https://sputnikarabic.ae/20240401/البحرين-تؤكد-موقفها-الثابت-والداعم-لفلسطين-وشعبها-في-إقامة-دولته-المستقلة-1087568630.html
البحرين تؤكد موقفها الثابت والداعم لفلسطين وشعبها في إقامة دولته المستقلة
البحرين تؤكد موقفها الثابت والداعم لفلسطين وشعبها في إقامة دولته المستقلة
سبوتنيك عربي
أكد ولي عهد البحرين، رئيس مجلس الوزراء، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، موقف مملكة البحرين الثابت والداعم، للقضية الفلسطينية والمؤيد لكافة المساعي والجهود... 01.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-01T04:37+0000
2024-04-01T04:37+0000
2024-04-01T04:37+0000
البحرين
العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم
الأعتراف بدولة فلسطين
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ونقلت "وكالة أنباء البحرين" تصريحات ولى العهد البحريني، حيث أكد " أن للحروب والصراعات انعكاساتها على مختلف الدول، ومن الواجب على الجميع في مختلف الظروف والمواقف تعزيز التماسك والتكاتف والحفاظ على مسارات التنمية".وأكد دعم بلاده للشعب الفلسطيني الشقيق وحقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
https://sputnikarabic.ae/20240331/القيادة-المركزية-الأمريكية-تعلن-تدمير-طائرتين-مسيرتين-بمناطق-سيطرة-أنصار-الله-اليمنية-1087566832.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
البحرين, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, الأعتراف بدولة فلسطين
البحرين, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, الأعتراف بدولة فلسطين
البحرين تؤكد موقفها الثابت والداعم لفلسطين وشعبها في إقامة دولته المستقلة
أكد ولي عهد البحرين، رئيس مجلس الوزراء، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، موقف مملكة البحرين الثابت والداعم، للقضية الفلسطينية والمؤيد لكافة المساعي والجهود الرامية للتوصل إلى حل سلمي عادل ودائم للقضية.
ونقلت "وكالة أنباء البحرين" تصريحات ولى العهد البحريني، حيث أكد " أن للحروب والصراعات انعكاساتها على مختلف الدول، ومن الواجب على الجميع في مختلف الظروف والمواقف تعزيز التماسك والتكاتف والحفاظ على مسارات التنمية".
وأكد دعم بلاده للشعب الفلسطيني الشقيق وحقوقه المشروعة في إقامة دولته
المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.