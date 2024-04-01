بوتين يوجه بإعداد الإجراءات لضمان دخول روسيا إلى أكبر 4 اقتصادات في العالم

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القوات الروسية تقصف موقعا للمرتزقة في خاركوف
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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
145 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
On air
07:04 GMT
2 د
من الملعب
تألق فريق فيراري في جائزة استراليا الكبرى للفورمولا واحد
08:04 GMT
27 د
قوانين الاقتصاد
خبراء يوضحون أهمية التعاون النووي بين موسكو ودمشق
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
09:19 GMT
41 د
عرب بوينت بودكاست
هجرة العقول والأدمغة من البلدان العربية... إهمال رسمي أم سياسة متعمدة؟
10:03 GMT
26 د
مساحة حرة
لماذا فشل التحالف الأمريكي في حماية السفن في البحر الأحمر؟
10:31 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
On air
11:14 GMT
14 د
On air
12:05 GMT
24 د
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12:35 GMT
23 د
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13:05 GMT
24 د
الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
14:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: قوات العمليات التابعة لجهاز الأمن السوداني تتولى قيادة حرب المدن
14:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
وفد إسرائيلي يشارك في مفاوضات جديدة بالقاهرة حول غزة
15:03 GMT
59 د
كواليس السينما
السينما بين الأفول وتحديات الإستمرار
16:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
16:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
17:00 GMT
25 د
صدى الحياة
خبير: الوضع الكارثي في لبنان يجعله فعلا في قائمة أسفل البلدان السعيدة
17:25 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
17:54 GMT
6 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
On air
05:45 GMT
2 د
On air
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05:49 GMT
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On air
05:52 GMT
3 د
On air
05:54 GMT
4 د
الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
08:16 GMT
30 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
08:45 GMT
15 د
من الملعب
تألق فريق فيراري في جائزة استراليا الكبرى للفورمولا واحد
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
09:31 GMT
29 د
كواليس السينما
السينما بين الأفول وتحديات الإستمرار
10:03 GMT
28 د
صدى الحياة
خبير: الوضع الكارثي في لبنان يجعله فعلا في قائمة أسفل البلدان السعيدة
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
16:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
16:37 GMT
22 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
17:00 GMT
14 د
صدى الحياة
مخاطر السمنة وشركات غذائية تكسب الأرباح على حساب الأرواح
17:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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https://sputnikarabic.ae/20240401/بوتين-يوجه-بإعداد-الإجراءات-لضمان-دخول-روسيا-إلى-أكبر-4-اقتصادات-في-العالم-1087573565.html
بوتين يوجه بإعداد الإجراءات لضمان دخول روسيا إلى أكبر 4 اقتصادات في العالم
بوتين يوجه بإعداد الإجراءات لضمان دخول روسيا إلى أكبر 4 اقتصادات في العالم
سبوتنيك عربي
أوعز الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بحعل الاقتصاد الروسي واحدًا من أكبر أربعة اقتصادات في العالم من حيث تعادل القوة الشرائية، بحلول عام 2030. 01.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-01T10:39+0000
2024-04-01T10:39+0000
روسيا
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وجاء في قائمة التكليفات المنشورة على الصفحة الرسمية للكرملين: "تتخذ الحكومة بمشاركة الهيئات التنفيذية للكيانات المكونة تدابير لضمان: دخول روسيا الاتحادية أكبر أربعة اقتصادات في العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي، محسوبة على أساس تعادل القوة الشرائية، بحلول عام 2030".المسؤول عن التنفيذ هو رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين. يجب تقديم التقرير الأول بحلول 31 مارس/آذار 2025، ثم مرة واحدة في السنة.وقال النائب الأول لرئيس الوزراء أندريه بيلاؤسوف في منتصف شهر مارس/آذار، إنه لكي تصبح روسيا واحدة من أكبر أربعة اقتصادات في العالم بحلول عام 2030، تحتاج إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنحو 20%.وقال بوتين في مقابلة مع تاكر كارلسون، في فبراير/شباط، إن روسيا أصبحت في عام 2023 أكبر اقتصاد في أوروبا من حيث الناتج المحلي الإجمالي بتعادل القوة الشرائية والخامس في العالم. ووفقًا للرئيس، فإن الصين تأتي في المركز الأول، تليها الولايات المتحدة والهند واليابان.
https://sputnikarabic.ae/20240327/بوتين-روسيا-دولة-متعددة-الأعراق-والأديان-ويجب-أن-يُعامل-الجميع-باحترام-1087442657.html
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روسيا

بوتين يوجه بإعداد الإجراءات لضمان دخول روسيا إلى أكبر 4 اقتصادات في العالم

10:39 GMT 01.04.2024
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشارك في مؤتمر "الحركة الأولى"1 فبراير 2024
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشارك في مؤتمر الحركة الأولى1 فبراير 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2024
© Sputnik
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تابعنا عبر
أوعز الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بحعل الاقتصاد الروسي واحدًا من أكبر أربعة اقتصادات في العالم من حيث تعادل القوة الشرائية، بحلول عام 2030.
وجاء في قائمة التكليفات المنشورة على الصفحة الرسمية للكرملين: "تتخذ الحكومة بمشاركة الهيئات التنفيذية للكيانات المكونة تدابير لضمان: دخول روسيا الاتحادية أكبر أربعة اقتصادات في العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي، محسوبة على أساس تعادل القوة الشرائية، بحلول عام 2030".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال رسالة إلى الجمعية الفيدرالية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2024
بوتين: روسيا دولة متعددة الأعراق والأديان ويجب معاملة الجميع باحترام
27 مارس, 23:36 GMT
المسؤول عن التنفيذ هو رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين. يجب تقديم التقرير الأول بحلول 31 مارس/آذار 2025، ثم مرة واحدة في السنة.
وقال النائب الأول لرئيس الوزراء أندريه بيلاؤسوف في منتصف شهر مارس/آذار، إنه لكي تصبح روسيا واحدة من أكبر أربعة اقتصادات في العالم بحلول عام 2030، تحتاج إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنحو 20%.
وقال بوتين في مقابلة مع تاكر كارلسون، في فبراير/شباط، إن روسيا أصبحت في عام 2023 أكبر اقتصاد في أوروبا من حيث الناتج المحلي الإجمالي بتعادل القوة الشرائية والخامس في العالم. ووفقًا للرئيس، فإن الصين تأتي في المركز الأول، تليها الولايات المتحدة والهند واليابان.
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