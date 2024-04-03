https://sputnikarabic.ae/20240403/تجديد-الشراكة-بين-قمة-إي-آي-إم-للاستثمار-ومجلس-الإمارات-للمستثمرين-في-الخارج-1087642412.html
تجديد الشراكة بين قمة "إي آي إم" للاستثمار ومجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج
تجديد الشراكة بين قمة "إي آي إم" للاستثمار ومجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج
سبوتنيك عربي
جددت قمة AIM للاستثمار شراكتها الاستراتيجية مع مجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج، من خلال توقيع مذكرة تفاهم جديدة للتنسيق والعمل المشترك بينهما نحو تعزيز... 03.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-03T08:22+0000
2024-04-03T08:22+0000
2024-04-03T12:18+0000
اقتصاد
قمة "ملتقى الاستثمار السنوي" 2024
أخبار الإمارات العربية المتحدة
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وتعكس الاتفاقية النجاح الكبير الذي حققته الشراكة خلال السنوات الماضية، والذي أسهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للاستثمار ووجهة جذب للاستثمارات الاجنبية.قام بتوقيع مذكرة التفاهم كل من جمال بن سيف الجروان الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج، وداوود الشيزاوي رئيس قمة AIM للاستثمار، بحضور عددٍ من ممثلي الطرفين وذلك في مقر القمة في إمارة دبي.تهدف المذكرة إلى تعزيز سبل العمل المشترك، حيث توفر قمة AIM للاستثمار منصة مثالية تجمع بين المستثمرين وصنّاع القرار والشركات الناشئة والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم، ما يسهم في تبادل الخبرات والأفكار وتحفيز النمو الاقتصادي العالمي، وتقديم أفضل الفرص الاستثمارية لمجتمع الأعمال العالمي.واتفق الطرفان على تعزيز المساعي والجهود من خلال وضع خطة تعاون شاملة، تشمل تنظيم مجموعة متكاملة من الأنشطة والفعاليات لجمع وتبادل المعلومات المتعلقة بالاستثمارات الوطنية في الخارج، وتقييم آثار الإجراءات الاقتصادية التي تفرضها الدول المستضيفة لتلك الاستثمارات على المصالح الاقتصادية الوطنية، ما يسهم في بناء قاعدة بيانات عن الفرص الاستثمارية الخارجية ووجهات النظر المتعلقة بالأسواق الأجنبية المختلفة، فضلًا عن تحليل البيئة الاستثمارية في تلك الأسواق العالمية.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد, قمة "ملتقى الاستثمار السنوي" 2024, أخبار الإمارات العربية المتحدة
اقتصاد, قمة "ملتقى الاستثمار السنوي" 2024, أخبار الإمارات العربية المتحدة
تجديد الشراكة بين قمة "إي آي إم" للاستثمار ومجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج
08:22 GMT 03.04.2024 (تم التحديث: 12:18 GMT 03.04.2024)
جددت قمة AIM للاستثمار شراكتها الاستراتيجية مع مجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج، من خلال توقيع مذكرة تفاهم جديدة للتنسيق والعمل المشترك بينهما نحو تعزيز البيئة الاستثمارية العالمية ودعم الاقتصاد العالمي.
وتعكس الاتفاقية النجاح الكبير الذي حققته الشراكة خلال السنوات الماضية، والذي أسهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للاستثمار ووجهة جذب للاستثمارات الاجنبية.
قام بتوقيع مذكرة التفاهم كل من جمال بن سيف الجروان الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج، وداوود الشيزاوي رئيس قمة AIM للاستثمار، بحضور عددٍ من ممثلي الطرفين وذلك في مقر القمة في إمارة دبي.
تهدف المذكرة إلى تعزيز سبل العمل المشترك، حيث توفر قمة AIM للاستثمار منصة مثالية تجمع بين المستثمرين وصنّاع القرار والشركات الناشئة والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم، ما يسهم في تبادل الخبرات والأفكار وتحفيز النمو الاقتصادي العالمي، وتقديم أفضل الفرص الاستثمارية لمجتمع الأعمال العالمي.
واتفق الطرفان على تعزيز المساعي والجهود من خلال وضع خطة تعاون شاملة، تشمل تنظيم مجموعة متكاملة من الأنشطة والفعاليات لجمع وتبادل المعلومات المتعلقة بالاستثمارات الوطنية في الخارج، وتقييم آثار الإجراءات الاقتصادية التي تفرضها الدول المستضيفة لتلك الاستثمارات على المصالح الاقتصادية الوطنية، ما يسهم في بناء قاعدة بيانات عن الفرص الاستثمارية الخارجية ووجهات النظر المتعلقة بالأسواق الأجنبية المختلفة، فضلًا عن تحليل البيئة الاستثمارية في تلك الأسواق العالمية.