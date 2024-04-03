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Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240403/مجلس-الأمن-الروسي-عجز-الجيش-الأوكراني-في-ساحة-المعركة-جعله-يلجأ-إلى-الأساليب-الإرهابية-1087638762.html
مجلس الأمن الروسي: عجز الجيش الأوكراني في ساحة المعركة جعله يلجأ إلى الأساليب الإرهابية
مجلس الأمن الروسي: عجز الجيش الأوكراني في ساحة المعركة جعله يلجأ إلى الأساليب الإرهابية
سبوتنيك عربي
صرح سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، أن الجيش الأوكراني وحلف شمال الأطلسي لم يعد بإمكانهما فعل أي شيء في ساحة المعركة، وأن العدو، بسبب عجزه، يلجأ... 03.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-03T09:17+0000
2024-04-03T09:17+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الهجوم الإرهابي في موسكو
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وقال باتروشيف، اليوم الأربعاء، خلال الاجتماع السنوي التاسع عشر لوزراء الخارجية لمجالس الأمن للدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون في أستانا: "في الظروف التي لم تعد فيها القوات المسلحة الأوكرانية وحلف شمال الأطلسي قادرة على فعل أي شيء في ساحة المعركة، يلجأ العدو، بسبب عجزه، بشكل متزايد إلى الأساليب الإرهابية".وفي سياق آخر، أشار باتروشيف إلى أن آثار الهجوم الإرهابي في "كروكوس" تقود لأجهزة الاستخبارات الأوكرانية، وأنه من المعروف أن نظام كييف تحت سيطرة أمريكية تامة. وقال بهذا الصدد: "يحاولون أن يفرضوا علينا بأن نظام كييف لم يرتكب العمل الإرهابي في كروكوس، بل أنصار الأيديولوجية الإسلامية المتطرفة هم من نفذوه، وربما أعضاء في الفرع الأفغاني لتنظيم داعش (منظمة إرهابية دولية محظورة في روسيا)".وذكر باتروشيف أنه "تم إلقاء القبض على المجرمين الذين ارتكبوا عملية القتل الجماعي هذه، وكذلك على شركائهم، أثناء محاولتهم اختراق حدود الدولة الروسية، حيث أعد لهم "نافذة" للعبور كمهرب على الجانب الأوكراني".ولفت باتروشيف إلى أن الهجوم الإرهابي على "كروكوس" كان منظمًا بشكل جيد ومصحوباً بتغطية إعلامية غربية مكثفة ومنسقة مسبقاً.واقتحم 4 مسلحين قاعة مجمع "كروكوس سيتي" في ضواحي العاصمة الروسية موسكو، مساء يوم الجمعة 22 مارس/ آذار الجاري، وأطلقوا النار على الناس من مسافة قريبة وألقوا قنابل حارقة.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن يوم 24 مارس الجاري، يوم حداد وطني، وذلك خلال كلمة للمواطنين الروس ألقاها يوم السبت في الـ23 من الشهر ذاته.بوتين يضيء شمعة تكريما لأرواح ضحايا هجوم "كروكوس" الإرهابي... فيديووأدان الرئيس الروسي، الهجوم، قائلًا إنه "عمل إرهابي همجي"، متوعدا جميع مرتكبي هذه الجريمة ومنظميها وعملائها بالعقاب.كما أدانت دول عربية وغربية هذا الهجوم وأعربت عن تعازيها لحكومة وشعب روسيا، مع تأكيدها رفضها التام واستنكارها لجميع أشكال العنف والإرهاب.كما أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن المتورطين في هجوم "كروكوس" الإرهابي خططوا لعبور الحدود الروسية الأوكرانية، وكانوا على تواصل مع أشخاص على الجانب الأوكراني.
https://sputnikarabic.ae/20240401/كشف-تفاصيل-جديدة-حول-هجوم-كروكوس-الإرهابي-1087574306.html
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روسيا, الهجوم الإرهابي في موسكو
روسيا, الهجوم الإرهابي في موسكو

مجلس الأمن الروسي: عجز الجيش الأوكراني في ساحة المعركة جعله يلجأ إلى الأساليب الإرهابية

