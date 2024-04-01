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https://sputnikarabic.ae/20240401/الجيش-الكوري-الجنوبي-كوريا-الشمالية-تطلق-صاروخا-بالستيا-باتجاه-بحر-اليابان-1087600231.html
الجيش الكوري الجنوبي: كوريا الشمالية تطلق صاروخا بالستيا باتجاه بحر اليابان
الجيش الكوري الجنوبي: كوريا الشمالية تطلق صاروخا بالستيا باتجاه بحر اليابان
سبوتنيك عربي
أعلنت الجيش الكوري الجنوبي، صباح اليوم الثلاثاء، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا غير محدد النوع في اتجاه بحر اليابان. 01.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-01T22:29+0000
2024-04-01T22:29+0000
كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
الملف الباليستي... كوريا الشمالية والولايات المتحدة
كوريا الجنوبية
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وقالت رئاسة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية إنها تقوم بتحليل مدى الطيران للصاروخ الكوري الشمالي وقدراته الأخرى.يأتي أحدث إطلاق لصاروخ باليستي بعد مرور 15 يوما على قيام الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون بالإشراف على تدريبات لإطلاق النار تشمل قاذفات صواريخ متعددة الصاروخ في منطقة غرب البلاد.وجاءت مناورات كوريا الشمالية في الوقت الذي تختتم فيه التدريبات السنوية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، اليوم الخميس.والتدريبات المعروفة باسم مناورات "درع الحرية" هي الأولى التي تجرى منذ أن ألغت بيونغ يانغ، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، اتفاقا عسكريا بين الكوريتين أبرم، عام 2018، كان يهدف إلى تهدئة التوترات.وتندد كوريا الشمالية بمثل هذه التدريبات العسكرية باعتبارها تدريبات على الحرب، في حين تقول سيئول إنها لأغراض دفاعية بحتة.
https://sputnikarabic.ae/20240314/زعيم-كوريا-الشمالية-يقود-بنفسه-دبابة-قتالية-خلال-تدريبات-عسكرية-فيديو-1086961815.html
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كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, الملف الباليستي... كوريا الشمالية والولايات المتحدة, كوريا الجنوبية
كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, الملف الباليستي... كوريا الشمالية والولايات المتحدة, كوريا الجنوبية

الجيش الكوري الجنوبي: كوريا الشمالية تطلق صاروخا بالستيا باتجاه بحر اليابان

22:29 GMT 01.04.2024
© AFP 2023 / South Korea's Joint Chiefs of Staffهذه الصورة المنشورة التي تم التقاطها في 6 يونيو/ حزيران ونشرتها هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية عبر وكالة أنباء "يونهاب" في سئول تظهر أن نظام الصواريخ التكتيكية للجيش (ATACMS) يطلق صاروخًا من موقع غير معروف على الساحل الشرقي لكوريا الجنوبية خلال مناورات كوريا الجنوبية-الأمريكية بالذخيرة الحية، التي تهدف إلى مواجهة تجربة صاروخية أجرتها كوريا الشمالية.
هذه الصورة المنشورة التي تم التقاطها في 6 يونيو/ حزيران ونشرتها هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية عبر وكالة أنباء يونهاب في سئول تظهر أن نظام الصواريخ التكتيكية للجيش (ATACMS) يطلق صاروخًا من موقع غير معروف على الساحل الشرقي لكوريا الجنوبية خلال مناورات كوريا الجنوبية-الأمريكية بالذخيرة الحية، التي تهدف إلى مواجهة تجربة صاروخية أجرتها كوريا الشمالية. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2024
© AFP 2023 / South Korea's Joint Chiefs of Staff
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أعلنت الجيش الكوري الجنوبي، صباح اليوم الثلاثاء، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا غير محدد النوع في اتجاه بحر اليابان.
وقالت رئاسة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية إنها تقوم بتحليل مدى الطيران للصاروخ الكوري الشمالي وقدراته الأخرى.
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2024
زعيم كوريا الشمالية يقود بنفسه دبابة قتالية خلال تدريبات عسكرية... فيديو
14 مارس, 07:37 GMT
يأتي أحدث إطلاق لصاروخ باليستي بعد مرور 15 يوما على قيام الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون بالإشراف على تدريبات لإطلاق النار تشمل قاذفات صواريخ متعددة الصاروخ في منطقة غرب البلاد.
وجاءت مناورات كوريا الشمالية في الوقت الذي تختتم فيه التدريبات السنوية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، اليوم الخميس.
والتدريبات المعروفة باسم مناورات "درع الحرية" هي الأولى التي تجرى منذ أن ألغت بيونغ يانغ، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، اتفاقا عسكريا بين الكوريتين أبرم، عام 2018، كان يهدف إلى تهدئة التوترات.
وتندد كوريا الشمالية بمثل هذه التدريبات العسكرية باعتبارها تدريبات على الحرب، في حين تقول سيئول إنها لأغراض دفاعية بحتة.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. الجيش الإسرائيلي يعلن رصد "هدف جوي مشبوه" وسقوطه فوق إيلات22:34 GMT
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