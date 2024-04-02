https://sputnikarabic.ae/20240402/لاعب-يرفض-قرار-الحكم--بضربة-جزاء-احتسبت-له-ويطالب-بإلغائها-فيديو---1087631349.html
لاعب يرفض قرار الحكم بضربة جزاء احتسبت له ويطالب بإلغائها... فيديو
لاعب يرفض قرار الحكم بضربة جزاء احتسبت له ويطالب بإلغائها... فيديو
سبوتنيك عربي
احتسب حكم المباراة لنادي الشرطة العراقي ضربة جزاء، ولكن لاعب الشرطة عبد المجيد أبو بكر، رفع يده ليؤكد بأنها ليست ضربة جزاء. 02.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-02T20:32+0000
2024-04-02T20:32+0000
2024-04-02T20:32+0000
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وعاد الحكم إلى تقنية الفيديو، وبعد متابعته اللقطة من عدة زوايا، تراجع عن قراره الأول ليلغي ضربة الجزاء.وانتهت المباراة بفوز الشرطة على الحدود بهدفين دون رد ليتقاسم صدارة الدوري العراقي مع القوة الجوية برصيد 45 نقطة لكل منهما.
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نادي الفيديو, العالم العربي
نادي الفيديو, العالم العربي
لاعب يرفض قرار الحكم بضربة جزاء احتسبت له ويطالب بإلغائها... فيديو
احتسب حكم المباراة لنادي الشرطة العراقي ضربة جزاء، ولكن لاعب الشرطة عبد المجيد أبو بكر، رفع يده ليؤكد بأنها ليست ضربة جزاء.
وعاد الحكم إلى تقنية الفيديو، وبعد متابعته اللقطة من عدة زوايا، تراجع عن قراره الأول ليلغي ضربة الجزاء.
وعندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، انسل عبد المجيد أبو بكر من الجهة اليسرى لنادي الحدود، وعند احتكاكه بأحد المدافعين سقط على أرض الملعب ليطلق الحكم صافرته ويمنح ضربة جزاء لفريق الشرطة، لكن أبو بكر رفع يده ليؤكد بأنها ليست ضربة جزاء.
وانتهت المباراة بفوز الشرطة على الحدود بهدفين دون رد ليتقاسم صدارة الدوري العراقي مع القوة الجوية برصيد 45 نقطة لكل منهما.