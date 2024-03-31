https://sputnikarabic.ae/20240331/وزير-العدل-العراقي-1500-نزيل-عربي-داخل-السجون-في-بلادنا-1087550264.html
وزير العدل العراقي: 1500 نزيل عربي داخل السجون في بلادنا
وزير العدل العراقي: 1500 نزيل عربي داخل السجون في بلادنا
سبوتنيك عربي
كشف وزير العدل العراقي، خالد شواني، عن عدد المساجين العرب داخل سجون العراق، فيما أكد أن السجون العراقية أصبحت تواجه حاليا زيادة على طاقتها الاستيعابية. 31.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-31T09:29+0000
2024-03-31T09:29+0000
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وقال شواني، في تصريحات لموقع "السومرية نيوز" العراقي، إن "السجون العراقية تضم قرابة 1000 إلى 1500 سجين عربي، والذين ينتمون إلى جماعات إرهابية، كما يوجد العديد منهم بدعاوى غير إرهابية، مثل الصكوك المزورة والتسول والنصب والاحتيال وغيرها".كما لفت إلى أن "نسبة الاكتظاظ بالسجون العراقية تبلغ 300%، بسبب الظروف التي مر بها البلد، وكثرة المنظمات الإرهابية التي وجدت بعد 2003، والحرب على تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول عدة)، إضافة الى الجريمة المنظمة، فضلا عن عدم توسعة البنى التحتية للسجون".وكشف شواني في هذا السياق عن أن "الطاقة الاستيعابية للسجون العراقية هي 25 ألف نزيل، ويوجد لدينا الآن 65 ألف نزيل".فيما أشار وزير العدل العراقي إلى أن "تبييض السجون قضية صعبة وخطرة، لأن أغلب الإرهابيين لازالوا مؤمنين بأفكار تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول عدة)"، فقد أكد أنه من الممكن تخفيف الاكتظاظ من خلال بناء مؤسسات إصلاحية.وكشف في هذا الصدد أن "الأشهر المقبلة ستشهد افتتاح 4 سجون جديدة، وبناء مؤسسات إصلاحية، في البصرة والديوانية وكركوك".
https://sputnikarabic.ae/20240326/ما-وراء-التحذيرات-الأمريكية-بشأن-خطر-داعش-في-العراق-1087411467.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار, تنظيم داعش الإرهابي
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار, تنظيم داعش الإرهابي
وزير العدل العراقي: 1500 نزيل عربي داخل السجون في بلادنا
كشف وزير العدل العراقي، خالد شواني، عن عدد المساجين العرب داخل سجون العراق، فيما أكد أن السجون العراقية أصبحت تواجه حاليا زيادة على طاقتها الاستيعابية.
وقال شواني، في تصريحات لموقع
"السومرية نيوز" العراقي، إن "السجون العراقية تضم قرابة 1000 إلى 1500 سجين عربي، والذين ينتمون إلى جماعات إرهابية، كما يوجد العديد منهم بدعاوى غير إرهابية، مثل الصكوك المزورة والتسول والنصب والاحتيال وغيرها".
كما لفت إلى أن "نسبة الاكتظاظ بالسجون العراقية تبلغ 300%، بسبب الظروف التي مر بها البلد، وكثرة المنظمات الإرهابية التي وجدت بعد 2003، والحرب على تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول عدة)، إضافة الى الجريمة المنظمة، فضلا عن عدم توسعة البنى التحتية للسجون".
وكشف شواني في هذا السياق عن أن "الطاقة الاستيعابية للسجون العراقية هي 25 ألف نزيل، ويوجد لدينا الآن 65 ألف نزيل".
فيما أشار وزير العدل العراقي إلى أن "تبييض السجون قضية صعبة وخطرة، لأن أغلب الإرهابيين لازالوا مؤمنين بأفكار تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول عدة)"، فقد أكد أنه من الممكن تخفيف الاكتظاظ من خلال بناء مؤسسات إصلاحية.
وكشف في هذا الصدد أن "الأشهر المقبلة ستشهد افتتاح 4 سجون جديدة، وبناء مؤسسات إصلاحية، في البصرة والديوانية وكركوك".