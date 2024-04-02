https://sputnikarabic.ae/20240402/ألمانيا-تحتجز-سفينة-للاشتباه-في-نقلها-بضائع-من-روسيا-1087620029.html
ألمانيا تحتجز سفينة للاشتباه في نقلها بضائع من روسيا
ألمانيا تحتجز سفينة للاشتباه في نقلها بضائع من روسيا
سبوتنيك عربي
أفادت إدارة موانئ روستوك والإدارة البحرية والجمارك المحلية أنه تم احتجاز سفينة يعتقد أنها تنقل بضائع من روسيا، في ألمانيا، بسبب الانتهاكات المحتملة لقانون... 02.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-02T14:26+0000
2024-04-02T14:26+0000
2024-04-02T14:26+0000
العالم
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وقال المكتب الصحفي للإدرارة لوكالة "سبوتنيك": "تلقت السفينة أمر احتجاز من الجمارك بسبب وجود بضائع خاضعة لعقوبات الاتحاد الأوروبي على متنها. وبالتالي، يُحظر على السفينة مغادرة الميناء". وبحسب المكتب، فإن السفينة، القادمة من سان بطرسبرغ، رست في ميناء روستوك في 4 مارس/آذار لإصلاح المروحة التي تضررت بسبب الجليد. وتم تأكيد حقيقة الاحتجاز بناءً على طلب وكالة "سبوتنيك" من إدارة الجمارك الرئيسية في شترالسوند. وبحسب ممثل الإدارة، فإن "السفينة والبضائع، مثل جميع السلع المستوردة إلى الاتحاد الأوروبي، تخضع للرقابة الجمركية". وأضاف: "في إطار هذا الرقابة، نتحقق من الامتثال للقيود المفروضة على التجارة الخارجية، بما في ذلك العقوبات ضد روسيا. وما زالت التحقيقات مستمرة". وفي وقت سابق، أعلنت صحيفة "أوستسي تسايتونغ" المحلية عن احتجاز السفينة. ووفقا لها، فإن السفينة ترفع علم جزر مارشال ويُعتقد أنها تنقل الأخشاب الروسية واليورانيوم المخصب من روسيا إلى محطات الطاقة النووية الأمريكية.
https://sputnikarabic.ae/20240215/غرق-سفينة-شحن-في-بحر-مرمرة-1086084485.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
ألمانيا تحتجز سفينة للاشتباه في نقلها بضائع من روسيا
أفادت إدارة موانئ روستوك والإدارة البحرية والجمارك المحلية أنه تم احتجاز سفينة يعتقد أنها تنقل بضائع من روسيا، في ألمانيا، بسبب الانتهاكات المحتملة لقانون العقوبات ضد روسيا.
وقال المكتب الصحفي للإدرارة لوكالة "سبوتنيك": "تلقت السفينة أمر احتجاز من الجمارك بسبب وجود بضائع خاضعة لعقوبات الاتحاد الأوروبي على متنها. وبالتالي، يُحظر على السفينة مغادرة الميناء".
وبحسب المكتب، فإن السفينة، القادمة من سان بطرسبرغ، رست في ميناء روستوك في 4 مارس/آذار لإصلاح المروحة التي تضررت بسبب الجليد.
وتم تأكيد حقيقة الاحتجاز بناءً على طلب وكالة "سبوتنيك" من إدارة الجمارك الرئيسية في شترالسوند. وبحسب ممثل الإدارة، فإن "السفينة والبضائع، مثل جميع السلع المستوردة إلى الاتحاد الأوروبي، تخضع للرقابة الجمركية".
وأضاف: "في إطار هذا الرقابة، نتحقق من الامتثال للقيود المفروضة على التجارة الخارجية، بما في ذلك العقوبات ضد روسيا. وما زالت التحقيقات مستمرة".
وفي وقت سابق، أعلنت صحيفة "أوستسي تسايتونغ" المحلية عن احتجاز السفينة. ووفقا لها، فإن السفينة ترفع علم جزر مارشال ويُعتقد أنها تنقل الأخشاب الروسية واليورانيوم المخصب من روسيا إلى محطات الطاقة النووية الأمريكية.