انفجار عنيف يدمر مبنى ملاصقا للسفارة الإيرانية في دمشق
14:07 GMT 01.04.2024 (تم التحديث: 15:29 GMT 01.04.2024)
© Sputnik . Ali Hashemدوي انفجارات عنيفة جنوب العاصمة السورية
© Sputnik . Ali Hashem
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أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، بسماع دوي انفجارات عنيفة جنوب غربي العاصمة السورية دمشق.
وأضاف مراسل "سبوتنيك" بتصاعد أعمدة الدخان من منطقة المزة على الأطراف الجنوبية الغربية للعاصمة دمشق.
© Sputnik . Ali Hashemدوي انفجارات عنيفة جنوب العاصمة السورية
دوي انفجارات عنيفة جنوب العاصمة السورية
© Sputnik . Ali Hashem
وأشار مراسل "سبوتنيك" في دمشق انهيار بناء ملاصق لبناء السفارة الإيرانية في حي المزة بمدينة دمشق نتيجة عدوان إسرائيلي.
© Sputnik . Ali Hashemدوي انفجارات عنيفة جنوب العاصمة السورية
دوي انفجارات عنيفة جنوب العاصمة السورية
© Sputnik . Ali Hashem
وحصل المراسل على معلومات أن طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ من فوق الجولان السوري المحتل، الدفاعات الجوية السورية أسقطت معظم الصواريخ الإسرائيلية قبل وصولها إلى هدفها.
كما أفاد مراسل "سبوتنيك" بتضرر مقر السفارة الإيرانية لدى سوريا بحي المزة في العاصمة دمشق، إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت نقطة بمحيطها.
وقال مراسل "سبوتنيك" إن "غارة إسرائيلية على محيط السفارة الإيرانية بحي المزة أسفرت عن تضرر أجزاء من مبناها".
© Sputnik . Ali Hashemانفجار عنيف يدمر مبنى ملاصق للسفارة الإيرانية في دمشق
انفجار عنيف يدمر مبنى ملاصق للسفارة الإيرانية في دمشق
© Sputnik . Ali Hashem
ووفقا لمراسل "سبوتنيك"، فإن المعلومات المتوافرة تشير إلى وقوع ضحايا ومصابين جراء العدوان الإسرائيلي على حي المزة بدمشق، ولا معلومات حول جنسية الضحايا والمصابين.
وذكرت وكالة "سانا"، أنه "تصدت وسائط الدفاع الجوي السورية لأهداف جوية معادية في محيط العاصمة دمشق، ما أسفر عن دوي انفجارات، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا".
© Sputnik . Ali Hashemدوي انفجارات عنيفة جنوب العاصمة السورية
دوي انفجارات عنيفة جنوب العاصمة السورية
© Sputnik . Ali Hashem
وأفادت الوكالة بسماع دوي انفجارات في محيط دمشق، مضيفة أن "وسائط دفاعنا الجوي تتصدى لأهداف معادية في محيط دمشق".
وأفاد مراسل "سبوتنيك" في دمشق، يوم أمس الأحد، بأن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ معادية في محيط العاصمة دمشق.
وقال مراسل "سبوتنيك" في دمشق، إن الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان إسرائيلي في محيط العاصمة دمشق.
وأكد المراسل أن الصواريخ الاعتراضية لسلاح الدفاع الجوي تصدت لمعظم الصواريخ الإسرائيلية في الأجواء الجنوبية والجنوبية الغربية لريف العاصمة دمشق.
وأكد المراسل أن الصواريخ الاعتراضية لسلاح الدفاع الجوي تصدت لمعظم الصواريخ الإسرائيلية في الأجواء الجنوبية والجنوبية الغربية لريف العاصمة دمشق.
وتشير المعلومات التي توافرت لـ"سبوتنيك" إلى أن طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من صواريخ "جو- أرض" من فوق أراضي الجولان السوري المحتل، باتجاه بعض المواقع في ريف دمشق.
وأفاد شهود عيان يقطنون في الريف الغربي للعاصمة السورية لـ"سبوتنيك"، بأن "صواريخ الدفاع الجوي السوري تصدت للغارات الإسرائيلية في أجواء بلدتي "الديماس وجمرايا".
وأشار الشهود إلى سماع أصوات سيارات الإطفاء وفرق الدفاع المدني أثناء توجهها نحو المواقع المستهدفة.
وأشار الشهود إلى سماع أصوات سيارات الإطفاء وفرق الدفاع المدني أثناء توجهها نحو المواقع المستهدفة.
وفي وقت لاحق، قال مصدر عسكري في وزارة الدفاع السورية في بيان: "حوالي الساعة 21:30 مساء اليوم شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً عدداً من النقاط في محيط دمشق وأسفر العدوان عن إصابة مدنيين اثنين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".
وأفاد مصدر عسكري سوري لمراسل "سبوتنيك"، يوم الجمعة، بمقتل وإصابة عدد من المدنيين والعسكريين جراء قصف جوي إسرائيلي، بالتزامن مع هجوم من جماعات إرهابية على مدينة حلب.