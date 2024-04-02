https://sputnikarabic.ae/20240402/خبير-يجب-على-الناتو-إيقاف-جميع-العلاقات-مع-أوكرانيا-من-أجل-حل-الصراع-مع-روسيا-1087619256.html
خبير: يجب على الناتو إيقاف جميع العلاقات مع أوكرانيا من أجل حل الصراع مع روسيا
خبير: يجب على الناتو إيقاف جميع العلاقات مع أوكرانيا من أجل حل الصراع مع روسيا
سبوتنيك عربي
ذكر البروفيسور الأمريكي جون ميرشايمر ، أنه يجب على حلف شمال الأطلسي أن يوقف جميع العلاقات مع أوكرانيا من أجل حل الصراع مع روسيا. 02.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-02T14:09+0000
2024-04-02T14:09+0000
2024-04-02T14:09+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضاف ميرشايمر في مقابلة مع قناة "نيوتراليتي ستاديز"غلى اليوتيوب، أنه "يجب أن نقطع العلاقات الأمنية للغرب مع أوكرانيا، ولا يكفي أن نقول إن أوكرانيا لن تكون عضوا في حلف شمال الأطلسي، من الضروري قطع العلاقات الأمنية تماما مع أوكرانيا".وخلص الخبير إلى أنه "في الوقت الحالي، يجب على الناتو أن يوضح أن أوكرانيا لن تصبح عضوًا في الحلف وأن أوكرانيا بحاجة إلى تنظيم علاقاتها الأمنية مع روسيا بشكل مستقل".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240402/القوات-الروسية-تحسن-أماكن-تموضعها-على-طول-خط-الجبهة-في-محور-أفدييفكا-1087618908.html
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روسيا
خبير: يجب على الناتو إيقاف جميع العلاقات مع أوكرانيا من أجل حل الصراع مع روسيا
ذكر البروفيسور الأمريكي جون ميرشايمر ، أنه يجب على حلف شمال الأطلسي أن يوقف جميع العلاقات مع أوكرانيا من أجل حل الصراع مع روسيا.
وأضاف ميرشايمر في مقابلة مع قناة "نيوتراليتي ستاديز"غلى اليوتيوب، أنه "يجب أن نقطع العلاقات الأمنية للغرب مع أوكرانيا، ولا يكفي أن نقول إن أوكرانيا لن تكون عضوا في حلف شمال الأطلسي، من الضروري قطع العلاقات الأمنية تماما مع أوكرانيا".
وشدد ميرشايمر أيضًا على أن الغرب ملزم بدفع أوكرانيا نحو مفاوضات السلام قبل أن تفقد البلاد المزيد من الأراضي، ويتوقف حلف شمال الأطلسي عن دعم فكرة كييف بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.
وخلص الخبير إلى أنه "في الوقت الحالي، يجب على الناتو أن يوضح أن أوكرانيا لن تصبح عضوًا في الحلف وأن أوكرانيا بحاجة إلى تنظيم علاقاتها الأمنية مع روسيا بشكل مستقل".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.