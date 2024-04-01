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https://sputnikarabic.ae/20240401/شهود-عيان-يتحدثون-لـسبوتنيك-عن-اللحظات-الأولى-للقصف-الإسرائيلي-على-القنصلية-الإيرانية-بدمشق-1087600564.html
شهود عيان يتحدثون لـ"سبوتنيك" عن اللحظات الأولى للقصف الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية بدمشق
شهود عيان يتحدثون لـ"سبوتنيك" عن اللحظات الأولى للقصف الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية بدمشق
سبوتنيك عربي
ما تزال عمليات إزالة الأنقاض والبحث عن الضحايا مستمرة حتى هذه اللحظة في مبنى القنصلية الإيرانية بدمشق، بعد تدميرها بالكامل جراء العدوان الإسرائيلي بعد أمس... 01.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-01T23:37+0000
2024-04-01T23:46+0000
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وتعد المنطقة التي تقطن فيها السفارة الإيرانية بدمشق، إحدى المناطق الحيوية في العاصمة السورية، ويجاورها العديد من المباني السكنية والنقابية بالإضافة إلى مشفى الرازي الخاص والعديد من البنوك السورية.حول اللحظات الأولى للعدوان الإسرائيلي على القنصلية، قال الدكتور (جميل ذوب) الطبيب المقيم في قسم الإسعاف بمشفى (الرازي) المحاذي للقنصلية إن "التفجيرات التي حصلت كانت شبيهة بالزلازل فالأصوات تعالت ما بين الصراخ وأصوات التفجير"، لافتاً إلى "استقبال المشفى للعديد من الضحايا بحكم قربه من السفارة، وقد تم أخذ جميع الإجراءات اللازمة سواء من تصوير شعاعي أو فحوصات أو تحاليل".وأشار الدكتور جميل إلى أن جميع الضحايا من جنسيات سورية ولا يوجد أي منهم أجنبي، وأضاف: "عشرات السيارات دمرت، بالإضافة إلى تدمير مبنى القنصلية الإيرانية بشكل كامل".أما عمر، وهو مخبري في مشفى (الرازي) أيضاً، قال لـ "سبوتنيك": "سمعنا عددًا من الضربات المتتالية فتوجهنا إلى خارج المشفى كنوع من الفضول فكان الدخان يملأ المكان والدمار شمل للعديد من الأبنية المجاورة للسفارة، وقد تم أسعاف العديد من المدنيين، وما زالت عمليات البحث عن الضحايا الموجدين تحت الأنقاض إلى هذه اللحظة".بدوره، قال محمد، وهو أحد الأبنية المجاورة للسفارة الإيرانية، لـ "سبوتنيك" أن "المنطقة تعد مدنية ولا يوجد بها مكان أمني أو عسكري، فالاستهداف الصهيوني هو استهداف للسوريين بكل معنى الكلمة وهذا ما يعكس حقيقة الكيان الصهيوني الذي لا يعرف معنى القوانين الدولية ولا يحترم أي نوع من الأنظمة الدولية".وكان قد أدان وزير الخارجية السوري فيصل مقداد الضربات الإسرائيلية التي استهدفت مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق، الإثنين، مؤكدا أن العلاقات بين بلاده وإيران "لن تتأثر".وقال وزير الخارجية السوري، من مقر السفارة الإيرانية بدمشق: "ندين بقوة هذا الاعتداء الإرهابي الشنيع الذي استهدف مبنى القنصلية الإيرانية بدمشق وأدى إلى استشهاد عدد من الأبرياء".وأضاف: "إسرائيل لن تستطيع التأثير على العلاقات التي تربط بين إيران وسوريا لافتًا في تصريح صحفي إلى سوريا اتخذت الكثير من الخطوات ولكن ما ستقوم به لا يوجد مجال للإعلام، ولكن شعبنا اعتاد على الرد على مثل هذه الاعتداءات الجبانة، وأن يثبت للإنسانية أنه لا يمكن أن تواجه إلا من خلال الصمود ودعم المقاومة سواء في إيران أو العراق أو لبنان أو فلسطين.
https://sputnikarabic.ae/20240401/الخارجية-الروسية-تدين-بشدة-الهجوم-الإسرائيلي-على-القنصلية-الإيرانية-في-دمشق-1087598692.html
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عدوان إسرائيلي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إيران, أخبار إيران
عدوان إسرائيلي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إيران, أخبار إيران

شهود عيان يتحدثون لـ"سبوتنيك" عن اللحظات الأولى للقصف الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية بدمشق

23:37 GMT 01.04.2024 (تم التحديث: 23:46 GMT 01.04.2024)
© Photo / Shams Melhem اللحظات الأولى للعدوان الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية بدمشق
 اللحظات الأولى للعدوان الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية بدمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2024
© Photo / Shams Melhem
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ما تزال عمليات إزالة الأنقاض والبحث عن الضحايا مستمرة حتى هذه اللحظة في مبنى القنصلية الإيرانية بدمشق، بعد تدميرها بالكامل جراء العدوان الإسرائيلي بعد أمس الإثنين.
