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عرب بوينت بودكاست
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فتح تنفي لـ "سبوتنيك" أي لقاء بين السلطة وإسرائيل
فتح تنفي لـ "سبوتنيك" أي لقاء بين السلطة وإسرائيل
سبوتنيك عربي
نفى مسؤول العلاقات السياسية في حركة "فتح" في لبنان د. سرحان أسعد أي لقاء بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، مؤكداً أن تسريب هذا الخبر يهدف إلى إثارة الفتنة في... 01.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-01T08:59+0000
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العالم العربي
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ورأى أن الانقسام في حديث لإذاعة "سبوتنيك" يساعد الجيش الإسرائيلي في مخططه التدميري وقال: "أنا دائما أدعو للوحدة ولكن البعض من حركة "حماس" يحاولون إنهاء أي اتفاق بين الفلسطينيين، وهذا يخدم جيش الاحتلال باعتراف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يهدف إلى تعميق الخلاف وإطالة أمده".واعتبر أن هذه الأساليب تخدم أجندة مَن يدعم "حماس "مالياً وعسكرياً وسياسياً وتابع: "رواتب الحركة تأتي من مطار بن غوريون ومشروعهم الذي يخدم إسرائيل كُشف ويحاولون ضرب كل ما قام به الرئيس محمود عباس من خلال حكومته الجديدة بهدف إنهاء الانقسام الداخلي".وشدد أسعد على أن "حماس" تريد أن تستمر في سيطرتها على قطاع غزة، وتستغل موارد القطاع و تجبي الضرائب من المواطنين الفلسطينيين، علماً أن السلطة الفلسطينية هي من تؤمن الخدمات من كهرباء وماء وغيرها. ويحمل "حماس" مسؤولية الدمار الذي حلّ على أهالي غزة. وأعلن أسعد عن قرار جديد للمجلس الوطني الفلسطيني بوقف أي تنسيق مع تل أبيب، لافتاً إلى أن هذه الاتفاقيات لم تكن تشمل الجانب الأمني إنما تتعلق بالتنسيق المدني بهدف تسيير أمور الشعب الفلسطيني .
https://sputnikarabic.ae/20240401/إعلام-اعتقال-شقيقة-هنية-للاشتباه-بتواصلها-مع-عناصر-حماس-والتحريض-على-ارتكاب-عمل-إرهابي-في-إسرائيل-1087569756.html
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العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك
العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك

فتح تنفي لـ "سبوتنيك" أي لقاء بين السلطة وإسرائيل

08:59 GMT 01.04.2024 (تم التحديث: 09:21 GMT 01.04.2024)
© AFP 2023 / Ahmed Zakout قصف قوات الجيش الإسرائيلي في مدينة غزة، قطاع غزة، فلسطين
قصف قوات الجيش الإسرائيلي في مدينة غزة، قطاع غزة، فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2024
© AFP 2023 / Ahmed Zakout
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حصري
نفى مسؤول العلاقات السياسية في حركة "فتح" في لبنان د. سرحان أسعد أي لقاء بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، مؤكداً أن تسريب هذا الخبر يهدف إلى إثارة الفتنة في الداخل الفلسطيني، وتوسيع الانقسام الداخلي إلى مناطق أخرى في الضفة الغربية والقدس والشتات.
ورأى أن الانقسام في حديث لإذاعة "سبوتنيك" يساعد الجيش الإسرائيلي في مخططه التدميري وقال: "أنا دائما أدعو للوحدة ولكن البعض من حركة "حماس" يحاولون إنهاء أي اتفاق بين الفلسطينيين، وهذا يخدم جيش الاحتلال باعتراف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يهدف إلى تعميق الخلاف وإطالة أمده".
ضابط أمن إسرائيلي يراقب الفلسطينيين المسلمين أثناء مشاركتهم في صلاة ظهر الجمعة في حي رأس العامود بالقدس الشرقية، في 20 أكتوبر، 2023، في أعقاب تقييد الشرطة الإسرائيلية للعمر فوق 50 عامًا للمصلين الراغبين في الوصول إلى مجمع المسجد الأقصى - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2024
إعلام: اعتقال شقيقة هنية للاشتباه بتواصلها مع عناصر حماس والتحريض على ارتكاب عمل إرهابي في إسرائيل
06:52 GMT
واعتبر أن هذه الأساليب تخدم أجندة مَن يدعم "حماس "مالياً وعسكرياً وسياسياً وتابع: "رواتب الحركة تأتي من مطار بن غوريون ومشروعهم الذي يخدم إسرائيل كُشف ويحاولون ضرب كل ما قام به الرئيس محمود عباس من خلال حكومته الجديدة بهدف إنهاء الانقسام الداخلي".
وشدد أسعد على أن "حماس" تريد أن تستمر في سيطرتها على قطاع غزة، وتستغل موارد القطاع و تجبي الضرائب من المواطنين الفلسطينيين، علماً أن السلطة الفلسطينية هي من تؤمن الخدمات من كهرباء وماء وغيرها. ويحمل "حماس" مسؤولية الدمار الذي حلّ على أهالي غزة.
وأعلن أسعد عن قرار جديد للمجلس الوطني الفلسطيني بوقف أي تنسيق مع تل أبيب، لافتاً إلى أن هذه الاتفاقيات لم تكن تشمل الجانب الأمني إنما تتعلق بالتنسيق المدني بهدف تسيير أمور الشعب الفلسطيني .
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