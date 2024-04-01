https://sputnikarabic.ae/20240401/أوكرانيا-تخشى-السلاح-الروسي-الجديد-1087570239.html
أوكرانيا تخشى السلاح الروسي الجديد
أوكرانيا تخشى السلاح الروسي الجديد
سبوتنيك عربي
أكد العقيد المتقاعد والخبير العسكري في إدارة أمن الدولة الأوكراني، أوليغ ستاريكوف، أن قوة القنبلة الجوية "فاب-3000"، التي بدأ المجمع الصناعي العسكري الروسي في... 01.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-01T08:08+0000
2024-04-01T08:08+0000
2024-04-01T08:08+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقال في مقابلة مع قناة "بوليتيكا" على يوتيوب: "الآن أسوأ شيء هو أنهم بدأوا في إنتاج" فاب-250"، و"فاب-500"، والآن "فاب-3000"، إنها في حد ذاتها تدمر بالكامل جميع المناطق المحصنة"، وأطلق ستاريكوف ناقوس الخطر، مقارنًا قوة القنبلة بقوة سلاح نووي تكتيكي.وأعرب العقيد السابق في إدارة أمن الدولة عن قلقه، من إمكانية تجهيز "فاب-3000"، بوحدة التخطيط والتصحيح الشاملة، والتي تم تركيبها على قنابل من عيار أصغر. واعترف بأن قنابل "فاب-500"، المزودة بمثل هذه الوحدة لها تأثير خطير للغاية على خطوط الاتصال القتالية.وأشار الخبير إلى أن "فاب-3000" سيؤثر على الحالة الأخلاقية والنفسية للقوات الأوكرانية.لكنه أضاف أن مثل هذه الأسلحة مسموح بها بموجب الاتفاقيات العسكرية.وفي وقت سابق، ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، قام بفحص كيفية تنفيذ طلبات دفاع الدولة في مؤسسات المجمع الصناعي العسكري في مقاطعة نيجني نوفغورود. هناك تم إبلاغه، من بين أمور أخرى، أنه تم تنظيم الإنتاج الضخم لـ "فاب-3000" منذ فبراير/شباط 2024.وقال الخبير العسكري الروسي أليكسي ليونكوف لوكالة "سبوتنيك"، إن القنبلة الجوية التي يبلغ وزنها ثلاثة أطنان لديها قوة تدميرية بحيث يمكن استخدامها لاقتحام المناطق المحصنة بشكل خاص، بالإضافة إلى أن التقنيات الجديدة ستحولها عمليا إلى سلاح عالي الدقة.
https://sputnikarabic.ae/20240401/مروحيات-روسية-تدمر-مدرعات-وقوات-أوكرانية-شمال-رابوتينو-1087570099.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
أوكرانيا تخشى السلاح الروسي الجديد
أكد العقيد المتقاعد والخبير العسكري في إدارة أمن الدولة الأوكراني، أوليغ ستاريكوف، أن قوة القنبلة الجوية "فاب-3000"، التي بدأ المجمع الصناعي العسكري الروسي في إنتاجها، يمكن مقارنتها بالأسلحة النووية التكتيكية.
وقال في مقابلة مع قناة "بوليتيكا" على يوتيوب: "الآن أسوأ شيء هو أنهم بدأوا في إنتاج" فاب-250"، و"فاب-500"، والآن "فاب-3000"، إنها في حد ذاتها تدمر بالكامل جميع المناطق المحصنة"، وأطلق ستاريكوف ناقوس الخطر، مقارنًا قوة القنبلة بقوة سلاح نووي تكتيكي.
وأعرب العقيد السابق في إدارة أمن الدولة عن قلقه، من إمكانية تجهيز "فاب-3000"، بوحدة التخطيط والتصحيح الشاملة، والتي تم تركيبها على قنابل من عيار أصغر. واعترف بأن قنابل "فاب-500"، المزودة بمثل هذه الوحدة لها تأثير خطير للغاية على خطوط الاتصال القتالية.
وأشار الخبير إلى أن "فاب-3000" سيؤثر على الحالة الأخلاقية والنفسية للقوات الأوكرانية.
وحذر ستاريكوف: "إذا أصيب شخص ما بمتفجرات بوزن طن ونصف طن، يتحلل إلى جزيئات. وتنفجر طبلة الأذن لدى أي شخص قريب، على بعد كيلومترين أو ثلاثة كيلومترات على الأقل. ويشعر بالخوف والذعر. هذا هو "أخطر شيء على الإطلاق، وهذا الشيء خطير للغاية".
لكنه أضاف أن مثل هذه الأسلحة مسموح بها بموجب الاتفاقيات العسكرية.
وفي وقت سابق، ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، قام بفحص كيفية تنفيذ طلبات دفاع الدولة في مؤسسات المجمع الصناعي العسكري في مقاطعة نيجني نوفغورود. هناك تم إبلاغه، من بين أمور أخرى، أنه تم تنظيم الإنتاج الضخم لـ "فاب-3000" منذ فبراير/شباط 2024.
وقال الخبير العسكري الروسي أليكسي ليونكوف لوكالة "سبوتنيك"، إن القنبلة الجوية التي يبلغ وزنها ثلاثة أطنان لديها قوة تدميرية بحيث يمكن استخدامها لاقتحام المناطق المحصنة بشكل خاص، بالإضافة إلى أن التقنيات الجديدة ستحولها عمليا إلى سلاح عالي الدقة.