وتعد المنطقة التي تقطن فيها السفارة الإيرانية بدمشق، إحدى المناطق الحيوية في العاصمة السورية، ويجاورها العديد من المباني السكنية والنقابية بالإضافة إلى مشفى الرازي الخاص والعديد من البنوك السورية.
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2024
الخارجية الروسية تدين بشدة الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق
19:56 GMT
حول اللحظات الأولى للعدوان الإسرائيلي على القنصلية، قال الدكتور (جميل ذوب) الطبيب المقيم في قسم الإسعاف بمشفى (الرازي) المحاذي للقنصلية إن "التفجيرات التي حصلت كانت شبيهة بالزلازل فالأصوات تعالت ما بين الصراخ وأصوات التفجير"، لافتاً إلى "استقبال المشفى للعديد من الضحايا بحكم قربه من السفارة، وقد تم أخذ جميع الإجراءات اللازمة سواء من تصوير شعاعي أو فحوصات أو تحاليل".
وأشار الدكتور جميل إلى أن جميع الضحايا من جنسيات سورية ولا يوجد أي منهم أجنبي، وأضاف: "عشرات السيارات دمرت، بالإضافة إلى تدمير مبنى القنصلية الإيرانية بشكل كامل".
أما عمر، وهو مخبري في مشفى (الرازي) أيضاً، قال لـ "سبوتنيك": "سمعنا عددًا من الضربات المتتالية فتوجهنا إلى خارج المشفى كنوع من الفضول فكان الدخان يملأ المكان والدمار شمل للعديد من الأبنية المجاورة للسفارة، وقد تم أسعاف العديد من المدنيين، وما زالت عمليات البحث عن الضحايا الموجدين تحت الأنقاض إلى هذه اللحظة".
بدوره، قال محمد، وهو أحد الأبنية المجاورة للسفارة الإيرانية، لـ "سبوتنيك" أن "المنطقة تعد مدنية ولا يوجد بها مكان أمني أو عسكري، فالاستهداف الصهيوني هو استهداف للسوريين بكل معنى الكلمة وهذا ما يعكس حقيقة الكيان الصهيوني الذي لا يعرف معنى القوانين الدولية ولا يحترم أي نوع من الأنظمة الدولية".
وكان قد أدان وزير الخارجية السوري فيصل مقداد الضربات الإسرائيلية التي استهدفت مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق، الإثنين، مؤكدا أن العلاقات بين بلاده وإيران "لن تتأثر".
© Photo / Shams Melhem اللحظات الأولى للعدوان الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية بدمشق
 اللحظات الأولى للعدوان الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية بدمشق - سبوتنيك عربي
1/14
© Photo / Shams Melhem
اللحظات الأولى للعدوان الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية بدمشق
© Photo / Shams Melhem اللحظات الأولى للعدوان الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية بدمشق
 اللحظات الأولى للعدوان الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية بدمشق - سبوتنيك عربي
2/14
© Photo / Shams Melhem
اللحظات الأولى للعدوان الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية بدمشق
© Photo / Shams Melhem اللحظات الأولى للعدوان الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية بدمشق
 اللحظات الأولى للعدوان الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية بدمشق - سبوتنيك عربي
3/14
© Photo / Shams Melhem
اللحظات الأولى للعدوان الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية بدمشق
© Photo / Shams Melhem اللحظات الأولى للعدوان الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية بدمشق
 اللحظات الأولى للعدوان الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية بدمشق - سبوتنيك عربي
4/14
© Photo / Shams Melhem
اللحظات الأولى للعدوان الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية بدمشق
© Photo / Shams Melhem اللحظات الأولى للعدوان الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية بدمشق
 اللحظات الأولى للعدوان الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية بدمشق - سبوتنيك عربي
5/14
© Photo / Shams Melhem
اللحظات الأولى للعدوان الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية بدمشق
© Photo / Shams Melhem اللحظات الأولى للعدوان الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية بدمشق
 اللحظات الأولى للعدوان الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية بدمشق - سبوتنيك عربي
6/14
© Photo / Shams Melhem
اللحظات الأولى للعدوان الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية بدمشق
© Photo / Shams Melhem اللحظات الأولى للعدوان الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية بدمشق
 اللحظات الأولى للعدوان الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية بدمشق - سبوتنيك عربي
7/14
© Photo / Shams Melhem
اللحظات الأولى للعدوان الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية بدمشق
© Photo / Shams Melhem اللحظات الأولى للعدوان الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية بدمشق
 اللحظات الأولى للعدوان الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية بدمشق - سبوتنيك عربي
8/14
© Photo / Shams Melhem
