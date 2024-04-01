أوكرانيا تخشى السلاح الروسي الجديد

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من الملعب
تألق فريق فيراري في جائزة استراليا الكبرى للفورمولا واحد
08:04 GMT
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قوانين الاقتصاد
خبراء يوضحون أهمية التعاون النووي بين موسكو ودمشق
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عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
09:19 GMT
41 د
عرب بوينت بودكاست
هجرة العقول والأدمغة من البلدان العربية... إهمال رسمي أم سياسة متعمدة؟
10:03 GMT
26 د
مساحة حرة
لماذا فشل التحالف الأمريكي في حماية السفن في البحر الأحمر؟
10:31 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
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14 د
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الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
14:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: قوات العمليات التابعة لجهاز الأمن السوداني تتولى قيادة حرب المدن
14:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
وفد إسرائيلي يشارك في مفاوضات جديدة بالقاهرة حول غزة
15:03 GMT
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كواليس السينما
السينما بين الأفول وتحديات الإستمرار
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مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
16:31 GMT
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مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
17:00 GMT
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صدى الحياة
خبير: الوضع الكارثي في لبنان يجعله فعلا في قائمة أسفل البلدان السعيدة
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عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
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150 د
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البرنامج الصباحي
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الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
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مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
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من الملعب
تألق فريق فيراري في جائزة استراليا الكبرى للفورمولا واحد
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27 د
مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
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كواليس السينما
السينما بين الأفول وتحديات الإستمرار
10:03 GMT
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خبير: الوضع الكارثي في لبنان يجعله فعلا في قائمة أسفل البلدان السعيدة
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29 د
مدار الليل والنهار
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11:00 GMT
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هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
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عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
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عرب بوينت بودكاست
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مخاطر السمنة وشركات غذائية تكسب الأرباح على حساب الأرواح
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Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240401/أوكرانيا-تخشى-السلاح-الروسي-الجديد-1087570239.html
أوكرانيا تخشى السلاح الروسي الجديد
أوكرانيا تخشى السلاح الروسي الجديد
سبوتنيك عربي
أكد العقيد المتقاعد والخبير العسكري في إدارة أمن الدولة الأوكراني، أوليغ ستاريكوف، أن قوة القنبلة الجوية "فاب-3000"، التي بدأ المجمع الصناعي العسكري الروسي في... 01.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-01T08:08+0000
2024-04-01T08:08+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقال في مقابلة مع قناة "بوليتيكا" على يوتيوب: "الآن أسوأ شيء هو أنهم بدأوا في إنتاج" فاب-250"، و"فاب-500"، والآن "فاب-3000"، إنها في حد ذاتها تدمر بالكامل جميع المناطق المحصنة"، وأطلق ستاريكوف ناقوس الخطر، مقارنًا قوة القنبلة بقوة سلاح نووي تكتيكي.وأعرب العقيد السابق في إدارة أمن الدولة عن قلقه، من إمكانية تجهيز "فاب-3000"، بوحدة التخطيط والتصحيح الشاملة، والتي تم تركيبها على قنابل من عيار أصغر. واعترف بأن قنابل "فاب-500"، المزودة بمثل هذه الوحدة لها تأثير خطير للغاية على خطوط الاتصال القتالية.وأشار الخبير إلى أن "فاب-3000" سيؤثر على الحالة الأخلاقية والنفسية للقوات الأوكرانية.لكنه أضاف أن مثل هذه الأسلحة مسموح بها بموجب الاتفاقيات العسكرية.وفي وقت سابق، ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، قام بفحص كيفية تنفيذ طلبات دفاع الدولة في مؤسسات المجمع الصناعي العسكري في مقاطعة نيجني نوفغورود. هناك تم إبلاغه، من بين أمور أخرى، أنه تم تنظيم الإنتاج الضخم لـ "فاب-3000" منذ فبراير/شباط 2024.وقال الخبير العسكري الروسي أليكسي ليونكوف لوكالة "سبوتنيك"، إن القنبلة الجوية التي يبلغ وزنها ثلاثة أطنان لديها قوة تدميرية بحيث يمكن استخدامها لاقتحام المناطق المحصنة بشكل خاص، بالإضافة إلى أن التقنيات الجديدة ستحولها عمليا إلى سلاح عالي الدقة.
https://sputnikarabic.ae/20240401/مروحيات-روسية-تدمر-مدرعات-وقوات-أوكرانية-شمال-رابوتينو-1087570099.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

