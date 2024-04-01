https://sputnikarabic.ae/20240401/مراسل-سبوتنيك-سماع-دوي-انفجارات-عنيفة-جنوب-العاصمة-السورية-دمشق---عاجل-1087588089.html

انفجار عنيف يدمر مبنى ملاصقا للسفارة الإيرانية في دمشق

انفجار عنيف يدمر مبنى ملاصقا للسفارة الإيرانية في دمشق

سبوتنيك عربي

أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، بسماع دوي انفجارات عنيفة جنوب غربي العاصمة السورية دمشق. 01.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-01T14:07+0000

2024-04-01T14:07+0000

2024-04-01T15:29+0000

العالم العربي

أخبار سوريا اليوم

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/04/01/1087588781_0:190:1280:910_1920x0_80_0_0_18a0bb3e8693d4efffce64a81e7fce05.jpg

وأضاف مراسل "سبوتنيك" بتصاعد أعمدة الدخان من منطقة المزة على الأطراف الجنوبية الغربية للعاصمة دمشق.وأشار مراسل "سبوتنيك" في دمشق انهيار بناء ملاصق لبناء السفارة الإيرانية في حي المزة بمدينة دمشق نتيجة عدوان إسرائيلي.وحصل المراسل على معلومات أن طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ من فوق الجولان السوري المحتل، الدفاعات الجوية السورية أسقطت معظم الصواريخ الإسرائيلية قبل وصولها إلى هدفها.كما أفاد مراسل "سبوتنيك" بتضرر مقر السفارة الإيرانية لدى سوريا بحي المزة في العاصمة دمشق، إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت نقطة بمحيطها.وقال مراسل "سبوتنيك" إن "غارة إسرائيلية على محيط السفارة الإيرانية بحي المزة أسفرت عن تضرر أجزاء من مبناها".ووفقا لمراسل "سبوتنيك"، فإن المعلومات المتوافرة تشير إلى وقوع ضحايا ومصابين جراء العدوان الإسرائيلي على حي المزة بدمشق، ولا معلومات حول جنسية الضحايا والمصابين.وذكرت وكالة "سانا"، أنه "تصدت وسائط الدفاع الجوي السورية لأهداف جوية معادية في محيط العاصمة دمشق، ما أسفر عن دوي انفجارات، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا".وأفادت الوكالة بسماع دوي انفجارات في محيط دمشق، مضيفة أن "وسائط دفاعنا الجوي تتصدى لأهداف معادية في محيط دمشق".وأفاد مراسل "سبوتنيك" في دمشق، يوم أمس الأحد، بأن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ معادية في محيط العاصمة دمشق.وقال مراسل "سبوتنيك" في دمشق، إن الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان إسرائيلي في محيط العاصمة دمشق.وأكد المراسل أن الصواريخ الاعتراضية لسلاح الدفاع الجوي تصدت لمعظم الصواريخ الإسرائيلية في الأجواء الجنوبية والجنوبية الغربية لريف العاصمة دمشق.وتشير المعلومات التي توافرت لـ"سبوتنيك" إلى أن طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من صواريخ "جو- أرض" من فوق أراضي الجولان السوري المحتل، باتجاه بعض المواقع في ريف دمشق.وأفاد شهود عيان يقطنون في الريف الغربي للعاصمة السورية لـ"سبوتنيك"، بأن "صواريخ الدفاع الجوي السوري تصدت للغارات الإسرائيلية في أجواء بلدتي "الديماس وجمرايا".وأشار الشهود إلى سماع أصوات سيارات الإطفاء وفرق الدفاع المدني أثناء توجهها نحو المواقع المستهدفة.وأفاد مصدر عسكري سوري لمراسل "سبوتنيك"، يوم الجمعة، بمقتل وإصابة عدد من المدنيين والعسكريين جراء قصف جوي إسرائيلي، بالتزامن مع هجوم من جماعات إرهابية على مدينة حلب.

https://sputnikarabic.ae/20240331/الدفاعات-الجوية-السورية-تتصدى-لصواريخ-معادية-في-محيط-العاصمة-دمشق-1087564712.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, أخبار سوريا اليوم