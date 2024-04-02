زعيم كوريا الشمالية يعلن تحول جميع صواريخ بلاده إلى الوقود الصلب والقدرة على صنع أسلحة نووية

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الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
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مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
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من الملعب
تألق فريق فيراري في جائزة استراليا الكبرى للفورمولا واحد
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
09:31 GMT
29 د
كواليس السينما
السينما بين الأفول وتحديات الإستمرار
10:03 GMT
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صدى الحياة
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بلا قيود
خبير: نظام كييف لن يسلم الإرهابيين لموسكو لهذه الأسباب
14:03 GMT
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مساحة حرة
كيف كسر الاقتصاد الروسي طوق العقوبات الغربية؟
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شؤون عسكرية
خبير: روسيا قادرة على مواجهة التحديات والغرب بدأ يعي أهميتها الاستراتيجية بالتدريج
15:33 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
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22 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
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صدى الحياة
مخاطر السمنة وشركات غذائية تكسب الأرباح على حساب الأرواح
17:40 GMT
20 د
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29 د
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150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف كسر الاقتصاد الروسي طوق العقوبات الغربية؟
08:17 GMT
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غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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من الملعب
تطبيق تقنية حكم الفيديو في لبنان تثير الكثير من الجدل
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شؤون عسكرية
خبير: روسيا قادرة على مواجهة التحديات والغرب بدأ يعي أهميتها الاستراتيجية بالتدريج
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https://sputnikarabic.ae/20240402/زعيم-كوريا-الشمالية-يعلن-تحول-جميع-صواريخ-بلاده-إلى-الوقود-الصلب-والقدرة-على-صنع-أسلحة-نووية-1087632780.html
زعيم كوريا الشمالية يعلن تحول جميع صواريخ بلاده إلى الوقود الصلب والقدرة على صنع أسلحة نووية
زعيم كوريا الشمالية يعلن تحول جميع صواريخ بلاده إلى الوقود الصلب والقدرة على صنع أسلحة نووية
سبوتنيك عربي
أعلن زعيم زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، تحول جميع صواريخ في البلاد إلى الوقود الصلب والقدرة على صنع أسلحة نووية. 02.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-02T21:53+0000
2024-04-02T21:53+0000
كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
الملف الباليستي... كوريا الشمالية والولايات المتحدة
الملف الباليستي (2)... كوريا الشمالية والولايات المتحدة
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وقال الزعيم الكوري، الذي قاد اختبار صاروخ "هواسونغ-16" يوم الثلاثاء، إن الاختبار الناجح لصاروخ "هواسونغ-16" يؤكد أن جميع الصواريخ الاستراتيجية الآن تعمل صلبة الوقود وقادرة على حمل رؤوس نووية، مزودة برؤوس حربية قابلة للتحكم، وفقًا لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.وأعلنت كوريا الشمالية، يوم الأربعاء، أنها أجرت بنجاح اختبارًا لصاروخ باليستي متوسط المدى جديد (IRBM) مزود برأس حربي فائق السرعة، مشيرة إلى أن جميع الصواريخ التي طورتها البلاد الآن تعمل بالوقود الصلب وقادرة على حمل رؤوس نووية.وقالت القوات المسلحة الكورية الجنوبية يوم الثلاثاء إنها رصدت إطلاق صاروخ باليستي متوسط المدى من منطقة بيونغ يانغ وأن الصاروخ طار لمسافة تقدر بحوالي 600 كيلومتر قبل أن يسقط في بحر اليابان.وجاء هذا الاختبار للصاروخ الباليستي الثالث من نوعه من قبل كوريا الشمالية هذا العام. وفي يناير/كانون الثاني، أطلقت كوريا الشمالية صاروخا فائق السرعة متوسط المدى يعمل بالوقود الصلب.
https://sputnikarabic.ae/20240401/الجيش-الكوري-الجنوبي-كوريا-الشمالية-تطلق-صاروخا-بالستيا-باتجاه-بحر-اليابان-1087600231.html
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كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, الملف الباليستي... كوريا الشمالية والولايات المتحدة, الملف الباليستي (2)... كوريا الشمالية والولايات المتحدة
كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, الملف الباليستي... كوريا الشمالية والولايات المتحدة, الملف الباليستي (2)... كوريا الشمالية والولايات المتحدة

زعيم كوريا الشمالية يعلن تحول جميع صواريخ بلاده إلى الوقود الصلب والقدرة على صنع أسلحة نووية

21:53 GMT 02.04.2024
© AFP 2023 / STRزعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون
زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2024
© AFP 2023 / STR
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أعلن زعيم زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، تحول جميع صواريخ في البلاد إلى الوقود الصلب والقدرة على صنع أسلحة نووية.
وقال الزعيم الكوري، الذي قاد اختبار صاروخ "هواسونغ-16" يوم الثلاثاء، إن الاختبار الناجح لصاروخ "هواسونغ-16" يؤكد أن جميع الصواريخ الاستراتيجية الآن تعمل صلبة الوقود وقادرة على حمل رؤوس نووية، مزودة برؤوس حربية قابلة للتحكم، وفقًا لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.
هذه الصورة المنشورة التي تم التقاطها في 6 يونيو/ حزيران ونشرتها هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية عبر وكالة أنباء يونهاب في سئول تظهر أن نظام الصواريخ التكتيكية للجيش (ATACMS) يطلق صاروخًا من موقع غير معروف على الساحل الشرقي لكوريا الجنوبية خلال مناورات كوريا الجنوبية-الأمريكية بالذخيرة الحية، التي تهدف إلى مواجهة تجربة صاروخية أجرتها كوريا الشمالية. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2024
الجيش الكوري الجنوبي: كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا باتجاه بحر اليابان
أمس, 22:29 GMT
وأعلنت كوريا الشمالية، يوم الأربعاء، أنها أجرت بنجاح اختبارًا لصاروخ باليستي متوسط المدى جديد (IRBM) مزود برأس حربي فائق السرعة، مشيرة إلى أن جميع الصواريخ التي طورتها البلاد الآن تعمل بالوقود الصلب وقادرة على حمل رؤوس نووية.
وقالت القوات المسلحة الكورية الجنوبية يوم الثلاثاء إنها رصدت إطلاق صاروخ باليستي متوسط المدى من منطقة بيونغ يانغ وأن الصاروخ طار لمسافة تقدر بحوالي 600 كيلومتر قبل أن يسقط في بحر اليابان.
وجاء هذا الاختبار للصاروخ الباليستي الثالث من نوعه من قبل كوريا الشمالية هذا العام. وفي يناير/كانون الثاني، أطلقت كوريا الشمالية صاروخا فائق السرعة متوسط المدى يعمل بالوقود الصلب.
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