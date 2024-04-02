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https://sputnikarabic.ae/20240402/خبراء-سوريون-لا-يتوقعون-ردا-إيرانيا-مباشرا-على-قصف-إسرائيل-لمبنى-القنصلية-1087614712.html
خبراء سوريون لا يتوقعون ردا إيرانيا مباشرا على قصف إسرائيل لمبنى القنصلية
خبراء سوريون لا يتوقعون ردا إيرانيا مباشرا على قصف إسرائيل لمبنى القنصلية
سبوتنيك عربي
شكل القصف الإسرائيلي الذي استهدف مبنى القنصليّة الإيرانيّة في حيّ المزة في قلب العاصمة السوريّة دمشق، بحسب الخبراء، استفزازا غير مسبوق وخروجًا عن قواعد... 02.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-02T12:14+0000
2024-04-02T12:14+0000
العالم العربي
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واعتبر خبراء أن هذه العملية تهدف إلى جر الولايات المتحدة الأمريكية إلى حرب جديدة في غرب آسيا. فهل سترد إيران على هذا الاستفزاز بشكل مباشر أم تترك المهمة لباقي أطراف "محور المقاومة".. هذه الأسئلة كانت الشغل الشاغل للمواطنين والخبراء ووسائل الإعلام ليل أمس. وفي هذا الصدد، شدد الدكتور خلف المفتاح، رئيس (مؤسسة القدس الدولية)، على ضرورة إدانة هذا العمل الإجرامي الجبان الذي يعتبر انتهاكاً للسيادة السورية، ولاتفاقيات جنيف المتعلقة بحماية وأمن السفارات.مسار دبلوماسي... أولامن جهته، أوضح الدكتور بسام أبو عبد الله، مدير "مدرسة الإعداد المركزية" في حزب "البعث" الحاكم في سوريا، أن استهداف القنصلية الإيرانية بمثابة استهداف للأراضي الإيرانية، لأن السفارة والقنصلية جزء منها، وهي تتمتع وفقا للقانون الدولي بالحصانة الدبلوماسية.أما الرد العسكري، يضيف الدكتور أبو عبد الله، فلا يمكن التكهن به، لأنه يرتبط بتقديرات القيادة الإيرانية وتقديرات محور المقاومة؛ وهنا فإن من الواضح أن هناك توجها لدى حكومة نتنياهو لإشعال فتيل حرب إقليمية في المنطقة، ومهما كان الثمن، نتيجة الأزمة الداخلية التي يعيشها الائتلاف اليميني الحاكم، والفشل في تحقيق أي هدف في غزة، وتآكل صورة إسرائيل عالمياً، حتى أن أمريكا الداعم والحليف الاستراتيجي يضغط لوقف الجرائم والإبادة في غزة.وخلص الدكتور أبو عبد الله إلى أن الاستهداف رسالة تصعيد خطيرة جدا، ولكن أطراف محور المقاومة لا تريد الانجرار لما يريده نتنياهو، أي إلى الحرب الإقليمية الشاملة، لأن لهذا الأمر حسابات متعددة.
https://sputnikarabic.ae/20240401/تصويت-كيف-سيكون-رد-إيران-على-استهداف-قنصليتها-في-دمشق-ومقتل-7-من-مستشاريها-العسكريين؟-1087598477.html
https://sputnikarabic.ae/20240401/مقتل-قائد-بـفيلق-القدس-الإيراني-في-الغارة-الإسرائيلية-على-قنصلية-طهران-بدمشق-1087593545.html
https://sputnikarabic.ae/20240401/السفير-الإيراني-لدى-سوريا-العدوان-الإسرائيلي-لن-يمر-دون-رد-1087597536.html
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العالم العربي
العالم العربي

خبراء سوريون لا يتوقعون ردا إيرانيا مباشرا على قصف إسرائيل لمبنى القنصلية

12:14 GMT 02.04.2024
© AP Photo / Omar Sanadikiتداعيات قصف الطيران الحربي الإسرائيلي لمبنى القنصلية الإيرانية في دمشق، سوريا
تداعيات قصف الطيران الحربي الإسرائيلي لمبنى القنصلية الإيرانية في دمشق، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2024
© AP Photo / Omar Sanadiki
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شكل القصف الإسرائيلي الذي استهدف مبنى القنصليّة الإيرانيّة في حيّ المزة في قلب العاصمة السوريّة دمشق، بحسب الخبراء، استفزازا غير مسبوق وخروجًا عن قواعد الاشتباك والتفاهمات الدولية والعالمية التي أكدت جميعها على ضرورة عدم توسيع دائرة حرب غزة في المنطقة.
واعتبر خبراء أن هذه العملية تهدف إلى جر الولايات المتحدة الأمريكية إلى حرب جديدة في غرب آسيا. فهل سترد إيران على هذا الاستفزاز بشكل مباشر أم تترك المهمة لباقي أطراف "محور المقاومة".. هذه الأسئلة كانت الشغل الشاغل للمواطنين والخبراء ووسائل الإعلام ليل أمس.
وفي هذا الصدد، شدد الدكتور خلف المفتاح، رئيس (مؤسسة القدس الدولية)، على ضرورة إدانة هذا العمل الإجرامي الجبان الذي يعتبر انتهاكاً للسيادة السورية، ولاتفاقيات جنيف المتعلقة بحماية وأمن السفارات.

