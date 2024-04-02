https://sputnikarabic.ae/20240402/خبراء-سوريون-لا-يتوقعون-ردا-إيرانيا-مباشرا-على-قصف-إسرائيل-لمبنى-القنصلية-1087614712.html

خبراء سوريون لا يتوقعون ردا إيرانيا مباشرا على قصف إسرائيل لمبنى القنصلية

خبراء سوريون لا يتوقعون ردا إيرانيا مباشرا على قصف إسرائيل لمبنى القنصلية

سبوتنيك عربي

شكل القصف الإسرائيلي الذي استهدف مبنى القنصليّة الإيرانيّة في حيّ المزة في قلب العاصمة السوريّة دمشق، بحسب الخبراء، استفزازا غير مسبوق وخروجًا عن قواعد... 02.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-02T12:14+0000

2024-04-02T12:14+0000

2024-04-02T12:14+0000

العالم العربي

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واعتبر خبراء أن هذه العملية تهدف إلى جر الولايات المتحدة الأمريكية إلى حرب جديدة في غرب آسيا. فهل سترد إيران على هذا الاستفزاز بشكل مباشر أم تترك المهمة لباقي أطراف "محور المقاومة".. هذه الأسئلة كانت الشغل الشاغل للمواطنين والخبراء ووسائل الإعلام ليل أمس. وفي هذا الصدد، شدد الدكتور خلف المفتاح، رئيس (مؤسسة القدس الدولية)، على ضرورة إدانة هذا العمل الإجرامي الجبان الذي يعتبر انتهاكاً للسيادة السورية، ولاتفاقيات جنيف المتعلقة بحماية وأمن السفارات.مسار دبلوماسي... أولامن جهته، أوضح الدكتور بسام أبو عبد الله، مدير "مدرسة الإعداد المركزية" في حزب "البعث" الحاكم في سوريا، أن استهداف القنصلية الإيرانية بمثابة استهداف للأراضي الإيرانية، لأن السفارة والقنصلية جزء منها، وهي تتمتع وفقا للقانون الدولي بالحصانة الدبلوماسية.أما الرد العسكري، يضيف الدكتور أبو عبد الله، فلا يمكن التكهن به، لأنه يرتبط بتقديرات القيادة الإيرانية وتقديرات محور المقاومة؛ وهنا فإن من الواضح أن هناك توجها لدى حكومة نتنياهو لإشعال فتيل حرب إقليمية في المنطقة، ومهما كان الثمن، نتيجة الأزمة الداخلية التي يعيشها الائتلاف اليميني الحاكم، والفشل في تحقيق أي هدف في غزة، وتآكل صورة إسرائيل عالمياً، حتى أن أمريكا الداعم والحليف الاستراتيجي يضغط لوقف الجرائم والإبادة في غزة.وخلص الدكتور أبو عبد الله إلى أن الاستهداف رسالة تصعيد خطيرة جدا، ولكن أطراف محور المقاومة لا تريد الانجرار لما يريده نتنياهو، أي إلى الحرب الإقليمية الشاملة، لأن لهذا الأمر حسابات متعددة.

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العالم العربي