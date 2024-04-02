https://sputnikarabic.ae/20240402/زعيم-كوريا-الشمالية-يعلن-تحول-جميع-صواريخ-بلاده-إلى-الوقود-الصلب-والقدرة-على-صنع-أسلحة-نووية-1087632780.html
زعيم كوريا الشمالية يعلن تحول جميع صواريخ بلاده إلى الوقود الصلب والقدرة على صنع أسلحة نووية
زعيم كوريا الشمالية يعلن تحول جميع صواريخ بلاده إلى الوقود الصلب والقدرة على صنع أسلحة نووية
سبوتنيك عربي
أعلن زعيم زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، تحول جميع صواريخ في البلاد إلى الوقود الصلب والقدرة على صنع أسلحة نووية. 02.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-02T21:53+0000
2024-04-02T21:53+0000
2024-04-02T21:53+0000
كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
الملف الباليستي... كوريا الشمالية والولايات المتحدة
الملف الباليستي (2)... كوريا الشمالية والولايات المتحدة
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/07/08/1049512597_0:126:2501:1532_1920x0_80_0_0_d5e641d86743194770b5322ac163c968.jpg
وقال الزعيم الكوري، الذي قاد اختبار صاروخ "هواسونغ-16" يوم الثلاثاء، إن الاختبار الناجح لصاروخ "هواسونغ-16" يؤكد أن جميع الصواريخ الاستراتيجية الآن تعمل صلبة الوقود وقادرة على حمل رؤوس نووية، مزودة برؤوس حربية قابلة للتحكم، وفقًا لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.وأعلنت كوريا الشمالية، يوم الأربعاء، أنها أجرت بنجاح اختبارًا لصاروخ باليستي متوسط المدى جديد (IRBM) مزود برأس حربي فائق السرعة، مشيرة إلى أن جميع الصواريخ التي طورتها البلاد الآن تعمل بالوقود الصلب وقادرة على حمل رؤوس نووية.وقالت القوات المسلحة الكورية الجنوبية يوم الثلاثاء إنها رصدت إطلاق صاروخ باليستي متوسط المدى من منطقة بيونغ يانغ وأن الصاروخ طار لمسافة تقدر بحوالي 600 كيلومتر قبل أن يسقط في بحر اليابان.وجاء هذا الاختبار للصاروخ الباليستي الثالث من نوعه من قبل كوريا الشمالية هذا العام. وفي يناير/كانون الثاني، أطلقت كوريا الشمالية صاروخا فائق السرعة متوسط المدى يعمل بالوقود الصلب.
https://sputnikarabic.ae/20240401/الجيش-الكوري-الجنوبي-كوريا-الشمالية-تطلق-صاروخا-بالستيا-باتجاه-بحر-اليابان-1087600231.html
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كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, الملف الباليستي... كوريا الشمالية والولايات المتحدة, الملف الباليستي (2)... كوريا الشمالية والولايات المتحدة
كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, الملف الباليستي... كوريا الشمالية والولايات المتحدة, الملف الباليستي (2)... كوريا الشمالية والولايات المتحدة
زعيم كوريا الشمالية يعلن تحول جميع صواريخ بلاده إلى الوقود الصلب والقدرة على صنع أسلحة نووية
أعلن زعيم زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، تحول جميع صواريخ في البلاد إلى الوقود الصلب والقدرة على صنع أسلحة نووية.
وقال الزعيم الكوري، الذي قاد اختبار صاروخ "هواسونغ-16" يوم الثلاثاء، إن الاختبار الناجح لصاروخ "هواسونغ-16" يؤكد أن جميع الصواريخ الاستراتيجية الآن تعمل صلبة الوقود وقادرة على حمل رؤوس نووية، مزودة برؤوس حربية قابلة للتحكم، وفقًا لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.
وأعلنت كوريا الشمالية، يوم الأربعاء، أنها أجرت بنجاح اختبارًا لصاروخ باليستي متوسط المدى جديد (IRBM) مزود برأس حربي فائق السرعة، مشيرة إلى أن جميع الصواريخ التي طورتها البلاد الآن تعمل بالوقود الصلب وقادرة على حمل رؤوس نووية.
وقالت القوات المسلحة الكورية الجنوبية يوم الثلاثاء إنها رصدت إطلاق صاروخ باليستي متوسط المدى من منطقة بيونغ يانغ وأن الصاروخ طار لمسافة تقدر بحوالي 600 كيلومتر قبل أن يسقط في بحر اليابان.
وجاء هذا الاختبار للصاروخ الباليستي
الثالث من نوعه من قبل كوريا الشمالية هذا العام. وفي يناير/كانون الثاني، أطلقت كوريا الشمالية صاروخا فائق السرعة متوسط المدى يعمل بالوقود الصلب.