أوكرانيا تخشى السلاح الروسي الجديد

08:08 GMT 01.04.2024
© Sputnikقنابل جوية فاب-500 للطيران الحربي من المجموعة الجوية للمنطقة العسكرية لشرق روسيا، التابعة للقوات المسلحة الروسية، المشاركة في عملية عسكرية خاصة في اتجاه خاركوف.
قنابل جوية فاب-500 للطيران الحربي من المجموعة الجوية للمنطقة العسكرية لشرق روسيا، التابعة للقوات المسلحة الروسية، المشاركة في عملية عسكرية خاصة في اتجاه خاركوف. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2024
© Sputnik
تابعنا عبر
أكد العقيد المتقاعد والخبير العسكري في إدارة أمن الدولة الأوكراني، أوليغ ستاريكوف، أن قوة القنبلة الجوية "فاب-3000"، التي بدأ المجمع الصناعي العسكري الروسي في إنتاجها، يمكن مقارنتها بالأسلحة النووية التكتيكية.
وقال في مقابلة مع قناة "بوليتيكا" على يوتيوب: "الآن أسوأ شيء هو أنهم بدأوا في إنتاج" فاب-250"، و"فاب-500"، والآن "فاب-3000"، إنها في حد ذاتها تدمر بالكامل جميع المناطق المحصنة"، وأطلق ستاريكوف ناقوس الخطر، مقارنًا قوة القنبلة بقوة سلاح نووي تكتيكي.
وأعرب العقيد السابق في إدارة أمن الدولة عن قلقه، من إمكانية تجهيز "فاب-3000"، بوحدة التخطيط والتصحيح الشاملة، والتي تم تركيبها على قنابل من عيار أصغر. واعترف بأن قنابل "فاب-500"، المزودة بمثل هذه الوحدة لها تأثير خطير للغاية على خطوط الاتصال القتالية.
يقوم جندي من قوات مجموعة تسنتر (المركز) لقوات القوات المسلحة الروسية بإعداد طائرة هليكوبتر استطلاع وهجوم من طراز كا -52 للمغادرة لضرب وأداء مهام قتالية في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مروحيات روسية تدمر مدرعات وقوات أوكرانية شمال رابوتينو
07:52 GMT
وأشار الخبير إلى أن "فاب-3000" سيؤثر على الحالة الأخلاقية والنفسية للقوات الأوكرانية.

وحذر ستاريكوف: "إذا أصيب شخص ما بمتفجرات بوزن طن ونصف طن، يتحلل إلى جزيئات. وتنفجر طبلة الأذن لدى أي شخص قريب، على بعد كيلومترين أو ثلاثة كيلومترات على الأقل. ويشعر بالخوف والذعر. هذا هو "أخطر شيء على الإطلاق، وهذا الشيء خطير للغاية".

لكنه أضاف أن مثل هذه الأسلحة مسموح بها بموجب الاتفاقيات العسكرية.
وفي وقت سابق، ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، قام بفحص كيفية تنفيذ طلبات دفاع الدولة في مؤسسات المجمع الصناعي العسكري في مقاطعة نيجني نوفغورود. هناك تم إبلاغه، من بين أمور أخرى، أنه تم تنظيم الإنتاج الضخم لـ "فاب-3000" منذ فبراير/شباط 2024.
وقال الخبير العسكري الروسي أليكسي ليونكوف لوكالة "سبوتنيك"، إن القنبلة الجوية التي يبلغ وزنها ثلاثة أطنان لديها قوة تدميرية بحيث يمكن استخدامها لاقتحام المناطق المحصنة بشكل خاص، بالإضافة إلى أن التقنيات الجديدة ستحولها عمليا إلى سلاح عالي الدقة.
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