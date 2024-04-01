https://sputnikarabic.ae/20240401/مقتل-قائد-بـفيلق-القدس-الإيراني-في-الغارة-الإسرائيلية-على-قنصلية-طهران-بدمشق-1087593545.html

مقتل قائد بـ"فيلق القدس" الإيراني في الغارة الإسرائيلية على قنصلية طهران بدمشق

مقتل قائد بـ"فيلق القدس" الإيراني في الغارة الإسرائيلية على قنصلية طهران بدمشق

سبوتنيك عربي

أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني، بمقتل قائد في "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، العميد محمد رضا زاهدي، إثر الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مبنى... 01.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-01T16:07+0000

2024-04-01T16:07+0000

2024-04-01T16:07+0000

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وأفادت وكالة أنباء "دانشجو" الإيرانية، بـ"مقتل محمد رضا زاهدي، القائد في فيلق القدس، في القصف على حي المزة بدمشق".وقالت الدفاع السورية، في بيان، اليوم الاثنين، إنه "في حوالي الساعة 00 : 17 مساء اليوم (بتوقيت دمشق)، شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفًا مبنى القنصلية الإيرانية بدمشق، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها وأدى العدوان إلى تدمير البناء بكامله واستشهاد وإصابة كل من بداخله ويجري العمل على انتشال جثامين الشهداء وإسعاف الجرحى وإزالة الأنقاض".وقال مراسل "سبوتنيك"، إن أعمدة الدخان تتصاعد من منطقة المزة، على الأطراف الجنوبية الغربية للعاصمة دمشق.وحصل المراسل على معلومات تفيد بأن طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ من أجواء الجولان السوري المحتل، وأن الدفاعات الجوية السورية أسقطت معظم الصواريخ الإسرائيلية قبل وصولها إلى هدفها.ووفقا لمراسل "سبوتنيك"، فإن المعلومات المتوافرة تشير إلى وقوع ضحايا ومصابين جراء العدوان الإسرائيلي على حي المزة بدمشق.وذكرت وكالة "سانا" السورية، بالقول: "تصدت وسائط الدفاع الجوي السورية لأهداف جوية معادية في محيط العاصمة دمشق، ما أسفر عن دوي انفجارات".وأفاد مراسل "سبوتنيك" في دمشق، يوم أمس الأحد، بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لصواريخ معادية في محيط العاصمة دمشق.وقال مراسل "سبوتنيك" في دمشق، إن الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان إسرائيلي في محيط العاصمة دمشق، وأكد المراسل أن الصواريخ الاعتراضية لسلاح الدفاع الجوي السوري، تصدت لمعظم الصواريخ الإسرائيلية في الأجواء الجنوبية والجنوبية الغربية لريف العاصمة دمشق.

https://sputnikarabic.ae/20240401/مراسل-سبوتنيك-سماع-دوي-انفجارات-عنيفة-جنوب-العاصمة-السورية-دمشق---عاجل-1087588089.html

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