09:17 GMT 03.04.2024
© AP Photo / Efrem Lukatskyجنود من الحرس الوطني الأوكراني
جنود من الحرس الوطني الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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صرح سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، أن الجيش الأوكراني وحلف شمال الأطلسي لم يعد بإمكانهما فعل أي شيء في ساحة المعركة، وأن العدو، بسبب عجزه، يلجأ بشكل متزايد إلى الأساليب الإرهابية.
وقال باتروشيف، اليوم الأربعاء، خلال الاجتماع السنوي التاسع عشر لوزراء الخارجية لمجالس الأمن للدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون في أستانا: "في الظروف التي لم تعد فيها القوات المسلحة الأوكرانية وحلف شمال الأطلسي قادرة على فعل أي شيء في ساحة المعركة، يلجأ العدو، بسبب عجزه، بشكل متزايد إلى الأساليب الإرهابية".
وفي سياق آخر، أشار باتروشيف إلى أن آثار الهجوم الإرهابي في "كروكوس" تقود لأجهزة الاستخبارات الأوكرانية، وأنه من المعروف أن نظام كييف تحت سيطرة أمريكية تامة. وقال بهذا الصدد: "يحاولون أن يفرضوا علينا بأن نظام كييف لم يرتكب العمل الإرهابي في كروكوس، بل أنصار الأيديولوجية الإسلامية المتطرفة هم من نفذوه، وربما أعضاء في الفرع الأفغاني لتنظيم داعش (منظمة إرهابية دولية محظورة في روسيا)".

وأضاف باتروشيف: "ومع ذلك، من المهم للغاية، بسرعة، تحديد هوية المنظم والراعي لهذه الجريمة البشعة، التي آثارها تقود إلى الأجهزة الخاصة الأوكرانية. لكن الجميع يعلم أن نظام كييف ليس مستقلاً ويخضع لسيطرة الولايات المتحدة بالكامل. ومن الضروري أيضا الأخذ في الاعتبار أن تنظيمي داعش والقاعدة (المحظورين في روسيا) ومنظمات إرهابية أخرى، أنشأتها واشنطن".

وذكر باتروشيف أنه "تم إلقاء القبض على المجرمين الذين ارتكبوا عملية القتل الجماعي هذه، وكذلك على شركائهم، أثناء محاولتهم اختراق حدود الدولة الروسية، حيث أعد لهم "نافذة" للعبور كمهرب على الجانب الأوكراني".
ولفت باتروشيف إلى أن الهجوم الإرهابي على "كروكوس" كان منظمًا بشكل جيد ومصحوباً بتغطية إعلامية غربية مكثفة ومنسقة مسبقاً.
إزالة الأنقاض من قبل طواقم وزارة الطوارئ الروسية في قاعة كروكوس سيتي في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2024
كشف تفاصيل جديدة حول هجوم "كروكوس" الإرهابي
1 أبريل, 11:18 GMT
واقتحم 4 مسلحين قاعة مجمع "كروكوس سيتي" في ضواحي العاصمة الروسية موسكو، مساء يوم الجمعة 22 مارس/ آذار الجاري، وأطلقوا النار على الناس من مسافة قريبة وألقوا قنابل حارقة.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن يوم 24 مارس الجاري، يوم حداد وطني، وذلك خلال كلمة للمواطنين الروس ألقاها يوم السبت في الـ23 من الشهر ذاته.
بوتين يضيء شمعة تكريما لأرواح ضحايا هجوم "كروكوس" الإرهابي... فيديو
وأدان الرئيس الروسي، الهجوم، قائلًا إنه "عمل إرهابي همجي"، متوعدا جميع مرتكبي هذه الجريمة ومنظميها وعملائها بالعقاب.
كما أدانت دول عربية وغربية هذا الهجوم وأعربت عن تعازيها لحكومة وشعب روسيا، مع تأكيدها رفضها التام واستنكارها لجميع أشكال العنف والإرهاب.
كما أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن المتورطين في هجوم "كروكوس" الإرهابي خططوا لعبور الحدود الروسية الأوكرانية، وكانوا على تواصل مع أشخاص على الجانب الأوكراني.
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