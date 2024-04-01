مقارنة الحليب المحفوظ من أوائل القرن العشرين بالحليب الحديث

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القوات الروسية تقصف موقعا للمرتزقة في خاركوف
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البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
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07:04 GMT
2 د
من الملعب
تألق فريق فيراري في جائزة استراليا الكبرى للفورمولا واحد
08:04 GMT
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قوانين الاقتصاد
خبراء يوضحون أهمية التعاون النووي بين موسكو ودمشق
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
09:19 GMT
41 د
عرب بوينت بودكاست
هجرة العقول والأدمغة من البلدان العربية... إهمال رسمي أم سياسة متعمدة؟
10:03 GMT
26 د
مساحة حرة
لماذا فشل التحالف الأمريكي في حماية السفن في البحر الأحمر؟
10:31 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
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14 د
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24 د
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24 د
الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
14:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: قوات العمليات التابعة لجهاز الأمن السوداني تتولى قيادة حرب المدن
14:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
وفد إسرائيلي يشارك في مفاوضات جديدة بالقاهرة حول غزة
15:03 GMT
59 د
كواليس السينما
السينما بين الأفول وتحديات الإستمرار
16:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
16:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
17:00 GMT
25 د
صدى الحياة
خبير: الوضع الكارثي في لبنان يجعله فعلا في قائمة أسفل البلدان السعيدة
17:25 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
17:54 GMT
6 د
لبنان والعالم
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18:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
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02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
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05:45 GMT
2 د
On air
05:47 GMT
2 د
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05:49 GMT
4 د
On air
05:52 GMT
3 د
On air
05:54 GMT
4 د
الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
08:16 GMT
30 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
08:45 GMT
15 د
من الملعب
تألق فريق فيراري في جائزة استراليا الكبرى للفورمولا واحد
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
09:31 GMT
29 د
كواليس السينما
السينما بين الأفول وتحديات الإستمرار
10:03 GMT
28 د
صدى الحياة
خبير: الوضع الكارثي في لبنان يجعله فعلا في قائمة أسفل البلدان السعيدة
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
16:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
16:37 GMT
22 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
17:00 GMT
14 د
صدى الحياة
مخاطر السمنة وشركات غذائية تكسب الأرباح على حساب الأرواح
17:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
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https://sputnikarabic.ae/20240401/مقارنة-الحليب-المحفوظ-من-أوائل-القرن-العشرين-بالحليب-الحديث-1087572044.html
مقارنة الحليب المحفوظ من أوائل القرن العشرين بالحليب الحديث
مقارنة الحليب المحفوظ من أوائل القرن العشرين بالحليب الحديث
سبوتنيك عربي
اكتشف العلماء كبسولات زمنية تحتوي على مسحوق حليب كامل الدسم عمره 117 عامًا. تم نقله خلال بعثة إرنست شاكلتون البريطانية إلى القطب الجنوبي في بداية القرن... 01.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-01T09:38+0000
2024-04-01T09:38+0000
مجتمع
علوم
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ووفقا للدراسة، مع مرور الوقت، وعلى الرغم من التقدم في تربية الأبقار والممارسات الزراعية، فإن الحليب الحديث لديه أوجه تشابه أكثر من الاختلافات مع مشروب الماضي.تم تجميد عينات عام 1907، في حاوية في معسكر شاكلتون الأساسي لمدة 100 عام. تم العثور عليها أثناء أعمال الترميم في إطار مشروع استعادة صندوق التراث في القطب الجنوبي.وقال الكيميائي سكيلت جيه أنيما: "على الرغم من أكثر من قرن من الاختلاف بين العينات، فإن تكوين المكونات الرئيسية والوصف التفصيلي للبروتينات والدهون والمكونات الثانوية لم يتغير بشكل كبير على مر السنين".ووفقا له، في تكوين حليب الماضي والحاضر، كانت المكونات المعدنية الرئيسية متطابقة تقريبا، باستثناء محتوى أعلى من الرصاص والقصدير والحديد.ويعتقد العلماء أن هذا يرجع إلى جودة الحاوية التي تم تخزين المسحوق فيها. ومع ذلك، فإن استخدام الفولاذ المقاوم للصدأ والمياه العالية الجودة قد قضى على هذه المشكلة في الحليب المجفف الحديث. ونشرت الدراسة في مجلة "جورنال أوف ديري سينس".
https://sputnikarabic.ae/20240319/مشاهد-مذهلة-ترصد-لأول-مرة-لديدان-عمياء-تنفث-الحليب-لإطعام-صغارها-فيديو-1087173875.html
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علوم
علوم

مقارنة الحليب المحفوظ من أوائل القرن العشرين بالحليب الحديث

09:38 GMT 01.04.2024
© Sputnik . Alexandr Kryazhevحليب
حليب - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2024
© Sputnik . Alexandr Kryazhev
تابعنا عبر
اكتشف العلماء كبسولات زمنية تحتوي على مسحوق حليب كامل الدسم عمره 117 عامًا. تم نقله خلال بعثة إرنست شاكلتون البريطانية إلى القطب الجنوبي في بداية القرن العشرين.
ووفقا للدراسة، مع مرور الوقت، وعلى الرغم من التقدم في تربية الأبقار والممارسات الزراعية، فإن الحليب الحديث لديه أوجه تشابه أكثر من الاختلافات مع مشروب الماضي.
تم تجميد عينات عام 1907، في حاوية في معسكر شاكلتون الأساسي لمدة 100 عام. تم العثور عليها أثناء أعمال الترميم في إطار مشروع استعادة صندوق التراث في القطب الجنوبي.
ديدان - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2024
مجتمع
مشاهد مذهلة ترصد لأول مرة لديدان عمياء تنفث الحليب لإطعام صغارها... فيديو
19 مارس, 13:57 GMT
وقال الكيميائي سكيلت جيه أنيما: "على الرغم من أكثر من قرن من الاختلاف بين العينات، فإن تكوين المكونات الرئيسية والوصف التفصيلي للبروتينات والدهون والمكونات الثانوية لم يتغير بشكل كبير على مر السنين".
ووفقا له، في تكوين حليب الماضي والحاضر، كانت المكونات المعدنية الرئيسية متطابقة تقريبا، باستثناء محتوى أعلى من الرصاص والقصدير والحديد.
ويعتقد العلماء أن هذا يرجع إلى جودة الحاوية التي تم تخزين المسحوق فيها. ومع ذلك، فإن استخدام الفولاذ المقاوم للصدأ والمياه العالية الجودة قد قضى على هذه المشكلة في الحليب المجفف الحديث. ونشرت الدراسة في مجلة "جورنال أوف ديري سينس".
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