https://sputnikarabic.ae/20240402/اكتشاف-أكبر-كتلة-صلبة-من-الذهب-على-الإطلاق-فيديو-1087615112.html
اكتشاف أكبر كتلة صلبة من الذهب على الإطلاق... فيديو
اكتشاف أكبر كتلة صلبة من الذهب على الإطلاق... فيديو
سبوتنيك عربي
رصد أحد أجهزة الكشف عن المعادن كتلة ذهبية صلبة ضخمة تعتبر الأكبر من نوعها على الإطلاق، معروضة حاليا للبيع بالمزاد ومن المتوقع بيعها بأكثر من 37 ألف دولار. 02.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-02T11:56+0000
2024-04-02T11:56+0000
2024-04-02T11:56+0000
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اكتشف ريتشارد بروك، وهو رجل متخصص في كشف المعادن، قطعة الذهب، في شهر مايو/أيار الماضي، أثناء البحث في شروبشاير، وهي مقاطعة غربي إنجلترا، على الرغم من وصوله متأخرا للعمل مع زملائه من الباحثين عن الكنوز واستخدامه لكاشف قديم.تقوم دار المزادات من شروبشاير حاليا بقبول عروض شراء الكتلة كجزء من مزاد عبر الإنترنت، والذي ينتهي في الأول من أبريل/نيسان. ومن المتوقع أن يتم بيع الكتلة بمبلغ لا يقل عن 37800 دولار.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبائك ذهب, نادي الفيديو
اكتشاف أكبر كتلة صلبة من الذهب على الإطلاق... فيديو
رصد أحد أجهزة الكشف عن المعادن كتلة ذهبية صلبة ضخمة تعتبر الأكبر من نوعها على الإطلاق، معروضة حاليا للبيع بالمزاد ومن المتوقع بيعها بأكثر من 37 ألف دولار.
اكتشف ريتشارد بروك، وهو رجل متخصص في كشف المعادن، قطعة الذهب، في شهر مايو/أيار الماضي، أثناء البحث في شروبشاير، وهي مقاطعة غربي إنجلترا، على الرغم من وصوله متأخرا للعمل مع زملائه من الباحثين عن الكنوز واستخدامه لكاشف قديم.
وبعد 20 دقيقة من بدء بروك، الذي يعمل في الكشف عن المعادن الثقيلة منذ لأكثر من 35 عامًا، اكتشف الكتلة الذهبية التي تزن 64.8 غرام (2.3 أونصة).
قال بروك: "لا أستطيع أن أتأمل في هذا، تعلم الحقيقة. ومع ذلك، فإن كيفية وصول الذهب إلى هناك لا تزال لغزا.
تقوم دار المزادات من شروبشاير حاليا بقبول عروض شراء الكتلة كجزء من مزاد عبر الإنترنت، والذي ينتهي في الأول من أبريل/نيسان. ومن المتوقع أن يتم بيع الكتلة بمبلغ لا يقل عن 37800 دولار.