اللحظات الأولى للعدوان الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية بدمشق
© Photo / Shams Melhem اللحظات الأولى للعدوان الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية بدمشق
 اللحظات الأولى للعدوان الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية بدمشق - سبوتنيك عربي
9/14
© Photo / Shams Melhem
اللحظات الأولى للعدوان الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية بدمشق
© Photo / Shams Melhem اللحظات الأولى للعدوان الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية بدمشق
 اللحظات الأولى للعدوان الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية بدمشق - سبوتنيك عربي
10/14
© Photo / Shams Melhem
اللحظات الأولى للعدوان الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية بدمشق
© Photo / Shams Melhem اللحظات الأولى للعدوان الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية بدمشق
 اللحظات الأولى للعدوان الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية بدمشق - سبوتنيك عربي
11/14
© Photo / Shams Melhem
اللحظات الأولى للعدوان الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية بدمشق
© Photo / Shams Melhem اللحظات الأولى للعدوان الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية بدمشق
 اللحظات الأولى للعدوان الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية بدمشق - سبوتنيك عربي
12/14
© Photo / Shams Melhem
اللحظات الأولى للعدوان الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية بدمشق
© Photo / Shams Melhem اللحظات الأولى للعدوان الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية بدمشق
 اللحظات الأولى للعدوان الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية بدمشق - سبوتنيك عربي
13/14
© Photo / Shams Melhem
اللحظات الأولى للعدوان الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية بدمشق
© Photo / Shams Melhem اللحظات الأولى للعدوان الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية بدمشق
 اللحظات الأولى للعدوان الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية بدمشق - سبوتنيك عربي
14/14
© Photo / Shams Melhem
اللحظات الأولى للعدوان الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية بدمشق
1/14
© Photo / Shams Melhem
اللحظات الأولى للعدوان الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية بدمشق
2/14
© Photo / Shams Melhem
اللحظات الأولى للعدوان الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية بدمشق
3/14
© Photo / Shams Melhem
اللحظات الأولى للعدوان الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية بدمشق
4/14
© Photo / Shams Melhem
اللحظات الأولى للعدوان الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية بدمشق
5/14
© Photo / Shams Melhem
اللحظات الأولى للعدوان الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية بدمشق
6/14
© Photo / Shams Melhem
اللحظات الأولى للعدوان الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية بدمشق
7/14
© Photo / Shams Melhem
اللحظات الأولى للعدوان الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية بدمشق
8/14
© Photo / Shams Melhem
اللحظات الأولى للعدوان الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية بدمشق
9/14
© Photo / Shams Melhem
اللحظات الأولى للعدوان الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية بدمشق
10/14
© Photo / Shams Melhem
اللحظات الأولى للعدوان الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية بدمشق
11/14
© Photo / Shams Melhem
اللحظات الأولى للعدوان الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية بدمشق
12/14
© Photo / Shams Melhem
اللحظات الأولى للعدوان الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية بدمشق
13/14
© Photo / Shams Melhem
اللحظات الأولى للعدوان الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية بدمشق
14/14
© Photo / Shams Melhem
اللحظات الأولى للعدوان الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية بدمشق
وقال وزير الخارجية السوري، من مقر السفارة الإيرانية بدمشق: "ندين بقوة هذا الاعتداء الإرهابي الشنيع الذي استهدف مبنى القنصلية الإيرانية بدمشق وأدى إلى استشهاد عدد من الأبرياء".
وأضاف: "إسرائيل لن تستطيع التأثير على العلاقات التي تربط بين إيران وسوريا لافتًا في تصريح صحفي إلى سوريا اتخذت الكثير من الخطوات ولكن ما ستقوم به لا يوجد مجال للإعلام، ولكن شعبنا اعتاد على الرد على مثل هذه الاعتداءات الجبانة، وأن يثبت للإنسانية أنه لا يمكن أن تواجه إلا من خلال الصمود ودعم المقاومة سواء في إيران أو العراق أو لبنان أو فلسطين.
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