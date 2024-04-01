عربي
انفجار عنيف يدمر مبنى ملاصقا للسفارة الإيرانية في دمشق
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
145 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
On air
07:04 GMT
2 د
من الملعب
تألق فريق فيراري في جائزة استراليا الكبرى للفورمولا واحد
08:04 GMT
27 د
قوانين الاقتصاد
خبراء يوضحون أهمية التعاون النووي بين موسكو ودمشق
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
09:19 GMT
41 د
عرب بوينت بودكاست
هجرة العقول والأدمغة من البلدان العربية... إهمال رسمي أم سياسة متعمدة؟
10:03 GMT
26 د
مساحة حرة
لماذا فشل التحالف الأمريكي في حماية السفن في البحر الأحمر؟
10:31 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
On air
11:14 GMT
14 د
On air
12:05 GMT
24 د
On air
12:35 GMT
23 د
On air
13:05 GMT
24 د
الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
14:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: قوات العمليات التابعة لجهاز الأمن السوداني تتولى قيادة حرب المدن
14:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
وفد إسرائيلي يشارك في مفاوضات جديدة بالقاهرة حول غزة
15:03 GMT
59 د
كواليس السينما
السينما بين الأفول وتحديات الإستمرار
16:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
16:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
17:00 GMT
25 د
صدى الحياة
خبير: الوضع الكارثي في لبنان يجعله فعلا في قائمة أسفل البلدان السعيدة
17:25 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
17:54 GMT
6 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
On air
05:45 GMT
2 د
On air
05:47 GMT
2 د
On air
05:49 GMT
4 د
On air
05:52 GMT
3 د
On air
05:54 GMT
4 د
الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
08:16 GMT
30 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
08:45 GMT
15 د
من الملعب
تألق فريق فيراري في جائزة استراليا الكبرى للفورمولا واحد
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
09:31 GMT
29 د
كواليس السينما
السينما بين الأفول وتحديات الإستمرار
10:03 GMT
28 د
صدى الحياة
خبير: الوضع الكارثي في لبنان يجعله فعلا في قائمة أسفل البلدان السعيدة
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
On air
13:09 GMT
4 د
On air
13:31 GMT
2 د
بلا قيود
خبير: نظام كييف لن يسلم الإرهابيين لموسكو لهذه الأسباب
14:03 GMT
60 د
مساحة حرة
كيف كسر الاقتصاد الروسي طوق العقوبات الغربية؟
15:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: روسيا قادرة على مواجهة التحديات والغرب بدأ يعي أهميتها الاستراتيجية بالتدريج
15:33 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
16:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
16:37 GMT
22 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
17:00 GMT
14 د
صدى الحياة
مخاطر السمنة وشركات غذائية تكسب الأرباح على حساب الأرواح
17:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sputnikarabic.ae/20240401/مراسل-سبوتنيك-سماع-دوي-انفجارات-عنيفة-جنوب-العاصمة-السورية-دمشق---عاجل-1087588089.html
انفجار عنيف يدمر مبنى ملاصقا للسفارة الإيرانية في دمشق
انفجار عنيف يدمر مبنى ملاصقا للسفارة الإيرانية في دمشق
سبوتنيك عربي
أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، بسماع دوي انفجارات عنيفة جنوب غربي العاصمة السورية دمشق. 01.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-01T14:07+0000
2024-04-01T15:29+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/04/01/1087588781_0:190:1280:910_1920x0_80_0_0_18a0bb3e8693d4efffce64a81e7fce05.jpg
