اكتشاف أكبر كتلة صلبة من الذهب على الإطلاق... فيديو

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ع الموجة مع ايلي
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2 د
On air
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2 د
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4 د
الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
08:16 GMT
30 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
08:45 GMT
15 د
من الملعب
تألق فريق فيراري في جائزة استراليا الكبرى للفورمولا واحد
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
09:31 GMT
29 د
كواليس السينما
السينما بين الأفول وتحديات الإستمرار
10:03 GMT
28 د
صدى الحياة
خبير: الوضع الكارثي في لبنان يجعله فعلا في قائمة أسفل البلدان السعيدة
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
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13:09 GMT
4 د
On air
13:31 GMT
2 د
بلا قيود
خبير: نظام كييف لن يسلم الإرهابيين لموسكو لهذه الأسباب
14:03 GMT
60 د
مساحة حرة
كيف كسر الاقتصاد الروسي طوق العقوبات الغربية؟
15:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: روسيا قادرة على مواجهة التحديات والغرب بدأ يعي أهميتها الاستراتيجية بالتدريج
15:33 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
16:37 GMT
22 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
17:00 GMT
14 د
صدى الحياة
مخاطر السمنة وشركات غذائية تكسب الأرباح على حساب الأرواح
17:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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مدار الليل والنهار
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20:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف كسر الاقتصاد الروسي طوق العقوبات الغربية؟
08:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
من الملعب
تطبيق تقنية حكم الفيديو في لبنان تثير الكثير من الجدل
09:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: روسيا قادرة على مواجهة التحديات والغرب بدأ يعي أهميتها الاستراتيجية بالتدريج
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الصوم لدى الشعوب والديانات... بين الفوائد والممارسات الخاطئة للصيام
10:31 GMT
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مدار الليل والنهار
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كواليس السينما
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16:03 GMT
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الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
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عرب بوينت بودكاست
مطلقة وصمة عار أو حق عندما تصبح الحياة لا تطاق
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https://sputnikarabic.ae/20240402/اكتشاف-أكبر-كتلة-صلبة-من-الذهب-على-الإطلاق-فيديو-1087615112.html
اكتشاف أكبر كتلة صلبة من الذهب على الإطلاق... فيديو
اكتشاف أكبر كتلة صلبة من الذهب على الإطلاق... فيديو
سبوتنيك عربي
رصد أحد أجهزة الكشف عن المعادن كتلة ذهبية صلبة ضخمة تعتبر الأكبر من نوعها على الإطلاق، معروضة حاليا للبيع بالمزاد ومن المتوقع بيعها بأكثر من 37 ألف دولار. 02.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-02T11:56+0000
2024-04-02T11:56+0000
مجتمع
سبائك ذهب
نادي الفيديو
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اكتشف ريتشارد بروك، وهو رجل متخصص في كشف المعادن، قطعة الذهب، في شهر مايو/أيار الماضي، أثناء البحث في شروبشاير، وهي مقاطعة غربي إنجلترا، على الرغم من وصوله متأخرا للعمل مع زملائه من الباحثين عن الكنوز واستخدامه لكاشف قديم.تقوم دار المزادات من شروبشاير حاليا بقبول عروض شراء الكتلة كجزء من مزاد عبر الإنترنت، والذي ينتهي في الأول من أبريل/نيسان. ومن المتوقع أن يتم بيع الكتلة بمبلغ لا يقل عن 37800 دولار.
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سبائك ذهب, نادي الفيديو
سبائك ذهب, نادي الفيديو

اكتشاف أكبر كتلة صلبة من الذهب على الإطلاق... فيديو

11:56 GMT 02.04.2024
© AFP 2023 / Arne Dedertذهب
ذهب - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2024
© AFP 2023 / Arne Dedert
تابعنا عبر
رصد أحد أجهزة الكشف عن المعادن كتلة ذهبية صلبة ضخمة تعتبر الأكبر من نوعها على الإطلاق، معروضة حاليا للبيع بالمزاد ومن المتوقع بيعها بأكثر من 37 ألف دولار.
اكتشف ريتشارد بروك، وهو رجل متخصص في كشف المعادن، قطعة الذهب، في شهر مايو/أيار الماضي، أثناء البحث في شروبشاير، وهي مقاطعة غربي إنجلترا، على الرغم من وصوله متأخرا للعمل مع زملائه من الباحثين عن الكنوز واستخدامه لكاشف قديم.

وبعد 20 دقيقة من بدء بروك، الذي يعمل في الكشف عن المعادن الثقيلة منذ لأكثر من 35 عامًا، اكتشف الكتلة الذهبية التي تزن 64.8 غرام (2.3 أونصة).

قال بروك: "لا أستطيع أن أتأمل في هذا، تعلم الحقيقة. ومع ذلك، فإن كيفية وصول الذهب إلى هناك لا تزال لغزا.

تقوم دار المزادات من شروبشاير حاليا بقبول عروض شراء الكتلة كجزء من مزاد عبر الإنترنت، والذي ينتهي في الأول من أبريل/نيسان. ومن المتوقع أن يتم بيع الكتلة بمبلغ لا يقل عن 37800 دولار.
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