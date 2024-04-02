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https://sputnikarabic.ae/20240402/بعد-مقتل-7-من-عمال-الإغاثة-الإنسانية-الإمارات-تجمد-حصتها-في-بناء-ميناء-غزة-وسيتم-إيقاف-المشروع-1087621982.html
بعد مقتل 7 من عمال الإغاثة الإنسانية.. الإمارات تجمد حصتها في بناء ميناء غزة وسيتم إيقاف المشروع
بعد مقتل 7 من عمال الإغاثة الإنسانية.. الإمارات تجمد حصتها في بناء ميناء غزة وسيتم إيقاف المشروع
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأن الإمارات قررت تجميد حصتها في بناء ميناء قطاع غزة وسيتم إيقاف المشروع حتى إشعار آخر. 02.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-02T15:25+0000
2024-04-02T15:25+0000
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أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
العالم العربي
الأخبار
غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
قطاع غزة
حركة حماس
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وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، بأنه بعد مقتل 7 من عمال الإغاثة الإنسانية على يد الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، اعتزمت الإمارات تجميد حصتها في بناء الرصيف الإنساني في ميناء غزة، على أن يتم إيقاف المشروع المشترك بين الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، حتى إشعار آخر.ويشار إلى أنه في العشرين من الشهر الماضي، أعلنت إسرائيل أنها أبلغت واشنطن معارضتها لمشاركة قطر في بناء وتشغيل ميناء عائم في قطاع غزة لإدخال مساعدات إنسانية للقطاع.وفي السياق نفسه، أعلنت منظمة "المطبخ المركزي العالمي"، في وقت سابق اليوم، مقتل 7 من موظفيها الأجانب بقصف على غزة رغم تنقلهم في سيارتين تحملان شعارها.وقالت المنظمة، في بيان لها: "تعرضنا للقصف أثناء مغادرتنا مستودعا بدير البلح رغم تنسيق التحرك مع الجيش الإسرائيلي، وقتل 7 من موظفي المطبخ المركزي العالمي في ضربة إسرائيلية على قطاع غزة". وقررت المنظمة، تعليق عملياتها الإغاثية في قطاع غزة، منوهة بأن "القتلى الـ7 هم من أستراليا وبولندا والمملكة المتحدة ويحملون جنسيات مزدوجة من الولايات المتحدة وكندا وفلسطين".ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/ كتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت مئات الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، ما أسفر حتى الآن عن مقتل نحو 33 ألف، وإصابة أكثر من 75 ألف فلسطيني.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وتجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق للأول من كانون الأول/ ديسمبر 2023، بعد انتهاء الهدنة.
https://sputnikarabic.ae/20240401/خبير-لـسبوتنيك-ميناء-غزة-البحري-مشروع-إسرائيلي-بأياد-أمريكية-1087571722.html
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طوفان الأقصى, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, حركة حماس
طوفان الأقصى, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, حركة حماس

بعد مقتل 7 من عمال الإغاثة الإنسانية.. الإمارات تجمد حصتها في بناء ميناء غزة وسيتم إيقاف المشروع

15:25 GMT 02.04.2024
© AP Photo / Markus Schreiberمدينة غزة
مدينة غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأن الإمارات قررت تجميد حصتها في بناء ميناء قطاع غزة وسيتم إيقاف المشروع حتى إشعار آخر.
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، بأنه بعد مقتل 7 من عمال الإغاثة الإنسانية على يد الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، اعتزمت الإمارات تجميد حصتها في بناء الرصيف الإنساني في ميناء غزة، على أن يتم إيقاف المشروع المشترك بين الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، حتى إشعار آخر.
ويشار إلى أنه في العشرين من الشهر الماضي، أعلنت إسرائيل أنها أبلغت واشنطن معارضتها لمشاركة قطر في بناء وتشغيل ميناء عائم في قطاع غزة لإدخال مساعدات إنسانية للقطاع.
ميناء غزة والصيادون الفلسطينيون - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2024
خبير لـ"سبوتنيك: ميناء غزة البحري مشروع إسرائيلي بأياد أمريكية
أمس, 09:26 GMT
وفي السياق نفسه، أعلنت منظمة "المطبخ المركزي العالمي"، في وقت سابق اليوم، مقتل 7 من موظفيها الأجانب بقصف على غزة رغم تنقلهم في سيارتين تحملان شعارها.
وقالت المنظمة، في بيان لها: "تعرضنا للقصف أثناء مغادرتنا مستودعا بدير البلح رغم تنسيق التحرك مع الجيش الإسرائيلي، وقتل 7 من موظفي المطبخ المركزي العالمي في ضربة إسرائيلية على قطاع غزة".
وقررت المنظمة، تعليق عملياتها الإغاثية في قطاع غزة، منوهة بأن "القتلى الـ7 هم من أستراليا وبولندا والمملكة المتحدة ويحملون جنسيات مزدوجة من الولايات المتحدة وكندا وفلسطين".
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/ كتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت مئات الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
منظر عام لمجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة بعد إنسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من المنطقة، قطاع غزة، فلسطين 1 أبريل 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2024
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08:38 GMT
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، ما أسفر حتى الآن عن مقتل نحو 33 ألف، وإصابة أكثر من 75 ألف فلسطيني.
وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.
وتجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق للأول من كانون الأول/ ديسمبر 2023، بعد انتهاء الهدنة.
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Военные инженеры Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:44 GMTДым, поднимающийся из зданий, пострадавших от израильских ударов в ходе боев между Израилем и боевиками ХАМАС - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. منظمة "المطبخ المركزي العالمي" تؤكد مقتل 7 من موظفيها بقصف على غزة07:40 GMT
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