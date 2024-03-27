https://sputnikarabic.ae/20240327/بوتين-روسيا-دولة-متعددة-الأعراق-والأديان-ويجب-أن-يُعامل-الجميع-باحترام-1087442657.html

بوتين: روسيا دولة متعددة الأعراق والأديان ويجب أن يُعامل الجميع باحترام

بوتين: روسيا دولة متعددة الأعراق والأديان ويجب أن يُعامل الجميع باحترام

سبوتنيك عربي

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، بأن روسيا دولة متعددة الأعراق والأديان مشددًا على ضرورة معاملة الجميع باحترام. 27.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-27T23:36+0000

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تورجوك - سبوتنيك. وقال بوتين خلال زيارة إلى بلدة في منطقة نفير وسط روسيا: "يجب ألا ننسى أبدًا أننا بلد متعدد الأعراق والأديان. يجب علينا دائما أن نتعامل باحترام".وأضاف: "هذا ما نقوم بفعله مع إخواننا من الديانات الأخرى: المسلمين واليهود والجميع".وتابع أن "ممثلي جميع الطوائف وجميع شعوب روسيا يظهرون أفضل ما لديهم في ساحة المعركة اليوم".وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قال بوتين في اجتماع مع ممثلي المنظمات الدينية إن روسيا ترى محاولات من بعض القوى إثارة مزيد من تصعيد الصراعات العالمية، لإطلاق "موجة من الفوضى والكراهية المتبادلة". موضحا أن هذا تهدف إلى زيادة عدم الاستقرار في العالم، وتقسيم الثقافات والشعوب والأديان العالمية، وإثارة صراع الحضارات. كل شيء يتوافق مع المبدأ الشهير "فرق تسد".وشدد آنذاك على أن: "مساهمة دياناتنا التقليدية في تعزيز القيم الأسرية، والتربية الوطنية للشباب، وبالطبع في التنمية المتناغمة للعلاقات بين الأعراق القائمة على الانسجام والتفاهم المتبادل بين الناس من مختلف الأعراق والتقاليد والأديان كبيرة".

https://sputnikarabic.ae/20240327/بوتين-تزويد-أوكرانيا-بمقاتلات-إف-16-لن-يغير-الوضع-في-ساحة-المعركة-1087442501.html

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فلاديمير بوتين, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن