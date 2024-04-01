البحرين تؤكد موقفها الثابت والداعم لفلسطين وشعبها في إقامة دولته المستقلة

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
145 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
On air
07:04 GMT
2 د
من الملعب
تألق فريق فيراري في جائزة استراليا الكبرى للفورمولا واحد
08:04 GMT
27 د
قوانين الاقتصاد
خبراء يوضحون أهمية التعاون النووي بين موسكو ودمشق
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
09:19 GMT
41 د
عرب بوينت بودكاست
هجرة العقول والأدمغة من البلدان العربية... إهمال رسمي أم سياسة متعمدة؟
10:03 GMT
26 د
مساحة حرة
لماذا فشل التحالف الأمريكي في حماية السفن في البحر الأحمر؟
10:31 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
On air
11:14 GMT
14 د
On air
12:05 GMT
24 د
On air
12:35 GMT
23 د
On air
13:05 GMT
24 د
الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
14:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: قوات العمليات التابعة لجهاز الأمن السوداني تتولى قيادة حرب المدن
14:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
وفد إسرائيلي يشارك في مفاوضات جديدة بالقاهرة حول غزة
15:03 GMT
59 د
كواليس السينما
السينما بين الأفول وتحديات الإستمرار
16:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
16:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
17:00 GMT
25 د
صدى الحياة
خبير: الوضع الكارثي في لبنان يجعله فعلا في قائمة أسفل البلدان السعيدة
17:25 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
17:54 GMT
6 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
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05:42 GMT
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3 د
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05:52 GMT
4 د
الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
08:16 GMT
30 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
08:45 GMT
15 د
من الملعب
تألق فريق فيراري في جائزة استراليا الكبرى للفورمولا واحد
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
09:31 GMT
29 د
كواليس السينما
السينما بين الأفول وتحديات الإستمرار
10:03 GMT
28 د
صدى الحياة
خبير: الوضع الكارثي في لبنان يجعله فعلا في قائمة أسفل البلدان السعيدة
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
16:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
16:37 GMT
22 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
17:00 GMT
14 د
صدى الحياة
مخاطر السمنة وشركات غذائية تكسب الأرباح على حساب الأرواح
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أمساليوم
بث مباشر
https://sputnikarabic.ae/20240401/البحرين-تؤكد-موقفها-الثابت-والداعم-لفلسطين-وشعبها-في-إقامة-دولته-المستقلة-1087568630.html
البحرين تؤكد موقفها الثابت والداعم لفلسطين وشعبها في إقامة دولته المستقلة
البحرين تؤكد موقفها الثابت والداعم لفلسطين وشعبها في إقامة دولته المستقلة
سبوتنيك عربي
أكد ولي عهد البحرين، رئيس مجلس الوزراء، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، موقف مملكة البحرين الثابت والداعم، للقضية الفلسطينية والمؤيد لكافة المساعي والجهود... 01.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-01T04:37+0000
2024-04-01T04:37+0000
البحرين
العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم
الأعتراف بدولة فلسطين
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ونقلت "وكالة أنباء البحرين" تصريحات ولى العهد البحريني، حيث أكد " أن للحروب والصراعات انعكاساتها على مختلف الدول، ومن الواجب على الجميع في مختلف الظروف والمواقف تعزيز التماسك والتكاتف والحفاظ على مسارات التنمية".وأكد دعم بلاده للشعب الفلسطيني الشقيق وحقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
https://sputnikarabic.ae/20240331/القيادة-المركزية-الأمريكية-تعلن-تدمير-طائرتين-مسيرتين-بمناطق-سيطرة-أنصار-الله-اليمنية-1087566832.html
البحرين
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البحرين, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, الأعتراف بدولة فلسطين
البحرين, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, الأعتراف بدولة فلسطين

البحرين تؤكد موقفها الثابت والداعم لفلسطين وشعبها في إقامة دولته المستقلة

04:37 GMT 01.04.2024
© AFP 2023 / BANDAR AL-JALOUDولي عهد البحرين الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة
ولي عهد البحرين الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2024
© AFP 2023 / BANDAR AL-JALOUD
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أكد ولي عهد البحرين، رئيس مجلس الوزراء، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، موقف مملكة البحرين الثابت والداعم، للقضية الفلسطينية والمؤيد لكافة المساعي والجهود الرامية للتوصل إلى حل سلمي عادل ودائم للقضية.
ونقلت "وكالة أنباء البحرين" تصريحات ولى العهد البحريني، حيث أكد " أن للحروب والصراعات انعكاساتها على مختلف الدول، ومن الواجب على الجميع في مختلف الظروف والمواقف تعزيز التماسك والتكاتف والحفاظ على مسارات التنمية".
مجموعات حاملة طائرات تابعة للبحرية الأمريكية في بحر الصين الجنوبي - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2024
القيادة المركزية الأمريكية تعلن تدمير طائرتين مسيرتين بمناطق سيطرة "أنصار الله" اليمنية
أمس, 21:41 GMT
وأكد دعم بلاده للشعب الفلسطيني الشقيق وحقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
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