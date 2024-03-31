وزير العدل العراقي: 1500 نزيل عربي داخل السجون في بلادنا

عربي
القوات الروسية تشن ضربة جماعية على منشآت البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
04:31 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرناج الصباحي
07:00 GMT
123 د
On air
07:04 GMT
2 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:18 GMT
14 د
من الملعب
تألق فريق فيراري في جائزة استراليا الكبرى للفورمولا واحد
09:33 GMT
27 د
صدى الحياة
رقصة "التانغو" في ساحات الحرب
10:29 GMT
4 د
كواليس السينما
السينما بين الأفول وتحديات الإستمرار
10:32 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
زواج الشاب العربي من الفتاة الأجنبية... ماله وما عليه
11:03 GMT
19 د
On air
11:14 GMT
14 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:23 GMT
7 د
شؤون عسكرية
خبير: قوات العمليات التابعة لجهاز الأمن السوداني تتولى قيادة حرب المدن
11:30 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
12:00 GMT
183 د
On air
12:05 GMT
24 د
On air
12:35 GMT
23 د
On air
13:05 GMT
24 د
ملفات ساخنة
هل تهدد أزمة تجنيد الحريديم حكومة نتنياهو؟
15:03 GMT
29 د
مساحة حرة
لماذا فشل التحالف الأمريكي في حماية السفن في البحر الأحمر؟
15:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
اقتراح إسرائيلي بتشكيل قوة متعددة الجنسيات لحفظ الأمن في غزة
16:03 GMT
59 د
عرب بوينت بودكاست
جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
17:03 GMT
39 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
17:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
18:00 GMT
10 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
18:10 GMT
19 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
145 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
On air
07:04 GMT
2 د
من الملعب
تألق فريق فيراري في جائزة استراليا الكبرى للفورمولا واحد
08:04 GMT
27 د
قوانين الاقتصاد
خبراء يوضحون أهمية التعاون النووي بين موسكو ودمشق
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
09:19 GMT
41 د
عرب بوينت بودكاست
هجرة العقول والأدمغة من البلدان العربية... إهمال رسمي أم سياسة متعمدة؟
10:03 GMT
26 د
مساحة حرة
لماذا فشل التحالف الأمريكي في حماية السفن في البحر الأحمر؟
10:31 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
On air
11:14 GMT
14 د
On air
12:05 GMT
24 د
On air
12:35 GMT
23 د
On air
13:05 GMT
24 د
شؤون عسكرية
خبير: قوات العمليات التابعة لجهاز الأمن السوداني تتولى قيادة حرب المدن
14:03 GMT
30 د
كواليس السينما
السينما بين الأفول وتحديات الإستمرار
16:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
16:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
17:00 GMT
25 د
صدى الحياة
خبير: الوضع الكارثي في لبنان يجعله فعلا في قائمة أسفل البلدان السعيدة
17:25 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
17:54 GMT
6 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sputnikarabic.ae/20240331/وزير-العدل-العراقي-1500-نزيل-عربي-داخل-السجون-في-بلادنا-1087550264.html
وزير العدل العراقي: 1500 نزيل عربي داخل السجون في بلادنا
وزير العدل العراقي: 1500 نزيل عربي داخل السجون في بلادنا
سبوتنيك عربي
كشف وزير العدل العراقي، خالد شواني، عن عدد المساجين العرب داخل سجون العراق، فيما أكد أن السجون العراقية أصبحت تواجه حاليا زيادة على طاقتها الاستيعابية. 31.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-31T09:29+0000
2024-03-31T09:29+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
الأخبار
تنظيم داعش الإرهابي
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/06/1d/1049407910_0:0:3083:1734_1920x0_80_0_0_34c255efb97f76445754491d898c0140.jpg
وقال شواني، في تصريحات لموقع "السومرية نيوز" العراقي، إن "السجون العراقية تضم قرابة 1000 إلى 1500 سجين عربي، والذين ينتمون إلى جماعات إرهابية، كما يوجد العديد منهم بدعاوى غير إرهابية، مثل الصكوك المزورة والتسول والنصب والاحتيال وغيرها".كما لفت إلى أن "نسبة الاكتظاظ بالسجون العراقية تبلغ 300%، بسبب الظروف التي مر بها البلد، وكثرة المنظمات الإرهابية التي وجدت بعد 2003، والحرب على تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول عدة)، إضافة الى الجريمة المنظمة، فضلا عن عدم توسعة البنى التحتية للسجون".وكشف شواني في هذا السياق عن أن "الطاقة الاستيعابية للسجون العراقية هي 25 ألف نزيل، ويوجد لدينا الآن 65 ألف نزيل".فيما أشار وزير العدل العراقي إلى أن "تبييض السجون قضية صعبة وخطرة، لأن أغلب الإرهابيين لازالوا مؤمنين بأفكار تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول عدة)"، فقد أكد أنه من الممكن تخفيف الاكتظاظ من خلال بناء مؤسسات إصلاحية.وكشف في هذا الصدد أن "الأشهر المقبلة ستشهد افتتاح 4 سجون جديدة، وبناء مؤسسات إصلاحية، في البصرة والديوانية وكركوك".
https://sputnikarabic.ae/20240326/ما-وراء-التحذيرات-الأمريكية-بشأن-خطر-داعش-في-العراق-1087411467.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/06/1d/1049407910_313:0:3044:2048_1920x0_80_0_0_1b35559898353bc18aabc67a586bd259.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار, تنظيم داعش الإرهابي
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار, تنظيم داعش الإرهابي

وزير العدل العراقي: 1500 نزيل عربي داخل السجون في بلادنا

09:29 GMT 31.03.2024
© AFP 2023 / MICHAEL V. MAY.سجن أبو غريب في العراق، 2008
سجن أبو غريب في العراق، 2008 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2024
سجن أبو غريب في العراق، 2008
© AFP 2023 / MICHAEL V. MAY.
تابعنا عبر
كشف وزير العدل العراقي، خالد شواني، عن عدد المساجين العرب داخل سجون العراق، فيما أكد أن السجون العراقية أصبحت تواجه حاليا زيادة على طاقتها الاستيعابية.
وقال شواني، في تصريحات لموقع "السومرية نيوز" العراقي، إن "السجون العراقية تضم قرابة 1000 إلى 1500 سجين عربي، والذين ينتمون إلى جماعات إرهابية، كما يوجد العديد منهم بدعاوى غير إرهابية، مثل الصكوك المزورة والتسول والنصب والاحتيال وغيرها".
كما لفت إلى أن "نسبة الاكتظاظ بالسجون العراقية تبلغ 300%، بسبب الظروف التي مر بها البلد، وكثرة المنظمات الإرهابية التي وجدت بعد 2003، والحرب على تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول عدة)، إضافة الى الجريمة المنظمة، فضلا عن عدم توسعة البنى التحتية للسجون".
قوات أمريكية في العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 26.03.2024
ما وراء التحذيرات الأمريكية بشأن خطر "داعش" في العراق؟
26 مارس, 18:52 GMT
وكشف شواني في هذا السياق عن أن "الطاقة الاستيعابية للسجون العراقية هي 25 ألف نزيل، ويوجد لدينا الآن 65 ألف نزيل".

فيما أشار وزير العدل العراقي إلى أن "تبييض السجون قضية صعبة وخطرة، لأن أغلب الإرهابيين لازالوا مؤمنين بأفكار تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول عدة)"، فقد أكد أنه من الممكن تخفيف الاكتظاظ من خلال بناء مؤسسات إصلاحية.
وكشف في هذا الصدد أن "الأشهر المقبلة ستشهد افتتاح 4 سجون جديدة، وبناء مؤسسات إصلاحية، في البصرة والديوانية وكركوك".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. تصاعد الاحتجاجات ضد نتنياهو بسبب المحتجزين وتهديدات بـ"حرق البلاد"10:29 GMTВоеннослужащие подразделений ВДВ проходят боевую подготовку с зенитной пушкой С-60 на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:31 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала