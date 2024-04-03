https://sputnikarabic.ae/20240403/الكرملين-أنشطة-نظام-كييف-تتطلب-من-جميع-الأجهزة-الروسية-أن-تكون-في-حالة-تأهب-قصوى-1087639165.html
الكرملين: أنشطة نظام كييف تتطلب من جميع الأجهزة الروسية أن تكون في حالة تأهب قصوى
الكرملين: أنشطة نظام كييف تتطلب من جميع الأجهزة الروسية أن تكون في حالة تأهب قصوى
سبوتنيك عربي
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن نشاط نظام كييف يتطلب زيادة التعبئة والاستعداد ومضاعفة الإجراءات لضمان الأمن من قبل جميع الأجهزة الروسية. 03.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-03T09:43+0000
2024-04-03T09:43+0000
2024-04-03T09:43+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاءت تصريحات بيسكوف تعليقا على هجمات الطائرات المسيرة الأوكرانية على تتارستان، وقال: "بشكل عام، يتطلب الوضع من جميع الأجهزة الروسية ذات الصلة زيادة التعبئة والاستعداد واعتماد تدابير إضافية لضمان الأمن، وهو ما يتم القيام به".وفي وقت سابق، أفادت سلطات تتارستان بأن الشركات في منطقة إيلابوغا ونيغنكامسك تعرضت صباح يوم أمس الثلاثاء لهجوم بطائرات مسيرة، حيث اقتصرت على أضرار طفيفة.وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في حزيران/ يونيو العام الماضي.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20240403/مجلس-الأمن-الروسي-عجز-الجيش-الأوكراني-في-ساحة-المعركة-جعله-يلجأ-إلى-الأساليب-الإرهابية-1087638762.html
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روسيا
الكرملين: أنشطة نظام كييف تتطلب من جميع الأجهزة الروسية أن تكون في حالة تأهب قصوى
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن نشاط نظام كييف يتطلب زيادة التعبئة والاستعداد ومضاعفة الإجراءات لضمان الأمن من قبل جميع الأجهزة الروسية.
وجاءت تصريحات بيسكوف تعليقا على هجمات الطائرات المسيرة الأوكرانية على تتارستان، وقال: "بشكل عام، يتطلب الوضع من جميع الأجهزة الروسية ذات الصلة زيادة التعبئة والاستعداد واعتماد تدابير إضافية لضمان الأمن، وهو ما يتم القيام به".
وفي وقت سابق، أفادت سلطات تتارستان بأن الشركات في منطقة إيلابوغا ونيغنكامسك تعرضت صباح يوم أمس الثلاثاء لهجوم بطائرات مسيرة، حيث اقتصرت على أضرار طفيفة.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في حزيران/ يونيو العام الماضي.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد من قبل نظام كييف.