وأضاف مراسل "سبوتنيك" بتصاعد أعمدة الدخان من منطقة المزة على الأطراف الجنوبية الغربية للعاصمة دمشق.وأشار مراسل "سبوتنيك" في دمشق انهيار بناء ملاصق لبناء السفارة الإيرانية في حي المزة بمدينة دمشق نتيجة عدوان إسرائيلي.وحصل المراسل على معلومات أن طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ من فوق الجولان السوري المحتل، الدفاعات الجوية السورية أسقطت معظم الصواريخ الإسرائيلية قبل وصولها إلى هدفها.كما أفاد مراسل "سبوتنيك" بتضرر مقر السفارة الإيرانية لدى سوريا بحي المزة في العاصمة دمشق، إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت نقطة بمحيطها.وقال مراسل "سبوتنيك" إن "غارة إسرائيلية على محيط السفارة الإيرانية بحي المزة أسفرت عن تضرر أجزاء من مبناها".ووفقا لمراسل "سبوتنيك"، فإن المعلومات المتوافرة تشير إلى وقوع ضحايا ومصابين جراء العدوان الإسرائيلي على حي المزة بدمشق، ولا معلومات حول جنسية الضحايا والمصابين.وذكرت وكالة "سانا"، أنه "تصدت وسائط الدفاع الجوي السورية لأهداف جوية معادية في محيط العاصمة دمشق، ما أسفر عن دوي انفجارات، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا".وأفادت الوكالة بسماع دوي انفجارات في محيط دمشق، مضيفة أن "وسائط دفاعنا الجوي تتصدى لأهداف معادية في محيط دمشق".وأفاد مراسل "سبوتنيك" في دمشق، يوم أمس الأحد، بأن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ معادية في محيط العاصمة دمشق.وقال مراسل "سبوتنيك" في دمشق، إن الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان إسرائيلي في محيط العاصمة دمشق.وأكد المراسل أن الصواريخ الاعتراضية لسلاح الدفاع الجوي تصدت لمعظم الصواريخ الإسرائيلية في الأجواء الجنوبية والجنوبية الغربية لريف العاصمة دمشق.وتشير المعلومات التي توافرت لـ"سبوتنيك" إلى أن طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من صواريخ "جو- أرض" من فوق أراضي الجولان السوري المحتل، باتجاه بعض المواقع في ريف دمشق.وأفاد شهود عيان يقطنون في الريف الغربي للعاصمة السورية لـ"سبوتنيك"، بأن "صواريخ الدفاع الجوي السوري تصدت للغارات الإسرائيلية في أجواء بلدتي "الديماس وجمرايا".وأشار الشهود إلى سماع أصوات سيارات الإطفاء وفرق الدفاع المدني أثناء توجهها نحو المواقع المستهدفة.وأفاد مصدر عسكري سوري لمراسل "سبوتنيك"، يوم الجمعة، بمقتل وإصابة عدد من المدنيين والعسكريين جراء قصف جوي إسرائيلي، بالتزامن مع هجوم من جماعات إرهابية على مدينة حلب.
https://sputnikarabic.ae/20240331/الدفاعات-الجوية-السورية-تتصدى-لصواريخ-معادية-في-محيط-العاصمة-دمشق-1087564712.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/04/01/1087588781_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_1f9172ed279d20d5b1a1183c9ad816ee.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم

انفجار عنيف يدمر مبنى ملاصقا للسفارة الإيرانية في دمشق

14:07 GMT 01.04.2024 (تم التحديث: 15:29 GMT 01.04.2024)
© Sputnik . Ali Hashemدوي انفجارات عنيفة جنوب العاصمة السورية
دوي انفجارات عنيفة جنوب العاصمة السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2024
© Sputnik . Ali Hashem
تابعنا عبر
أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، بسماع دوي انفجارات عنيفة جنوب غربي العاصمة السورية دمشق.
وأضاف مراسل "سبوتنيك" بتصاعد أعمدة الدخان من منطقة المزة على الأطراف الجنوبية الغربية للعاصمة دمشق.
© Sputnik . Ali Hashemدوي انفجارات عنيفة جنوب العاصمة السورية
دوي انفجارات عنيفة جنوب العاصمة السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2024
دوي انفجارات عنيفة جنوب العاصمة السورية
© Sputnik . Ali Hashem
وأشار مراسل "سبوتنيك" في دمشق انهيار بناء ملاصق لبناء السفارة الإيرانية في حي المزة بمدينة دمشق نتيجة عدوان إسرائيلي.
