتين: روسيا ترد على توسع الناتو بالتعاون مع الصين
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие подразделений ВДВ проходят боевую подготовку с зенитной пушкой С-60 на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:31 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. "حزب الله" يستهدف 8 مواقع للجيش الإسرائيلي بالقرب جنوب لبنانأمس, 23:43 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала