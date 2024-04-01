https://sputnikarabic.ae/20240401/معدلات-البطالة-في-العالم-والشرق-الأوسط-1087573456.html
معدلات البطالة في العالم والشرق الأوسط
معدلات البطالة في العالم والشرق الأوسط
سبوتنيك عربي
معدل البطالة هو مؤشر مهم لاقتصاد أي بلد. قام فريق "سبوتنيك" بجمع بيانات عن مستوى البطالة في مختلف دول العالم والشرق الأوسط. 01.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-01T10:30+0000
2024-04-01T10:30+0000
2024-04-01T10:30+0000
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سبوتنيك عربي
انفوجرافيك, اقتصاد, أخبار الشرق الأوسط, العالم, أخبار العالم الآن, инфографика
انفوجرافيك, اقتصاد, أخبار الشرق الأوسط, العالم, أخبار العالم الآن, инфографика
معدلات البطالة في العالم والشرق الأوسط
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معدل البطالة هو مؤشر مهم لاقتصاد أي بلد. قام فريق "سبوتنيك" بجمع بيانات عن مستوى البطالة في مختلف دول العالم والشرق الأوسط.