https://sputnikarabic.ae/20240401/بوتين-يوجه-بإعداد-الإجراءات-لضمان-دخول-روسيا-إلى-أكبر-4-اقتصادات-في-العالم-1087573565.html
بوتين يوجه بإعداد الإجراءات لضمان دخول روسيا إلى أكبر 4 اقتصادات في العالم
بوتين يوجه بإعداد الإجراءات لضمان دخول روسيا إلى أكبر 4 اقتصادات في العالم
سبوتنيك عربي
أوعز الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بحعل الاقتصاد الروسي واحدًا من أكبر أربعة اقتصادات في العالم من حيث تعادل القوة الشرائية، بحلول عام 2030. 01.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-01T10:39+0000
2024-04-01T10:39+0000
2024-04-01T10:39+0000
روسيا
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وجاء في قائمة التكليفات المنشورة على الصفحة الرسمية للكرملين: "تتخذ الحكومة بمشاركة الهيئات التنفيذية للكيانات المكونة تدابير لضمان: دخول روسيا الاتحادية أكبر أربعة اقتصادات في العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي، محسوبة على أساس تعادل القوة الشرائية، بحلول عام 2030".المسؤول عن التنفيذ هو رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين. يجب تقديم التقرير الأول بحلول 31 مارس/آذار 2025، ثم مرة واحدة في السنة.وقال النائب الأول لرئيس الوزراء أندريه بيلاؤسوف في منتصف شهر مارس/آذار، إنه لكي تصبح روسيا واحدة من أكبر أربعة اقتصادات في العالم بحلول عام 2030، تحتاج إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنحو 20%.وقال بوتين في مقابلة مع تاكر كارلسون، في فبراير/شباط، إن روسيا أصبحت في عام 2023 أكبر اقتصاد في أوروبا من حيث الناتج المحلي الإجمالي بتعادل القوة الشرائية والخامس في العالم. ووفقًا للرئيس، فإن الصين تأتي في المركز الأول، تليها الولايات المتحدة والهند واليابان.
https://sputnikarabic.ae/20240327/بوتين-روسيا-دولة-متعددة-الأعراق-والأديان-ويجب-أن-يُعامل-الجميع-باحترام-1087442657.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
بوتين يوجه بإعداد الإجراءات لضمان دخول روسيا إلى أكبر 4 اقتصادات في العالم
أوعز الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بحعل الاقتصاد الروسي واحدًا من أكبر أربعة اقتصادات في العالم من حيث تعادل القوة الشرائية، بحلول عام 2030.
وجاء في قائمة التكليفات المنشورة على الصفحة الرسمية للكرملين: "تتخذ الحكومة بمشاركة الهيئات التنفيذية للكيانات المكونة تدابير لضمان: دخول روسيا الاتحادية أكبر أربعة اقتصادات في العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي، محسوبة على أساس تعادل القوة الشرائية، بحلول عام 2030".
المسؤول عن التنفيذ هو رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين. يجب تقديم التقرير الأول بحلول 31 مارس/آذار 2025، ثم مرة واحدة في السنة.
وقال النائب الأول لرئيس الوزراء أندريه بيلاؤسوف في منتصف شهر مارس/آذار، إنه لكي تصبح روسيا واحدة من أكبر أربعة اقتصادات في العالم بحلول عام 2030، تحتاج إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنحو 20%.
وقال بوتين في مقابلة مع تاكر كارلسون، في فبراير/شباط، إن روسيا أصبحت في عام 2023 أكبر اقتصاد في أوروبا من حيث الناتج المحلي الإجمالي بتعادل القوة الشرائية والخامس في العالم. ووفقًا للرئيس، فإن الصين تأتي في المركز الأول، تليها الولايات المتحدة والهند واليابان.