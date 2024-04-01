https://sputnikarabic.ae/20240401/مقارنة-الحليب-المحفوظ-من-أوائل-القرن-العشرين-بالحليب-الحديث-1087572044.html
مقارنة الحليب المحفوظ من أوائل القرن العشرين بالحليب الحديث
مقارنة الحليب المحفوظ من أوائل القرن العشرين بالحليب الحديث
سبوتنيك عربي
اكتشف العلماء كبسولات زمنية تحتوي على مسحوق حليب كامل الدسم عمره 117 عامًا. تم نقله خلال بعثة إرنست شاكلتون البريطانية إلى القطب الجنوبي في بداية القرن... 01.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-01T09:38+0000
2024-04-01T09:38+0000
2024-04-01T09:38+0000
مجتمع
علوم
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ووفقا للدراسة، مع مرور الوقت، وعلى الرغم من التقدم في تربية الأبقار والممارسات الزراعية، فإن الحليب الحديث لديه أوجه تشابه أكثر من الاختلافات مع مشروب الماضي.تم تجميد عينات عام 1907، في حاوية في معسكر شاكلتون الأساسي لمدة 100 عام. تم العثور عليها أثناء أعمال الترميم في إطار مشروع استعادة صندوق التراث في القطب الجنوبي.وقال الكيميائي سكيلت جيه أنيما: "على الرغم من أكثر من قرن من الاختلاف بين العينات، فإن تكوين المكونات الرئيسية والوصف التفصيلي للبروتينات والدهون والمكونات الثانوية لم يتغير بشكل كبير على مر السنين".ووفقا له، في تكوين حليب الماضي والحاضر، كانت المكونات المعدنية الرئيسية متطابقة تقريبا، باستثناء محتوى أعلى من الرصاص والقصدير والحديد.ويعتقد العلماء أن هذا يرجع إلى جودة الحاوية التي تم تخزين المسحوق فيها. ومع ذلك، فإن استخدام الفولاذ المقاوم للصدأ والمياه العالية الجودة قد قضى على هذه المشكلة في الحليب المجفف الحديث. ونشرت الدراسة في مجلة "جورنال أوف ديري سينس".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
علوم
مقارنة الحليب المحفوظ من أوائل القرن العشرين بالحليب الحديث
اكتشف العلماء كبسولات زمنية تحتوي على مسحوق حليب كامل الدسم عمره 117 عامًا. تم نقله خلال بعثة إرنست شاكلتون البريطانية إلى القطب الجنوبي في بداية القرن العشرين.
ووفقا للدراسة، مع مرور الوقت، وعلى الرغم من التقدم في تربية الأبقار والممارسات الزراعية، فإن الحليب الحديث لديه أوجه تشابه أكثر من الاختلافات مع مشروب الماضي.
تم تجميد عينات عام 1907، في حاوية في معسكر شاكلتون الأساسي لمدة 100 عام. تم العثور عليها أثناء أعمال الترميم في إطار مشروع استعادة صندوق التراث في القطب الجنوبي.
وقال الكيميائي سكيلت جيه أنيما: "على الرغم من أكثر من قرن من الاختلاف بين العينات، فإن تكوين المكونات الرئيسية والوصف التفصيلي للبروتينات والدهون والمكونات الثانوية لم يتغير بشكل كبير على مر السنين".
ووفقا له، في تكوين حليب الماضي والحاضر، كانت المكونات المعدنية الرئيسية متطابقة تقريبا، باستثناء محتوى أعلى من الرصاص والقصدير والحديد.
ويعتقد العلماء أن هذا يرجع إلى جودة الحاوية التي تم تخزين المسحوق فيها. ومع ذلك، فإن استخدام الفولاذ المقاوم للصدأ والمياه العالية الجودة قد قضى على هذه المشكلة في الحليب المجفف الحديث. ونشرت الدراسة في مجلة "جورنال أوف ديري سينس".