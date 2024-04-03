https://sputnikarabic.ae/20240403/مجلس-الأمن-الروسي-عجز-الجيش-الأوكراني-في-ساحة-المعركة-جعله-يلجأ-إلى-الأساليب-الإرهابية-1087638762.html

مجلس الأمن الروسي: عجز الجيش الأوكراني في ساحة المعركة جعله يلجأ إلى الأساليب الإرهابية

مجلس الأمن الروسي: عجز الجيش الأوكراني في ساحة المعركة جعله يلجأ إلى الأساليب الإرهابية

سبوتنيك عربي

صرح سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، أن الجيش الأوكراني وحلف شمال الأطلسي لم يعد بإمكانهما فعل أي شيء في ساحة المعركة، وأن العدو، بسبب عجزه، يلجأ... 03.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-03T09:17+0000

2024-04-03T09:17+0000

2024-04-03T09:17+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

الهجوم الإرهابي في موسكو

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084291121_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2c487c4f6faab411ff8e15b1cb03888c.jpg

وقال باتروشيف، اليوم الأربعاء، خلال الاجتماع السنوي التاسع عشر لوزراء الخارجية لمجالس الأمن للدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون في أستانا: "في الظروف التي لم تعد فيها القوات المسلحة الأوكرانية وحلف شمال الأطلسي قادرة على فعل أي شيء في ساحة المعركة، يلجأ العدو، بسبب عجزه، بشكل متزايد إلى الأساليب الإرهابية".وفي سياق آخر، أشار باتروشيف إلى أن آثار الهجوم الإرهابي في "كروكوس" تقود لأجهزة الاستخبارات الأوكرانية، وأنه من المعروف أن نظام كييف تحت سيطرة أمريكية تامة. وقال بهذا الصدد: "يحاولون أن يفرضوا علينا بأن نظام كييف لم يرتكب العمل الإرهابي في كروكوس، بل أنصار الأيديولوجية الإسلامية المتطرفة هم من نفذوه، وربما أعضاء في الفرع الأفغاني لتنظيم داعش (منظمة إرهابية دولية محظورة في روسيا)".وذكر باتروشيف أنه "تم إلقاء القبض على المجرمين الذين ارتكبوا عملية القتل الجماعي هذه، وكذلك على شركائهم، أثناء محاولتهم اختراق حدود الدولة الروسية، حيث أعد لهم "نافذة" للعبور كمهرب على الجانب الأوكراني".ولفت باتروشيف إلى أن الهجوم الإرهابي على "كروكوس" كان منظمًا بشكل جيد ومصحوباً بتغطية إعلامية غربية مكثفة ومنسقة مسبقاً.واقتحم 4 مسلحين قاعة مجمع "كروكوس سيتي" في ضواحي العاصمة الروسية موسكو، مساء يوم الجمعة 22 مارس/ آذار الجاري، وأطلقوا النار على الناس من مسافة قريبة وألقوا قنابل حارقة.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن يوم 24 مارس الجاري، يوم حداد وطني، وذلك خلال كلمة للمواطنين الروس ألقاها يوم السبت في الـ23 من الشهر ذاته.بوتين يضيء شمعة تكريما لأرواح ضحايا هجوم "كروكوس" الإرهابي... فيديووأدان الرئيس الروسي، الهجوم، قائلًا إنه "عمل إرهابي همجي"، متوعدا جميع مرتكبي هذه الجريمة ومنظميها وعملائها بالعقاب.كما أدانت دول عربية وغربية هذا الهجوم وأعربت عن تعازيها لحكومة وشعب روسيا، مع تأكيدها رفضها التام واستنكارها لجميع أشكال العنف والإرهاب.كما أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن المتورطين في هجوم "كروكوس" الإرهابي خططوا لعبور الحدود الروسية الأوكرانية، وكانوا على تواصل مع أشخاص على الجانب الأوكراني.

https://sputnikarabic.ae/20240401/كشف-تفاصيل-جديدة-حول-هجوم-كروكوس-الإرهابي-1087574306.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, الهجوم الإرهابي في موسكو