© Sputnik . Ali Hashemدوي انفجارات عنيفة جنوب العاصمة السورية
دوي انفجارات عنيفة جنوب العاصمة السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2024
دوي انفجارات عنيفة جنوب العاصمة السورية
© Sputnik . Ali Hashem
وحصل المراسل على معلومات أن طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ من فوق الجولان السوري المحتل، الدفاعات الجوية السورية أسقطت معظم الصواريخ الإسرائيلية قبل وصولها إلى هدفها.
كما أفاد مراسل "سبوتنيك" بتضرر مقر السفارة الإيرانية لدى سوريا بحي المزة في العاصمة دمشق، إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت نقطة بمحيطها.
وقال مراسل "سبوتنيك" إن "غارة إسرائيلية على محيط السفارة الإيرانية بحي المزة أسفرت عن تضرر أجزاء من مبناها".
© Sputnik . Ali Hashemانفجار عنيف يدمر مبنى ملاصق للسفارة الإيرانية في دمشق
انفجار عنيف يدمر مبنى ملاصق للسفارة الإيرانية في دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2024
انفجار عنيف يدمر مبنى ملاصق للسفارة الإيرانية في دمشق
© Sputnik . Ali Hashem
ووفقا لمراسل "سبوتنيك"، فإن المعلومات المتوافرة تشير إلى وقوع ضحايا ومصابين جراء العدوان الإسرائيلي على حي المزة بدمشق، ولا معلومات حول جنسية الضحايا والمصابين.
وذكرت وكالة "سانا"، أنه "تصدت وسائط الدفاع الجوي السورية لأهداف جوية معادية في محيط العاصمة دمشق، ما أسفر عن دوي انفجارات، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا".
© Sputnik . Ali Hashemدوي انفجارات عنيفة جنوب العاصمة السورية
دوي انفجارات عنيفة جنوب العاصمة السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2024
دوي انفجارات عنيفة جنوب العاصمة السورية
© Sputnik . Ali Hashem
وأفادت الوكالة بسماع دوي انفجارات في محيط دمشق، مضيفة أن "وسائط دفاعنا الجوي تتصدى لأهداف معادية في محيط دمشق".
وأفاد مراسل "سبوتنيك" في دمشق، يوم أمس الأحد، بأن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ معادية في محيط العاصمة دمشق.
وقال مراسل "سبوتنيك" في دمشق، إن الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان إسرائيلي في محيط العاصمة دمشق.
وأكد المراسل أن الصواريخ الاعتراضية لسلاح الدفاع الجوي تصدت لمعظم الصواريخ الإسرائيلية في الأجواء الجنوبية والجنوبية الغربية لريف العاصمة دمشق.
الدفاعات الجوية السورية تصدت لهجوم إسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2024
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ معادية في محيط العاصمة دمشق
أمس, 18:50 GMT
وتشير المعلومات التي توافرت لـ"سبوتنيك" إلى أن طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من صواريخ "جو- أرض" من فوق أراضي الجولان السوري المحتل، باتجاه بعض المواقع في ريف دمشق.
وأفاد شهود عيان يقطنون في الريف الغربي للعاصمة السورية لـ"سبوتنيك"، بأن "صواريخ الدفاع الجوي السوري تصدت للغارات الإسرائيلية في أجواء بلدتي "الديماس وجمرايا".
وأشار الشهود إلى سماع أصوات سيارات الإطفاء وفرق الدفاع المدني أثناء توجهها نحو المواقع المستهدفة.
وفي وقت لاحق، قال مصدر عسكري في وزارة الدفاع السورية في بيان: "حوالي الساعة 21:30 مساء اليوم شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً عدداً من النقاط في محيط دمشق وأسفر العدوان عن إصابة مدنيين اثنين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".
وأفاد مصدر عسكري سوري لمراسل "سبوتنيك"، يوم الجمعة، بمقتل وإصابة عدد من المدنيين والعسكريين جراء قصف جوي إسرائيلي، بالتزامن مع هجوم من جماعات إرهابية على مدينة حلب.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Новоприбывшее на Запорожское направление пополнение ВС РФ проходит обучение на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:43 GMTСигнальные ракеты израильских войск освещают ночное небо в городе Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. الجيش الإسرائيلي يعلن رصد "هدف جوي مشبوه" وسقوطه فوق إيلات00:38 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала