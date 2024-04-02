https://sputnikarabic.ae/20240402/الجيش-الأمريكي-يعلن-تدمير-زورق-مسير-تابع-لجماعة-أنصار-الله-اليمنية-1087604191.html

الجيش الأمريكي يعلن تدمير زورق مسير تابع لجماعة "أنصار الله" اليمنية

الجيش الأمريكي يعلن تدمير زورق مسير تابع لجماعة "أنصار الله" اليمنية

سبوتنيك عربي

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتاكوم"، اليوم الثلاثاء، تدمير زورق مسير تابع لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية في البحر الأحمر. 02.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-02T02:57+0000

2024-04-02T02:57+0000

2024-04-02T02:57+0000

الجيش الأمريكي

أنصار الله

الحرب على اليمن

أخبار اليمن الأن

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القاهرة - سبوتنيك. وقالت "سنتاكوم" في بيان عبر منصة "إكس": "في الساعة 9 صباحًا (بتوقيت صنعاء) في الأول من نيسان/ أبريل، نجحت قوات القيادة المركزية الأميركية في تدمير مركبة سطحية بدون طيار تابعة للحوثيين مدعومة من إيران، دفاعًا عن النفس.وأضاف البيان: "تقرر أن هذه الطائرة الأمريكية تمثل تهديدًا للقوات الأميركية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة. هذه الإجراءات ضرورية لحماية قواتنا، وضمان حرية الملاحة، وجعل المياه الدولية أكثر أمانًا لسفن التحالف والولايات المتحدة وللسفن التجارية".وأعلنت الجماعة، منتصف آذار/ مارس الماضي، بدء توسيع نطاق هجماتها في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، ضد السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانيها، لتشمل المحيط الهندي، كاشفةً عن تنفيذها ثلاث عمليات ضد ثلاث سفن إسرائيلية وأمريكية في المحيط الهندي بصواريخ بحرية وطائرات مُسيرة.وبدأت أمريكا وبريطانيا، في 12 كانون الثاني/ يناير الماضي، تنفيذ هجوم واسع على مواقع "أنصار الله" في مدن يمنية عدة، على خلفية هجمات الجماعة في البحرين الأحمر والعربي التي تقول إنها تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها، قبل أن توسع الجماعة دائرة الاستهداف لتشمل السفن الأميركية والبريطانية رداً على الغارات الجوية.وكانت جماعة "أنصار الله"، قد أعلنت، في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أنها ستساند الفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى"، حال تدخل أمريكا عسكريًا بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

https://sputnikarabic.ae/20240401/أنصار-الله-العدوان-الأمريكي-البريطاني-يشن-غارة-على-محافظة-الحديدة-1087588216.html

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الجيش الأمريكي, أنصار الله, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن