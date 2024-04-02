https://sputnikarabic.ae/20240402/فنلندااعتقال-المشتبه-به-في-إطلاق-النار-على-مدرسة--1087611452.html
فنلندا...اعتقال المشتبه به في إطلاق النار على مدرسة
فنلندا...اعتقال المشتبه به في إطلاق النار على مدرسة
سبوتنيك عربي
أعلنت الشرطة الفنلندية، اليوم الثلاثاء، عن وقوع إطلاق نار على مدرسة فنلندية وتسجيل إصابات واعتقال المشتبه به. 02.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-02T09:56+0000
2024-04-02T09:56+0000
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وجاء في البيان الصحفي الصادر عن الشرطة الفنلندية: "في الساعة 10:08 صباحا تلقت الشرطة بلاغا عن وقوع إصابات نتيجة إطلاق النار".في وقت سابق، أفيد أن الشرطة كانت قد تلقت مكالمة من مكان الحادث في حوالي الساعة 9:08 صباح اليوم الثلاثاء.
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العالم, فنلندا
فنلندا...اعتقال المشتبه به في إطلاق النار على مدرسة
09:56 GMT 02.04.2024 (تم التحديث: 09:58 GMT 02.04.2024)
أعلنت الشرطة الفنلندية، اليوم الثلاثاء، عن وقوع إطلاق نار على مدرسة فنلندية وتسجيل إصابات واعتقال المشتبه به.
وجاء في البيان الصحفي الصادر عن الشرطة الفنلندية: "في الساعة 10:08 صباحا تلقت الشرطة بلاغا عن وقوع إصابات نتيجة إطلاق النار".
وتابع البيان: "اعتقلت الشرطة المشتبه به. والتحقيق مستمر".
في وقت سابق، أفيد أن الشرطة كانت قد تلقت مكالمة من مكان الحادث في حوالي الساعة 9:08 صباح اليوم الثلاثاء.