وأضاف: "لاشك أن هذا العدوان يمثل تصعيداً غير مسبوق في المواجهة بين محور المقاومة (إيران وسوريا وحزب الله اللبناني والفصائل الفلسطينية والعراقية وأنصار الله في اليمن) وإسرائيل، وتجاوزا لكل ما يمكن تسميته قواعد الاشتباك، ومحاولة لإعطاء انطباع بأن حكومة نتنياهو ما زالت تملك ذراعاً قوية، وأن حربها في غزة لم تثنها عن ذلك، والسعي لتوريط قوى أخرى في الصراع بعد أن ضاقت خياراتها بعد الفشل الذي منيت به في غزة، وشعور إسرائيل بالعزلة، وأن محور المقاومة بقي متماسكاً بالرغم من أشكال الاستهداف، فقد تمكن من إحباط الاستفراد بأهالي غزة، كما استمر التكامل في ساحات المواجهة قائما، بل تعزز وتماسك أكثر".

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وعبر الدكتور المفتاح عن قناعته بأن الرد الإيراني على استهداف القنصلية الإيرانية سيكون بالمزيد من الدعم الإيراني للفصائل الفلسطينية والعراقية و"حزب الله" في لبنان، وتوسيع دائرة الاشتباك، مؤكداً أن الرد الإيراني سيكون حاضرا، وفي أكثر من ساحة مواجهة مفتوحة، وإن كان من خلال طرف ثالث.

مسار دبلوماسي... أولا

من جهته، أوضح الدكتور بسام أبو عبد الله، مدير "مدرسة الإعداد المركزية" في حزب "البعث" الحاكم في سوريا، أن استهداف القنصلية الإيرانية بمثابة استهداف للأراضي الإيرانية، لأن السفارة والقنصلية جزء منها، وهي تتمتع وفقا للقانون الدولي بالحصانة الدبلوماسية.

وقال أبو عبد الله إن القنصلية ليست مبنى جديدا، بل هي مبنى قديم يعود إلى أكثر من عشرين عاما، ويقدم خدمات قنصلية، ومن الواضح أن القصف الإسرائيلي كان مقصودا ورسالة مباشرة، وبالطبع كان استهدافا جنونيا تجاوز كل الحدود والأعراف الدبلوماسية.

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وفيما إذا كان يعتقد أن إيران سترد على هذا الاستهداف، عبّر الدكتور أبو عبد الله عن قناعته، بأن الرد سيكون عبر مسار أول دبلوماسي، ذلك أن الاعتداء على القنصلية مرفوض ويجب أن يخضع للإدانة الدولية الواسعة. ولكن رغم أن هذه الإدانة لن تلقى اهتماما من إسرائيل التي وصلت بها عمليات الإبادة، في قطاع غزة، للمثول أمام محكمة العدل الدولية، وتواجه يومياً تظاهرات عالمية ورأيا عاما عالميا يندد بارتكاباتها، إلا أنها مستمرة في جنونها.

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أما الرد العسكري، يضيف الدكتور أبو عبد الله، فلا يمكن التكهن به، لأنه يرتبط بتقديرات القيادة الإيرانية وتقديرات محور المقاومة؛ وهنا فإن من الواضح أن هناك توجها لدى حكومة نتنياهو لإشعال فتيل حرب إقليمية في المنطقة، ومهما كان الثمن، نتيجة الأزمة الداخلية التي يعيشها الائتلاف اليميني الحاكم، والفشل في تحقيق أي هدف في غزة، وتآكل صورة إسرائيل عالمياً، حتى أن أمريكا الداعم والحليف الاستراتيجي يضغط لوقف الجرائم والإبادة في غزة.
وخلص الدكتور أبو عبد الله إلى أن الاستهداف رسالة تصعيد خطيرة جدا، ولكن أطراف محور المقاومة لا تريد الانجرار لما يريده نتنياهو، أي إلى الحرب الإقليمية الشاملة، لأن لهذا الأمر حسابات متعددة.
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