تجديد الشراكة بين قمة "إي آي إم" للاستثمار ومجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج

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كيف كسر الاقتصاد الروسي طوق العقوبات الغربية؟
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مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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13 د
من الملعب
تطبيق تقنية حكم الفيديو في لبنان تثير الكثير من الجدل
09:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: روسيا قادرة على مواجهة التحديات والغرب بدأ يعي أهميتها الاستراتيجية بالتدريج
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الصوم لدى الشعوب والديانات... بين الفوائد والممارسات الخاطئة للصيام
10:31 GMT
29 د
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خبراء: إيران ستتخذ كل الإجراءات للرد وهجوم القنصلية اختراق أمني
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ملفات ساخنة
هل تتراجع إسرائيل عن شن عملية عسكرية في رفح ؟
15:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجة الدماغ العابرة للرئيسيات والجزيء الغريب
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كواليس السينما
السينما بين الأفول وتحديات الإستمرار
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الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
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29 د
عرب بوينت بودكاست
مطلقة وصمة عار أو حق عندما تصبح الحياة لا تطاق
17:00 GMT
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فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
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عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
08:16 GMT
14 د
مرايا العلوم
موجة الدماغ العابرة للرئيسيات والجزيء الغريب
08:31 GMT
29 د
من الملعب
تطبيق تقنية حكم الفيديو في لبنان تثير الكثير من الجدل
09:03 GMT
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ملفات ساخنة
هل تتراجع إسرائيل عن شن عملية عسكرية في رفح ؟
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الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
10:29 GMT
25 د
صدى الحياة
السجائر الإلكترونية: هل هي خالية تماما من المخاطر والأضرار؟
10:54 GMT
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جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
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مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
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مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
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صدى الحياة
هل يتقبل المجتمع العربي فكرة إبرام عقود الهبة بالحياة لضمان حقوق الأبناء
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شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
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https://sputnikarabic.ae/20240403/تجديد-الشراكة-بين-قمة-إي-آي-إم-للاستثمار-ومجلس-الإمارات-للمستثمرين-في-الخارج-1087642412.html
تجديد الشراكة بين قمة "إي آي إم" للاستثمار ومجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج
تجديد الشراكة بين قمة "إي آي إم" للاستثمار ومجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج
سبوتنيك عربي
جددت قمة AIM للاستثمار شراكتها الاستراتيجية مع مجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج، من خلال توقيع مذكرة تفاهم جديدة للتنسيق والعمل المشترك بينهما نحو تعزيز... 03.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-03T08:22+0000
2024-04-03T12:18+0000
اقتصاد
قمة "ملتقى الاستثمار السنوي" 2024
أخبار الإمارات العربية المتحدة
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وتعكس الاتفاقية النجاح الكبير الذي حققته الشراكة خلال السنوات الماضية، والذي أسهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للاستثمار ووجهة جذب للاستثمارات الاجنبية.قام بتوقيع مذكرة التفاهم كل من جمال بن سيف الجروان الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج، وداوود الشيزاوي رئيس قمة AIM للاستثمار، بحضور عددٍ من ممثلي الطرفين وذلك في مقر القمة في إمارة دبي.تهدف المذكرة إلى تعزيز سبل العمل المشترك، حيث توفر قمة AIM للاستثمار منصة مثالية تجمع بين المستثمرين وصنّاع القرار والشركات الناشئة والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم، ما يسهم في تبادل الخبرات والأفكار وتحفيز النمو الاقتصادي العالمي، وتقديم أفضل الفرص الاستثمارية لمجتمع الأعمال العالمي.واتفق الطرفان على تعزيز المساعي والجهود من خلال وضع خطة تعاون شاملة، تشمل تنظيم مجموعة متكاملة من الأنشطة والفعاليات لجمع وتبادل المعلومات المتعلقة بالاستثمارات الوطنية في الخارج، وتقييم آثار الإجراءات الاقتصادية التي تفرضها الدول المستضيفة لتلك الاستثمارات على المصالح الاقتصادية الوطنية، ما يسهم في بناء قاعدة بيانات عن الفرص الاستثمارية الخارجية ووجهات النظر المتعلقة بالأسواق الأجنبية المختلفة، فضلًا عن تحليل البيئة الاستثمارية في تلك الأسواق العالمية.
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اقتصاد, قمة "ملتقى الاستثمار السنوي" 2024, أخبار الإمارات العربية المتحدة
اقتصاد, قمة "ملتقى الاستثمار السنوي" 2024, أخبار الإمارات العربية المتحدة

تجديد الشراكة بين قمة "إي آي إم" للاستثمار ومجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج

08:22 GMT 03.04.2024 (تم التحديث: 12:18 GMT 03.04.2024)
© Sputnikتجديد الشراكة بين قمة AIM للاستثمار ومجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج لتعزيز بيئة الاستثمار ودفع عجلة الاقتصاد العالمي
تجديد الشراكة بين قمة AIM للاستثمار ومجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج لتعزيز بيئة الاستثمار ودفع عجلة الاقتصاد العالمي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2024
© Sputnik
تابعنا عبر
جددت قمة AIM للاستثمار شراكتها الاستراتيجية مع مجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج، من خلال توقيع مذكرة تفاهم جديدة للتنسيق والعمل المشترك بينهما نحو تعزيز البيئة الاستثمارية العالمية ودعم الاقتصاد العالمي.
وتعكس الاتفاقية النجاح الكبير الذي حققته الشراكة خلال السنوات الماضية، والذي أسهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للاستثمار ووجهة جذب للاستثمارات الاجنبية.
قام بتوقيع مذكرة التفاهم كل من جمال بن سيف الجروان الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج، وداوود الشيزاوي رئيس قمة AIM للاستثمار، بحضور عددٍ من ممثلي الطرفين وذلك في مقر القمة في إمارة دبي.
© Sputnikتجديد الشراكة بين قمة AIM للاستثمار ومجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج لتعزيز بيئة الاستثمار ودفع عجلة الاقتصاد العالمي
تجديد الشراكة بين قمة AIM للاستثمار ومجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج لتعزيز بيئة الاستثمار ودفع عجلة الاقتصاد العالمي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2024
تجديد الشراكة بين قمة AIM للاستثمار ومجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج لتعزيز بيئة الاستثمار ودفع عجلة الاقتصاد العالمي
© Sputnik
تهدف المذكرة إلى تعزيز سبل العمل المشترك، حيث توفر قمة AIM للاستثمار منصة مثالية تجمع بين المستثمرين وصنّاع القرار والشركات الناشئة والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم، ما يسهم في تبادل الخبرات والأفكار وتحفيز النمو الاقتصادي العالمي، وتقديم أفضل الفرص الاستثمارية لمجتمع الأعمال العالمي.
واتفق الطرفان على تعزيز المساعي والجهود من خلال وضع خطة تعاون شاملة، تشمل تنظيم مجموعة متكاملة من الأنشطة والفعاليات لجمع وتبادل المعلومات المتعلقة بالاستثمارات الوطنية في الخارج، وتقييم آثار الإجراءات الاقتصادية التي تفرضها الدول المستضيفة لتلك الاستثمارات على المصالح الاقتصادية الوطنية، ما يسهم في بناء قاعدة بيانات عن الفرص الاستثمارية الخارجية ووجهات النظر المتعلقة بالأسواق الأجنبية المختلفة، فضلًا عن تحليل البيئة الاستثمارية في تلك الأسواق العالمية.
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